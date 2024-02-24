«Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии

Если обвинения женщины подтвердятся, это станет серьезным извращением католической доктрины. Мозаики Рупника, яркого представителя «культурной революции» в католическом искусстве, украшают церкви и базилики по всему миру, в том числе католическую святыню в Лурде, Франция, строящийся кафедральный собор в Апаресиде, Бразилия, и часовню Святой Матери Апостольского дворца.





Скандал с Рупником уже более года то и дело попадает в заголовки газет, в том числе, из-за предположений, что к нему в Католической церкви есть некое привилегированное отношение из-за его всемирной славы как художника-иезуита и проповедника в Ватикане. К ордену иезуитов относится и Папа Франциск, и другие священники, как раз возглавляющие в Ватикане ведомство, ответственное за расследование сексуальных преступлений. В прессе даже появились предположения, что Ватикан хочет замять дело о «гареме из монахинь».





В итоге, сам Марко Рупник был отстранён от сана летом 2023 года. И, казалось бы, скандал сошел на нет. Однако под давлением новых фактов и свидетельств Папа Римский Франциск в октябре 2023 года решил возобновить дело. А в Ватикане подтвердили, что в свете новых свидетельств намерены тщательно расследовать все обстоятельства и обвинения.