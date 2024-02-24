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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
24 февраля 2024 21:38
Метки: Россия   СССР   история   фото   
3317
46

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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10  комментариев
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11k
MPEG-8 11 часов назад
Комментарий к фото
Помню. была такая барматуха в 90-е.
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5k
Хачик 19 минут назад
Комментарий к фото
А наша-то, россиянка, покраше будет! Не в обиду другой девушке...
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14k
gavrosh 5 часов назад
Дроздов каких только животных не прказывал)
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15k
Vital Idol 6 часов назад
а вот какая стреляющая студентка интересная...

студентка Московского юридического института МВД РФ Наталья Кракосевич
Она жена генерала РФ Михаила Теплинского (род. 9 января 1969, Моспино, Донецкая область) российский военачальник. Командующий Воздушно-десантными войсками (с 2022)
Жена генерала Наталья (девичья фамилия Кракосевич) детство и юность провела в Николаеве, и, разговаривала на украинском. Ее отец родом из Львова, мать до сих пор живет в Николаеве.
"О том, что происходит в голове жены генерала, говорит тот факт, что она одновременно является сторонницей РПЦ и различных оккультистов, желает "мочить бандеровцев" и жалеет, что когда-то не сбежала за границу.
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4k
Aleks 7 часов назад
Самые лучшие герои из "Улиц разбитых фонарей" только Казана не хватает. Первые два сезона лучшие, смотрятся прямо реально, как в жизни. Волков здесь совсем молодой.
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26k
Slawa49 8 часов назад
вольво-мусоровоз)) теперь я видел всё))
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6k
Babangdida 9 часов назад
Эх, девочки... Вы, наверное, уже бабушки.
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Юганск

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