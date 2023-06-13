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Российские учёные создали средство от опьянения

Российские учёные создали средство от опьянения

Автор:
13 июня 2023 11:25
Сообщество : Наука
Метки: bad   МФТИ   Учёные   алкоголь   опьянение   похмелье   
2626
5

Это, конечно, не панацея, но сохранить лицо (во всех смыслах) в некоторых случаях поможет.

Сотрудники Московского физико-технического университета (МФТИ) рассказали о создании препарата, который поможет снять симптомы опьянения, сохранив изрядно выпившему человеку трезвость мышления и координацию движений.


Препарат представляет собой биологически активную добавку (БАД) в виде порошка, который можно принять до, во время или после попойки вечеринки. Помимо прочего, "антиопьянин" будет эффективен и против похмельного синдрома, отмечает магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

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Препарат состоит из смеси запатентованных природных аминокислот и сахаров. Каких именно, в МФТИ не сообщили из-за коммерческой тайны.


Эти вещества участвуют в естественных обменных процессах организма. Добавка просто увеличивает их количество в теле человека. Поэтому при ее приёме не возникает побочных эффектов


Илья Иващенко добавил, что препарат улучшает работу соматической нервной системы, отвечающей за движение частей человеческого тела. Поэтому после приёма БАДа в норму приходит не только координация, но и функции восприятия и обработки информации мозгом.

Доклинические испытания на мышах показали высокую эффективность препарата. Накачанные алкоголем грызуны в 2,5 раза лучше воспринимали (фильтровали) информацию и в 3,2 раза дольше продержались на вращающихся стержнях.

После сертификации в качестве пищевого продукта, препарат выдали группе из двухсот добровольцев. Хорошие результаты препарат показал и здесь.

Сообщается, что средство от опьянения будет продаваться в виде быстрорастворимого порошка, упакованного в саше (пакетики). В каждой пачке будет по 10 пакетиков. Предварительно, стоимость составит около 300 рублей. В МФТИ рассказали, что основным каналом продаж выступит интернет и различные бары с ресторанами.

Тем не менее создатели подчёркивают, что препарат не является противоядием от негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Также, разумеется, БАД нельзя принимать в качестве спасения при пьяной езде. Тут он тоже вряд ли поможет. С этим полностью согласны врачи-наркологи. Чудодейственных средств, которые позволяют выпивать как не в себя и оставаться при этом трезвым, пока не придумали.


Его действие не стоит переоценивать. Он будет эффективен только при малых дозах. При большом количестве алкоголя опьянение и похмелье всё равно неизбежны

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Метки: bad   МФТИ   Учёные   алкоголь   опьянение   похмелье   
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19  комментариев
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10k
Copycat 2 часа назад
идея интересная для некоторых случаев) но я чаще всего выпиваю что бы именно опьянеть)
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8k
mbr 17 минут назад
С позиции что алкогольного наркомана, что нормального человека, который не употребляет, лютый бред. Пьют то для того, чтобы ужраться в говно, чтобы превратиться в свинину пускающую пузыри в собственном навозе -- это единственная цель алкоголя.

Если ты снимаешь симптомы, то нах...ра тогда пить?

А с позиции общества вещь полезная. Алкашня будет пить и "трезветь", потом ещё догоняться и опять "трезветь", в итоге просто превышена смертельная доза. В итоге одним наркоманом меньше.
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28k
Serg2001 Полчаса назад
Ну всё! Теперь никакие вращающиеся стержни мне не страшны!...)
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13k
Antique computer 56 минут назад
"Препарат состоит из смеси запатентованных природных аминокислот и сахаров. Каких именно, в МФТИ не сообщили из-за коммерческой тайны."

Совершенно бесплатно : это лимон. Надо сделать кашицу из лимона и принимать раз в полчаса по чайной ложке.
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17k
Поручик 57 минут назад
Как говорил наш тренер по альпинизму из районного Дворца Пионеров (здоровенный мужик, весом под 130 кило, который как-то раз выпил за вечер 0,8 спирта, при свидетелях) - "запомните, курсанты: умение пить заключается не в том, сколько ты сможешь "выжрать", а в том, насколько ты, после выпитого, себя прилично ведешь!"
Золотые слова, прям, хоть в граните высекай!
В меня вот нормально входит за раз 0,7 виски или коньяка, да еще и под газированную минералку. И после этого я могу прямо ходить и внятно говорить. А старший брат жены (который весит килограмм на двадцать больше меня) с двух стаканов "отъезжает в далёкие дали подсознания", и начинает "бычить". Приходилось с ним "по-родственному" выпивать несколько раз после смерти тёщи. И теперь я не стремлюсь повторять этот жизненный опыт.
Хорошо хоть, что живем мы больше, чем в полутора тысячах км друг от друга. Так-то, когда трезвый, он мужик доброжелательный и интересный в общении, но когда бухнёт - сплошной "вынос мозга" и попытки "помериться херами".
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6k
vasilykopkov 59 минут назад
Слова "российские ученые" скоро начнут быть синонимом "британских ученых"...
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6k
BirdTalk Час назад
Гуляй рванина от рубля и выше.
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12k
Евгений Час назад
А какое отношение, МФТИ (Московский физико-технический институт (Физтех)), имеет к химии и фармацевтике?
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1k
Фидель 2 часа назад
Может порошок и отрезвит,но помочь от похмельного синдрома может только водка.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<Это, конечно, не панацея, но сохранить лицо (во всех смыслах) в некоторых случаях поможет.>>
-----------
в организациях оч. будет пользоваться популярностью это зелье. перед корпоративами сотрудникам раздавать станут, чтобы некоторым "отдыхающим", после мероприятия, не стыдно было коллегам в глаза смотреть )))))))))))
Ссылка www.youtube.com
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13k
Kostick 2 часа назад
была уже инфа о подобном зелье, но выпускать не стали, ибо велик риск того, что тушка принявшая волшебный препарат, упьется до смерти.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Таблетка КГБ.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Пьянка не соревнование кто больше выпьет. Не хочешь? Не пей. Не умеешь пить? Опять не пей. А пить и не пьянеть. Ну что за бред?
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
в любой аптеке продается препарат "гепа-мерц" перед пьянкой и выносливость организма перед возлияниями усиливается . испытано на себе . вы бы видели господа какую пирамиду шампанского я запивал коньяком в течении 7 часов ...вернулся домой на своих ногах и слабо но соображающий что нужно еще выпить .
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9k
SSD 2 часа назад
Смысл бухать тогда? Что бы не было опьянения - проще всего не пить.) Надо препарат, чтоб наоборот. Купил бутылку виски себе - на год хватило например)
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