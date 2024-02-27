Как выглядит самая большая фигурка Lego в мире

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В тематическом парке развлечений Legoland, расположенном в британском городе Виндзор, недавно установили самую большую фигурку Lego в мире.
Рост фигурки Рокси (так зовут персонажа) составляет чуть больше 9 метров, а вес — 6 тонн.
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