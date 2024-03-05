Человек, который растёт: актёр водевиля, ставший загадкой для учёных

В газетной статье, рассказывающей об этой истории, утверждается, что клерк, Эдвард Хобсон, был озадачен таким ответом, поэтому Уиллард пояснил. «Я - Уиллард, человек, который растёт. Я покажу вам, что я имею в виду».

Уиллард так и поступил. Как говорилось в отчёте, он «начал медленно расти, увеличиваясь в росте, пока вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза Хобсону, который был человеком среднего роста, он не стал смотреть вниз, на его макушку». Хобсон позвал Фрэнка Пейджа и Гарольда Фаулера, сына и личного секретаря американского посла, и Уиллард повторил свой трюк в их присутствии. Пейдж и Фаулер внимательно осмотрели мужчину, ощупали его ноги, пытаясь найти скрытые пружины или другие механические устройства, но, в конце концов, убедились, что это всего лишь особенность телосложения».