Жительница Белгорода потребовала убрать из города "оскорбительные" скульптуры

Белгородка пожаловалась в мэрию города на две скульптуры, установленные на улице 50-летия Белгородской области. Одна из них представляет собой человечка, чья голова увязла в камне. И символизирует не то, что вы подумали, а зависимость человека от интернета, который с головой окунулся в соцсети. Название у непонятного шедевра современного искусства соответствующее — "Социальные сети".





Вторую инсталляцию, которую местные сравнивают с рвотой и унитазом, трудно как-то охарактеризовать и понять её сложный символизм — это чёрная бесформенная субстанция, стекающая с лестницы.