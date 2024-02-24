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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
Андрей Зибров, Михаил Пореченков, Андрей Федорцов и Сергей Селин на съёмках фильма "Горько!", 1998 год.
20.
Сергей Супонев.
Передача середины 90-х, которая называлась «Денди — Новая реальность» (позже просто «Новая реальность», из-за проблем с правами). Генеральным спонсором (и инициатором) передачи выступала компания «Steepler», основной целью которой была раскрутка реализуемой ими продукции, флагманом коей являлись приставки «Dendy» (флагман, однако, постоянно менялся. Ибо менялись возможности потребителей и реклaмные контракты. За время существования передачи Сергей Евгеньевич Супонев ставил во главу стола и «Dendy» (клон «Famicom»), и «Sega Mega Drive», и «SNES», и «Game Boy».
27.
Кай Метов, Оксана Почепа(Акула), Юрий Клинских(Хой) и Игорь Аникеев (клавишник "Сектора Газа") Германия, 2000г.
39.
Победительница конкурса "Мисс Красная звезда-97", студентка Московского юридического института МВД РФ Наталья Кракосевич. Занятия по стрельбе
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студентка Московского юридического института МВД РФ Наталья Кракосевич
Она жена генерала РФ Михаила Теплинского (род. 9 января 1969, Моспино, Донецкая область) российский военачальник. Командующий Воздушно-десантными войсками (с 2022)
Жена генерала Наталья (девичья фамилия Кракосевич) детство и юность провела в Николаеве, и, разговаривала на украинском. Ее отец родом из Львова, мать до сих пор живет в Николаеве.
"О том, что происходит в голове жены генерала, говорит тот факт, что она одновременно является сторонницей РПЦ и различных оккультистов, желает "мочить бандеровцев" и жалеет, что когда-то не сбежала за границу.
- Та не можу, цементовоз.
- Какой цементовоз? Там люди внутри!
- Цэ не люди, цэ менты.