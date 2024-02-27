В Калиниграде подвыпившая пара устроила романтическое свидение на братской могиле

В Калининграде парочка туристов устроила "романтик" прямо на мемориальном комплексе, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев. Они попрыгали через Вечный огонь, пожарили на нем зефирки и украли букет.
С виду взрослые люди - 38-летний Сергей из Екатеринбурга и 37-летняя Инна из Ижевска, приехавшие в Калининград в отпуск, не нашли ничего умнее, кроме как изрядно выпив, устроить романтическое свидание на мемориальном комплексе «1200 воинов-гвардейцев».
Сначала они поджарили маршмеллоу над Вечным огнем, затем, после перекуса мужчина начал весело перепрыгивать через пламя, в то время как его возлюбленная в сторонке потягивала сигарету, любуясь на эту картину.
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Свидание закончилось на высокой ноте - мужчина преподнес даме корзину цветов с братской могилы. Прихватив её с собой, под ручку пара направилась в сторону улицы Галицкого.
Вечер не долго был томным - довольно быстро влюбленных перехватили сотрудники Росгвардии, которым о свидании сообщили операторы системы «Безопасный город», ведущие круглосуточный мониторинг.
В итоге пару доставили в отделение. Кавалер принес свои извинения на камеру и попытался оправдаться тем, что он надругаться над местом воинской славы «из романтических побуждений».
Хороший отпуск получился, хотя можно было не уезжать так далеко от родного города.
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Нет. Они это всё делали целенаправленно. Нет объяснения этой дичи. Настолько пусто в голове у парочки ,что аж диву даешся.
Если бы в мою честь зажгли вечный огонь, я был бы только рад если бы люди приходили хоть яичницу жарить, или прикуривать, главное с уважением. А вот цветы воровать это да, перегиб.
Вот ОНО это чудо alertol, которое тоже не против, что на братской могиле попрыгало бы! С цветами вот только оно считает перегиб! А остальное можно! ...Вангую! Сейчас напишет: где я такое написал?
И подняли.
Такую чернуху на ребя притянуть, что п****ц.