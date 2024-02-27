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Как выглядит самая большая фигурка Lego в мире

Как выглядит самая большая фигурка Lego в мире

Автор:
27 февраля 2024 09:51
Метки: legoland   Англия   Видео   в мире   лего   фигурка   
625
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В тематическом парке развлечений Legoland, расположенном в британском городе Виндзор, недавно установили самую большую фигурку Lego в мире.

Рост фигурки Рокси (так зовут персонажа) составляет чуть больше 9 метров, а вес — 6 тонн.

Источник:

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Метки: legoland   Англия   Видео   в мире   лего   фигурка   
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BarOb 23 минуты назад
С ума сходят со своим лего
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Себастьян Перейра

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