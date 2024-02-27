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25 лучших фото-доказательств, что животные жутко похожи на людей

25 лучших фото-доказательств, что животные жутко похожи на людей

Автор:
27 февраля 2024 09:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   подборка   позитив   похожи на людей   
909
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Во фразе "животные — братья наши меньшие" гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Порой кошки и собаки делают настолько поразительные мордашки, что так и хочется их назвать "ворчливой бабкой", "хитроумным коллегой", "типичной блондинкой" и многими другими шутливыми именами.

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Метки: животные   забавно   милота   подборка   позитив   похожи на людей   
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