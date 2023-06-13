Российские учёные создали средство от опьянения

Тем не менее создатели подчёркивают, что препарат не является противоядием от негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Также, разумеется, БАД нельзя принимать в качестве спасения при пьяной езде. Тут он тоже вряд ли поможет. С этим полностью согласны врачи-наркологи. Чудодейственных средств, которые позволяют выпивать как не в себя и оставаться при этом трезвым, пока не придумали.



