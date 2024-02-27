Как выглядит самая большая фигурка Lego в мире

В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного...

Игра в куклы. Девушки придумали, как обойти запрет сети на...

Кот резвится на льду

Учёные нашли у берегов Чили более 100 новых морских существ

28-летний водитель на BMW собрал "Джекпот"

Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его...

В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение...

Решил поучить грузовик

Парень поднял настроение сотруднице военной полиции

В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире...

"Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на...

Парень выбрал идеальное время для чиха

Пёс заступился за главных героев фильма «Парк Юрского периода»

12 человек, которым попались странные и загадочные вещи

22 неизвестных факта о фильме «Мумия», в котором Древний Египет...

В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

Весёлый и озорной поросёнок

Котопотягушки