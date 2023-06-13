Российские учёные создали средство от опьянения

Это, конечно, не панацея, но сохранить лицо (во всех смыслах) в некоторых случаях поможет.
Сотрудники Московского физико-технического университета (МФТИ) рассказали о создании препарата, который поможет снять симптомы опьянения, сохранив изрядно выпившему человеку трезвость мышления и координацию движений.
Препарат представляет собой биологически активную добавку (БАД) в виде порошка, который можно принять до, во время или после
попойки вечеринки. Помимо прочего, "антиопьянин" будет эффективен и против похмельного синдрома, отмечает магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.
Препарат состоит из смеси запатентованных природных аминокислот и сахаров. Каких именно, в МФТИ не сообщили из-за коммерческой тайны.
Эти вещества участвуют в естественных обменных процессах организма. Добавка просто увеличивает их количество в теле человека. Поэтому при ее приёме не возникает побочных эффектов
Илья Иващенко добавил, что препарат улучшает работу соматической нервной системы, отвечающей за движение частей человеческого тела. Поэтому после приёма БАДа в норму приходит не только координация, но и функции восприятия и обработки информации мозгом.
Доклинические испытания на мышах показали высокую эффективность препарата. Накачанные алкоголем грызуны в 2,5 раза лучше воспринимали (фильтровали) информацию и в 3,2 раза дольше продержались на вращающихся стержнях.
После сертификации в качестве пищевого продукта, препарат выдали группе из двухсот добровольцев. Хорошие результаты препарат показал и здесь.
Сообщается, что средство от опьянения будет продаваться в виде быстрорастворимого порошка, упакованного в саше (пакетики). В каждой пачке будет по 10 пакетиков. Предварительно, стоимость составит около 300 рублей. В МФТИ рассказали, что основным каналом продаж выступит интернет и различные бары с ресторанами.
Тем не менее создатели подчёркивают, что препарат не является противоядием от негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Также, разумеется, БАД нельзя принимать в качестве спасения при пьяной езде. Тут он тоже вряд ли поможет. С этим полностью согласны врачи-наркологи. Чудодейственных средств, которые позволяют выпивать как не в себя и оставаться при этом трезвым, пока не придумали.
Его действие не стоит переоценивать. Он будет эффективен только при малых дозах. При большом количестве алкоголя опьянение и похмелье всё равно неизбежны
Источник:
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Если ты снимаешь симптомы, то нах...ра тогда пить?
А с позиции общества вещь полезная. Алкашня будет пить и "трезветь", потом ещё догоняться и опять "трезветь", в итоге просто превышена смертельная доза. В итоге одним наркоманом меньше.
Совершенно бесплатно : это лимон. Надо сделать кашицу из лимона и принимать раз в полчаса по чайной ложке.
Золотые слова, прям, хоть в граните высекай!
В меня вот нормально входит за раз 0,7 виски или коньяка, да еще и под газированную минералку. И после этого я могу прямо ходить и внятно говорить. А старший брат жены (который весит килограмм на двадцать больше меня) с двух стаканов "отъезжает в далёкие дали подсознания", и начинает "бычить". Приходилось с ним "по-родственному" выпивать несколько раз после смерти тёщи. И теперь я не стремлюсь повторять этот жизненный опыт.
Хорошо хоть, что живем мы больше, чем в полутора тысячах км друг от друга. Так-то, когда трезвый, он мужик доброжелательный и интересный в общении, но когда бухнёт - сплошной "вынос мозга" и попытки "помериться херами".
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в организациях оч. будет пользоваться популярностью это зелье. перед корпоративами сотрудникам раздавать станут, чтобы некоторым "отдыхающим", после мероприятия, не стыдно было коллегам в глаза смотреть )))))))))))