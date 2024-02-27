В Калиниграде подвыпившая пара устроила романтическое свидение на братской могиле

Свидание закончилось на высокой ноте - мужчина преподнес даме корзину цветов с братской могилы. Прихватив её с собой, под ручку пара направилась в сторону улицы Галицкого.

Вечер не долго был томным - довольно быстро влюбленных перехватили сотрудники Росгвардии, которым о свидании сообщили операторы системы «Безопасный город», ведущие круглосуточный мониторинг.

В итоге пару доставили в отделение. Кавалер принес свои извинения на камеру и попытался оправдаться тем, что он надругаться над местом воинской славы «из романтических побуждений».

Хороший отпуск получился, хотя можно было не уезжать так далеко от родного города.