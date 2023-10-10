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В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы

В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы

Автор:
10 октября 2023 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Калининград   мемориал   площадь победы   полиция   флаг Израиля   
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Местные власти заявили, что «мы не можем допустить, чтобы на нашей земле одна сторона притесняла другую».

На площади Победы в Калининграде вывесили флаг Израиля и положили лампадки с цветами. Вскоре появились сотрудники и попросили убрать знамя.

В местном МВД это обсуждать не стали:

Полиция не комментирует данные обстоятельства, мы не комментируем политические темы.

По словам руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова:

Поскольку мероприятие ни с кем не согласовывалось, они попросили убрать, наверное, не только флаги, но и мемориал. Но мы ничего не запрещали и никаких инструкций не выдавали.

В Калининграде есть восстановленная синагога с большой прилегающей территорией. Все такие мероприятия мы рекомендуем проводить там. И в разговоре с общиной рекомендовали территорию возле синагоги.

Лысков добавил, что точно такие же траурные мероприятия могут провести и мусульмане:

Должно быть всё корректно. Поскольку мы не участники этого конфликта на Ближнем Востоке, мы не можем допустить, чтобы на нашей земле одна сторона притесняла другую. Соответственно, если у исламской общины будет похожая инициатива, мы её тоже согласуем.

Мы обязаны не допустить проявлений экстремизма в любой форме. Поминовение жертв военного конфликта - дело святое. Главное, чтобы это в экстремистские акции не переросло, вот и всё.



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Метки: Видео   Калининград   мемориал   площадь победы   полиция   флаг Израиля   
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24  комментария
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589
thrashbox Час назад
Ибо нефиг. Пусть в своем Израиле этим занимаются.
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121
Афанасий Борщёв Полминуты назад
Нефига там ничьи флаги вешать кроме нашего Триколора и флага СССР
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62k
Андрей 11 минут назад
Ну то есть поддержать геноцид палестинцев? Замечательная идея, ага.
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25k
Slawa49 17 минут назад
израиль поддерживает украину а также одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам! так что флаг нах!!!
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230
Абвгд Еёжзиклмн 22 минуты назад
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18
Фрол 24 минуты назад
Исходя из этого,можно ждать ,что завтра евреи будут вывешивать свои флаги у могилы Неизвестного солдата в Москве?Чё бл. за бардак?Кто хочет ,тот и товорит что ему в репу взбредёт.
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16k
a_komolow Полчаса назад
Всё правильно сказал!
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4k
workmen77 Полчаса назад
Когда Израиль продавал оружие Азербайджану, чтобы им убивали армян - их всё устраивало - "деньги не пахнут", а когда им такие-же моджахеды с войной пришли, так спасите-помогите.
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Жти активисты (демонстранты) конченные, как были, так и остаются... Вечно свою хрень под нос суют, типа понюхайте наше гамно...
Дебилы, бл.... Шлангом бы их отхерачить!..
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
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533
Mauhur 41 минуту назад
Какое отношение евреи имеют к победе?
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2k
Росомаха 42 минуты назад
Полностью согласен с Лысковым!
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4k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Израиль корефан Америке, вот пусть они там ходят и пейсами трусят.
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9k
ишты 49 минут назад
Флаг, лампадки - понятно, непонятно другое - как это может быть связано с мемориалом нашей Победы в ВОВ? Почему у нашего памятника, почему не у синагоги, не у посольства Израиля, например?
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82k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Израиль не является нам дружественной страной...
И какого члена эти жидовины возмущаются?
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
правильно..нахрен он там нужен..
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56k
dima423 Час назад
Ибо некуй) Так то Израиль сателлит США и поддерживает, в том числе вооружением, режим Зеленского, а противник Израиля - Иран наш союзник, который поддерживает нас морально и материально)
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