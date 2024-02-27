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В Калиниграде подвыпившая пара устроила романтическое свидение на братской могиле

В Калиниграде подвыпившая пара устроила романтическое свидение на братской могиле

Автор:
27 февраля 2024 23:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   братская могила   букет   мемориал   мемориальный комплекс   наказание   пикник   
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В Калининграде парочка туристов устроила "романтик" прямо на мемориальном комплексе, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев. Они попрыгали через Вечный огонь, пожарили на нем зефирки и украли букет.

С виду взрослые люди - 38-летний Сергей из Екатеринбурга и 37-летняя Инна из Ижевска, приехавшие в Калининград в отпуск, не нашли ничего умнее, кроме как изрядно выпив, устроить романтическое свидание на мемориальном комплексе «1200 воинов-гвардейцев».

Сначала они поджарили маршмеллоу над Вечным огнем, затем, после перекуса мужчина начал весело перепрыгивать через пламя, в то время как его возлюбленная в сторонке потягивала сигарету, любуясь на эту картину.

Свидание закончилось на высокой ноте - мужчина преподнес даме корзину цветов с братской могилы. Прихватив её с собой, под ручку пара направилась в сторону улицы Галицкого.

Вечер не долго был томным - довольно быстро влюбленных перехватили сотрудники Росгвардии, которым о свидании сообщили операторы системы «Безопасный город», ведущие круглосуточный мониторинг.

В итоге пару доставили в отделение. Кавалер принес свои извинения на камеру и попытался оправдаться тем, что он надругаться над местом воинской славы «из романтических побуждений».

Хороший отпуск получился, хотя можно было не уезжать так далеко от родного города.

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Метки: Калининград   братская могила   букет   мемориал   мемориальный комплекс   наказание   пикник   
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29  комментариев
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3k
Rom 2 часа назад
Бывало я сильно выпивал, бывало...а у кого не бывало то? Но даже ооочень сильно выпив, ну никогда же не придет в голову что то подобное. Поэтому не понимаю. Был бухой - не оправдание.
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97
Vladimir 4 минуты назад
Там бойцы лежат. Для нас это место святое. Я помню Героев ещё живыми, кто этот город брал. Сука! Он наших Героев обосрать хочет. Ничего святого
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11k
Дмитрий 39 минут назад
Тааак! Добавляем в список- Екатеринбург -1 шт., Ижевск -1 шт. Теперь знаем, что и там есть д...бы! Следующий!
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505
Шэльмавье фон Шольценко 49 минут назад
Просто мерзавцы. Они уроки истории прогуливали? А может специально фильмы по ТВ про ВОВ пропускали?
Нет. Они это всё делали целенаправленно. Нет объяснения этой дичи. Настолько пусто в голове у парочки ,что аж диву даешся.
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2k
IL1987 51 минуту назад
Понаехи совсем с катушек слетели.
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16k
Alex 52 минуты назад
Как до такого можно додуматься? Как? Идиоты, бл@... Ну а идиотов, как известно, не жалко.
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59k
alertol 59 минут назад
Не совсем согласен с тем что романтическое свидание там проводить было нельзя, это такое же публичное место как и другие, но с цветами перегиб да, есть.

Если бы в мою честь зажгли вечный огонь, я был бы только рад если бы люди приходили хоть яичницу жарить, или прикуривать, главное с уважением. А вот цветы воровать это да, перегиб.
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6k
Трям Час назад
Кого сводили, песда тупая?
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12k
Света Час назад
Бл..дь! Ещё не начала даже читать, только заголовок глянула и сразу подумала: "понаехи тупорылые..." И точно ведь! У тех кто родился и вырос тут, не хватит даже самых придурошных мозгов вытворять такое на этом месте. Надеюсь дебилам вкатят такой штраф, что они тут же разведутся, дабы не плодить идиотов и больше сюда не приедут никогда.
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4k
Вячеслав Час назад
Вот о чём и разговор, статью надо ужесточать от 5 и вверх отсидки. Этих дебилов не исправить. И одному и второй лет 7 отсидки. Хотя проще - На кол и сжечь.
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20k
Дмитрий Час назад
Идёт парочка по Калининграду, всяко гуляет. Глядь -- что-то на дороге валяется. Присмотрелись: ба, да это же статья! Хорошая такая, 244-я. Давай поднимем!
И подняли.
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141
Gummy Bear Час назад
Цветы с могилы подарить, да это вообще днище.
Такую чернуху на ребя притянуть, что п****ц.
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5k
Руслан Час назад
Какое же быдлячье отродье
Просто днище. Надеюсь, у этих дебилов нет и не будет детей.
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7k
S__D Час назад
))
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7k
S__D Час назад
Предлагаю отобрать у ментов чем они там снимают. Подзаипали уже эти "извинения на камеру". Что, в каком-то УПК это прописано? }{еpню придумали, ей-богу..
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21k
Shtoppi Час назад
и че дальше-то? типа извинился и все?
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141
Gummy Bear Shtoppi Час назад
Нет, ещё вину признал. Наверное на этом всё.
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140
ruslan d Час назад
Да просто ненормальные люди , таких много и каждый день они рядом ... в автобусе, в метро, в пробке ... по радио , телеку , а уж в сети - ух ...
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140
ruslan d Десантура Полчаса назад
Да не , я про то что ненормальных людей много , они могут не проявлять себя до поры , до времени , но они всегда рядом ... Это даже не мрази, а просто с отклонениями , мразей меньше , больше просто сумасшедших , которые не думают , что они делают .. . Мрази, это отчасти заслуженное звание . Не бери к сердцу , я не об этом немного . Хотя по статистике ты каждый день можешь пересекаться с потенциальным или реальным маньяком, сам того не подозревая ... И очень хорошо , что в Латвии есть те кто помнят и радеют за наше прошлое , очень люблю Ригу и Юрмалу , НГ там был одним из лучших
Я из Москвы , если что
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Ну и? Очередные извинялки в водолазках или административный штраф 500 рублей? Несколько таких идиотов надо выепать максимально показательно, а то так и будут сосиски жарить на Вечном огне.
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8k
Allmaster 2 часа назад
Извинения года на 3-4 тюрьмы благосклонно будут приняты большинством граждан...
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Дебилы.
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18k
Алекс 2 часа назад
Дебилы никогда не вымрут....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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