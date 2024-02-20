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Пластилиновая жизнь Ирмы Грюнхольц

Пластилиновая жизнь Ирмы Грюнхольц

Автор:
20 февраля 2024 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Ирма Грюнхольц   иллюстратор   картина   материал   персонаж   пластилин   полимерная глина   презентация   скульптура   сюжет   
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Пластилин – это простенький материал, который в основном используют для развития мелкой моторики и фантазии у детей.

Поделки из него получаются иногда колоритными, но в основном  откровенно страшненькими. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов такое направление как пластилиновая анимация, то это уже отдельная область, которой заведуют высококлассные специалисты.

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Между тем как из пластилина и полимерной глины можно создавать объёмные картины – бытовые зарисовки и сказочные сюжеты, которые используются как иллюстрации и наглядные материалы на различных мероприятиях – выставках, презентациях, фестивалях.

Такой проект успешно воплощает скульптор из Мадрида Ирма Грюнхольц. Рабочий процесс включает в себя создание иллюстраций посредством ручной лепки с использованием глины и других материалов, которые позволяют создавать трехмерные объекты. Иллюстратор с увлечением исследует возможности каждого из них и с удовольствием экспериментирует с новыми текстурами.

Ирма создаёт иллюстрации для клиентов из разных стран мира для рекламы, книг, плакатов, журналов и онлайн-маркетинга.

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Метки: Ирма Грюнхольц   иллюстратор   картина   материал   персонаж   пластилин   полимерная глина   презентация   скульптура   сюжет   
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АнтонПолднев 4 часа назад
Пластилин добрый материал

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