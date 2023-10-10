В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы

В местном МВД это обсуждать не стали:

По словам руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова:

Поскольку мероприятие ни с кем не согласовывалось, они попросили убрать, наверное, не только флаги, но и мемориал. Но мы ничего не запрещали и никаких инструкций не выдавали.

В Калининграде есть восстановленная синагога с большой прилегающей территорией. Все такие мероприятия мы рекомендуем проводить там. И в разговоре с общиной рекомендовали территорию возле синагоги.