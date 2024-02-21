Жительница Белгорода потребовала убрать из города "оскорбительные" скульптуры

По её словам, установленные в центре города инсталляции "не соответствуют духу и ценностям русской культуры".
Белгородка пожаловалась в мэрию города на две скульптуры, установленные на улице 50-летия Белгородской области. Одна из них представляет собой человечка, чья голова увязла в камне. И символизирует не то, что вы подумали, а зависимость человека от интернета, который с головой окунулся в соцсети. Название у непонятного шедевра современного искусства соответствующее — "Социальные сети".
Вторую инсталляцию, которую местные сравнивают с рвотой и унитазом, трудно как-то охарактеризовать и понять её сложный символизм — это чёрная бесформенная субстанция, стекающая с лестницы.
В своей жалобе в администрацию города женщина написала, что эти скульптуры оскорбляют чувства белгородцев, не способствуют поднятию духа в наше непростое время, а также "не соответствуют духу и ценностям русской культуры, на основании которых в настоящее время осуществляется возрождение русской цивилизации". В мэрии города пообещали в скором времени разобраться и вынести решение.
Отметим, что жители Белгорода не впервые жалуются на непонятные скульптуры. В особенности на "Социальные сети", посыл которых местные дети определяют совсем не так, как планировал художник. В августе 2023 года мэр города заявил, что искусство многогранно, поэтому при взгляде на подобные творения у всех возникает свой ассоциативный ряд, при этом он отметил, что "большинству такие работы тоже нравятся".
Источник:
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Как и идиотизм в головах тех, кто создаёт и поощряет подобное.
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ЦИТАТА: "...он отметил, что "большинству такие работы тоже нравятся"."
Может он имел ввиду "меньшинству"? Ну, тому самому "меньшинству".
Ну или просто голову в жопу засунул.
– Ну, бросьте, – так же шепотом ответил Сварог. – Творческие люди – народ особый, стоящий выше глупых условностей, а потому…
Он замолчал. Он увидел картины – и содрогнулся. За спиной громко фыркнула Мара. Подойдя поближе и присмотревшись гораздо внимательнее, Сварог громко произнес в пространство:
– Это что, какая-то шутка?
– Государь! – укоризненным, вальяжным тоном отозвался мастер кисти. – Я бы не осмелился шутить с высоким искусством…
Сварог оторопело пялился на холсты.
Разноцветные кляксы, широкие полосы, загогулины и зигзаги, лихие мазки шириной в ладонь, дикое сочетание колеров…
– Позвольте, юноша! – поднял он бровь. – Не могу назвать себя тонким знатоком живописи, но должен же быть сюжет и смысл… Что касаемо этого, – он указал на одно из полотен, – такое впечатление, будто вы краску с завязанными глазами из ведерок выплескивали…
– Государь! – вскричал пухлощекий в совершеннейшем восторге. – Я восхищен вами! С первого же взгляда вы безошибочно определили творческий метод, коим создавалось именно это полотно! – Он свысока глянул на остолбеневшего Тавароша. – Дядюшка, вам бы следовало поучиться у его величества, подлинного знатока искусства. Государь, я счастлив обрести в вашем лице…
– Погодите, погодите, – оборвал Сварог. – У вас что, все… в таком вот стиле и направлении?
– Государь! – с чувством сказал молодой человек. – Простите за похвальбу, но именно я могу считаться творцом этого направления! В основе всякого художественного произведения лежит взгляд творца на окружающий мир.
Полотна, на которые вы благосклонно обратили ваше высокое внимание, как раз и являются отражением моего взгляда на мир, моего понимания мира. Я так вижу! И стремлюсь не следовать рабски устаревшим канонам, предписывающим тупо добиваться сходства, сюжета и смысла.
Главная задача художника – отразить свое видение мира! Полтора года, государь! Полтора года я обиваю пороги тупых бюрократов и закосневших консерваторов, требуя совершенно ничтожных сумм на организацию Академии высокого художества, но ответом были лишь насмешки невежд… Смею думать, что теперь в вашем лице…
Он разливался соловьем, тыча испачканным красками указательным пальцем в испачканные краской холсты. Сварог мрачно слушал, прикидывая, сколько же угроблено красок и холста, которым можно было найти и полезное применение, – рубашку сшить, вывеску намалевать. Таварош скривился, как от зубной боли. Сварог всерьез опасался, что он вот-вот шарахнет родственничка по голове своим тяжелым мешком с бумагами.
По углам зала стояли, как статуи, телохранители с протазанами – им-то не полагалось показывать какие бы то ни было эмоции и чувства, что бы ни творилось вокруг. Даже Мара притихла, не в силах придумать с ходу убойную шуточку.
«В дурдом его, что ли? – угрюмо подумал Сварог. – Интересно, а есть ли здесь дурдом? Как-то не успел выяснить, кто ж знал, что понадобится…»
И тут его осенило. Он даже осклабился от удовольствия. И щелкнул пальцами, громко приказав:
– Карандаш и бумагу! Живо!
За спиной послышался тихий топоток, энергичное перешептывание дворцовых лакеев. Буквально через полминуты кто-то, возникнув за спиной Сварога, почтительно протянул ему большой лист белейшей бумаги и остро заточенный карандаш.
Сварог отмахнулся:
– Это не мне. Отдайте этому господину… Любезный мэтр, не будете ли вы столь любезны нарисовать мне лошадку? Обыкновенную лошадку?
Пухлощекий художник уставился на него изумленно и тупо. Растерянно вертел в руках бумагу.
– Король приказывает, – сказал Сварог с садистским наслаждением.
– Король приказывает, ты слышал? – обрадованно поддержал глэрд Таварош, еще ничего не понявший, но заметно воодушевившийся.
Художник коснулся бумаги остро заточенным грифелем, провел несколько линий. Уронил руки, понурил голову. Едва слышным шепотом сообщил:
– Не получится…
– А почему? – безжалостным голосом коронного прокурора наседал Сварог. – Не умеете, а? Отвечайте, когда вас король спрашивает!
– Отвечать, когда спрашивает его величество! – заорал сияющий Таварош.
– Так не умеете? – спросил Сварог ласковее. – Я правильно понял?
– Не умею, ваше величество, – кивнул художник, не поднимая глаз.
– А домик нарисовать сумеете?
– Нет…
– Кошечку? – не отставал Сварог. – Птичку? Собачку? Уличный фонарь? Вывеску для трактирщика? Что молчите? Выходит, вы умеете только это малевать? – показал он на испачканные холсты. – Ну вот, с вами кое-что проясняется…
– В каменоломни на годик, – в полный голос сказал Таварош. – У нас не одного шалопая таким вот творческим методом воспитали…
(с) Бушков
https://vk.com/topic-3788491_27683016
А эта х"ета от жопоруких ублюдков. Даже дурачок Никитка Уймись Дурак понимал что это не х"дожники, а п"дарасы.
Поэтому, рекомендую поставить на этом месте памятник мужику, что лупит свою бабу "молотом".
Кроме того, бабе выписать десяток розог, ибо нефиг бабе рот открывать в "интернетах" - она должна щи варить и детей рожать.
А также, советую запретить продавать бабам смартфоны - это не соответствует русской культуре. Да много чего ещё можно принять...
1) "В КЛОАКУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ!"
2) "СЛИЗЕРИН!"