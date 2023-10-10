В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы

Местные власти заявили, что «мы не можем допустить, чтобы на нашей земле одна сторона притесняла другую».
На площади Победы в Калининграде вывесили флаг Израиля и положили лампадки с цветами. Вскоре появились сотрудники и попросили убрать знамя.
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В местном МВД это обсуждать не стали:
Полиция не комментирует данные обстоятельства, мы не комментируем политические темы.
По словам руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова:
Поскольку мероприятие ни с кем не согласовывалось, они попросили убрать, наверное, не только флаги, но и мемориал. Но мы ничего не запрещали и никаких инструкций не выдавали.
В Калининграде есть восстановленная синагога с большой прилегающей территорией. Все такие мероприятия мы рекомендуем проводить там. И в разговоре с общиной рекомендовали территорию возле синагоги.
Лысков добавил, что точно такие же траурные мероприятия могут провести и мусульмане:
Должно быть всё корректно. Поскольку мы не участники этого конфликта на Ближнем Востоке, мы не можем допустить, чтобы на нашей земле одна сторона притесняла другую. Соответственно, если у исламской общины будет похожая инициатива, мы её тоже согласуем.
Мы обязаны не допустить проявлений экстремизма в любой форме. Поминовение жертв военного конфликта - дело святое. Главное, чтобы это в экстремистские акции не переросло, вот и всё.
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Дебилы, бл.... Шлангом бы их отхерачить!..
И какого члена эти жидовины возмущаются?