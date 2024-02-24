«Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии

Одна из женщин, обвинивших некогда преподобного Марко Рупника в духовном, психологическом и сексуальном насилии, публично выступила в среду, 22 февраля, с требованием большей прозрачности от Ватикана и ответственности иерархов, которые покрывали действия иезуита в течение 30 лет.
59-летняя Глория Бранчиани появилась на пресс-конференции с одним из самых известных юристов, аккредитованных Ватиканом в Риме, Лаурой Сгро, чтобы впервые публично рассказать свою историю. Она подробно описала злоупотребления преподобного Марко Рупника, включая его пристрастие к сексу втроем, которые он оправдывал религиозными символами.
«Я приняла участие в сексе втроём, потому что он сказал, что это отсылка к Святой Троице, — заявила бывшая монахиня на конференции в Риме. — Мы были молоды, но наши идеалы эксплуатировались». На пресс-конференции Бранчиани рассказала о долгих годах психологических манипуляций, сексуальных домогательств и в конце концов, женщина призналась, что потеряла девственность с Рупником.
Если обвинения женщины подтвердятся, это станет серьезным извращением католической доктрины. Мозаики Рупника, яркого представителя «культурной революции» в католическом искусстве, украшают церкви и базилики по всему миру, в том числе католическую святыню в Лурде, Франция, строящийся кафедральный собор в Апаресиде, Бразилия, и часовню Святой Матери Апостольского дворца.
Скандал с Рупником уже более года то и дело попадает в заголовки газет, в том числе, из-за предположений, что к нему в Католической церкви есть некое привилегированное отношение из-за его всемирной славы как художника-иезуита и проповедника в Ватикане. К ордену иезуитов относится и Папа Франциск, и другие священники, как раз возглавляющие в Ватикане ведомство, ответственное за расследование сексуальных преступлений. В прессе даже появились предположения, что Ватикан хочет замять дело о «гареме из монахинь».
В итоге, сам Марко Рупник был отстранён от сана летом 2023 года. И, казалось бы, скандал сошел на нет. Однако под давлением новых фактов и свидетельств Папа Римский Франциск в октябре 2023 года решил возобновить дело. А в Ватикане подтвердили, что в свете новых свидетельств намерены тщательно расследовать все обстоятельства и обвинения.
Иезуиты также выгнали Марко Рупника из ордена в прошлом году после того, как он отказался отвечать на обвинения в духовном, психологическом и сексуальном насилии со стороны примерно 20 женщин, большинство из которых, как и Бранчиани, состояли в религиозной общине иезуитов.
Сама же Бранчиани, которая впервые обвинила Рупника ещё в 1993 году, призвала обнародовать полную историю скандала с Рупником и сокрытия фактов, включая документацию Ватикана по этому делу. Она заявила, что, по ее мнению, Папа Римский все еще пребывает в неведении всех деталей сексуальной деятельности иезуита-художника.
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то ни хрена не возмущалась!
А как седой бабулькой стала,
Открыла старое еб@ло...
- Опять @бать будете, батюшка?
- Буду, дочь моя. Во искупление грехов!
Голос с порога:
- А я-то как же, батюшка? Как же мне, грешной, обретаться?
- А ты, Глафира, рожей не вышла!
- Уж как господь создал...
- Вот как создавал, так пусть тебя, грешную, и @бёт!
2. Мужик красиво развел. Про святую троицу-шедевр!
3. Ну он же не под дулом пистолета их вел.... В чем проблема?
А то что монашка повелась на такой развод, так сама дура.
А когда она тебе пожалуется я тебе в лицо брошу - "То что дочь твоя повелась на такой развод, так сама дура!!!"
Христиансво - это намного шире.
И только РПЦ считает секс злом