Пластилиновая жизнь Ирмы Грюнхольц

Такой проект успешно воплощает скульптор из Мадрида Ирма Грюнхольц. Рабочий процесс включает в себя создание иллюстраций посредством ручной лепки с использованием глины и других материалов, которые позволяют создавать трехмерные объекты. Иллюстратор с увлечением исследует возможности каждого из них и с удовольствием экспериментирует с новыми текстурами.

Ирма создаёт иллюстрации для клиентов из разных стран мира для рекламы, книг, плакатов, журналов и онлайн-маркетинга.