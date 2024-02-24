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«Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии

«Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии

Автор:
24 февраля 2024 10:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Церковь   в мире   вера   люди   монахиня   оргия   тройничок   
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Одна из женщин, обвинивших некогда преподобного Марко Рупника в духовном, психологическом и сексуальном насилии, публично выступила в среду, 22 февраля, с требованием большей прозрачности от Ватикана и ответственности иерархов, которые покрывали действия иезуита в течение 30 лет.

59-летняя Глория Бранчиани появилась на пресс-конференции с одним из самых известных юристов, аккредитованных Ватиканом в Риме, Лаурой Сгро, чтобы впервые публично рассказать свою историю. Она подробно описала злоупотребления преподобного Марко Рупника, включая его пристрастие к сексу втроем, которые он оправдывал религиозными символами.

«Я приняла участие в сексе втроём, потому что он сказал, что это отсылка к Святой Троице, — заявила бывшая монахиня на конференции в Риме. — Мы были молоды, но наши идеалы эксплуатировались». На пресс-конференции Бранчиани рассказала о долгих годах психологических манипуляций, сексуальных домогательств и в конце концов, женщина призналась, что потеряла девственность с Рупником.

Если обвинения женщины подтвердятся, это станет серьезным извращением католической доктрины. Мозаики Рупника, яркого представителя «культурной революции» в католическом искусстве, украшают церкви и базилики по всему миру, в том числе католическую святыню в Лурде, Франция, строящийся кафедральный собор в Апаресиде, Бразилия, и часовню Святой Матери Апостольского дворца.


Скандал с Рупником уже более года то и дело попадает в заголовки газет, в том числе, из-за предположений, что к нему в Католической церкви есть некое привилегированное отношение из-за его всемирной славы как художника-иезуита и проповедника в Ватикане. К ордену иезуитов относится и Папа Франциск, и другие священники, как раз возглавляющие в Ватикане ведомство, ответственное за расследование сексуальных преступлений. В прессе даже появились предположения, что Ватикан хочет замять дело о «гареме из монахинь».


В итоге, сам Марко Рупник был отстранён от сана летом 2023 года. И, казалось бы, скандал сошел на нет. Однако под давлением новых фактов и свидетельств Папа Римский Франциск в октябре 2023 года решил возобновить дело. А в Ватикане подтвердили, что в свете новых свидетельств намерены тщательно расследовать все обстоятельства и обвинения.

Иезуиты также выгнали Марко Рупника из ордена в прошлом году после того, как он отказался отвечать на обвинения в духовном, психологическом и сексуальном насилии со стороны примерно 20 женщин, большинство из которых, как и Бранчиани, состояли в религиозной общине иезуитов.


Сама же Бранчиани, которая впервые обвинила Рупника ещё в 1993 году, призвала обнародовать полную историю скандала с Рупником и сокрытия фактов, включая документацию Ватикана по этому делу. Она заявила, что, по ее мнению, Папа Римский все еще пребывает в неведении всех деталей сексуальной деятельности иезуита-художника.

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Метки: Церковь   в мире   вера   люди   монахиня   оргия   тройничок   
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23  комментария
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17k
ss 10 часов назад
Про святую троицу - это шедеврально! И как мне такое раньше-то в голову не пришло?!! Это же какие возможности открываются-то. Среди монашек есть очень даже очень!
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21k
Dobrovit 2 часа назад
Когда в постели кувыркалась,
то ни хрена не возмущалась!
А как седой бабулькой стала,
Открыла старое еб@ло...
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3k
Vovan Petroff 3 часа назад
Он сказал ей, что это божий леденец.
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14k
Ser 6 часов назад
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11k
kaboza 6 часов назад
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1k
roman-delisov 6 часов назад
Ну, хорошо, что хотя бы разнополые отношения.
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214
Иван Иванов 7 часов назад
Врёт старушка. Это не доказуемо уже.
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17k
Марина 8 часов назад
Меня больше интересует за кого она была в этой троице: отца, сына, святого духа?
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348
Dupych 8 часов назад
Люцифер одобряет.
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3k
Rom 8 часов назад
«Я приняла участие в сексе втроём, потому что он сказал, что это отсылка к Святой Троице - вот это сильно )))) Она приняла участие ))) Как звучит то прям. А сколько раз? А часто? А Папа Римский почему не в курсе? Не звал на тусовки?
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4k
grigorenko vladislav 8 часов назад
- Идите с богом, дети мои! А ты, Анисья, останься. Да поди в келью, приготовься.
- Опять @бать будете, батюшка?
- Буду, дочь моя. Во искупление грехов!
Голос с порога:
- А я-то как же, батюшка? Как же мне, грешной, обретаться?
- А ты, Глафира, рожей не вышла!
- Уж как господь создал...
- Вот как создавал, так пусть тебя, грешную, и @бёт!
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4k
grigorenko vladislav 9 часов назад
Папа римский всё ещё пребывает в неведении всех деталей? Действительно! Такой разврат - и без него!
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8k
tamin 9 часов назад
1. Ну дуууура.
2. Мужик красиво развел. Про святую троицу-шедевр!
3. Ну он же не под дулом пистолета их вел.... В чем проблема?
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13k
Copycat 9 часов назад
- Батюшка вы содомию пробовали? - Да ты что! Свят свят свят! Как можно это же богомерзко! - А как можете осуждать раз не пробовали?
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29k
Alex 9 часов назад
Рассадник педофилии и оргий,,, ватикан
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21k
Shtoppi 10 часов назад
подумать только? ватикан покрывает очередного извращенца из когорты своих приспешников. это тем более не удивительно, что этот святоша - иезуит, а эти мерзавцы, как уже всем известно, во все времена для "святого престола" историю фальсифицировали и переписывали как им нужно, чтобы в последствии, посредством этих инсинуаций, лжи и насильственного насаждения своей веры, распространять свое гнусное влияние во всем мире.
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