25 лучших фото-доказательств, что животные жутко похожи на людей

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Во фразе "животные — братья наши меньшие" гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Порой кошки и собаки делают настолько поразительные мордашки, что так и хочется их назвать "ворчливой бабкой", "хитроумным коллегой", "типичной блондинкой" и многими другими шутливыми именами.
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