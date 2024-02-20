Пластилиновая жизнь Ирмы Грюнхольц

Пластилин – это простенький материал, который в основном используют для развития мелкой моторики и фантазии у детей.
Поделки из него получаются иногда колоритными, но в основном откровенно страшненькими. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов такое направление как пластилиновая анимация, то это уже отдельная область, которой заведуют высококлассные специалисты.
Между тем как из пластилина и полимерной глины можно создавать объёмные картины – бытовые зарисовки и сказочные сюжеты, которые используются как иллюстрации и наглядные материалы на различных мероприятиях – выставках, презентациях, фестивалях.
Такой проект успешно воплощает скульптор из Мадрида Ирма Грюнхольц. Рабочий процесс включает в себя создание иллюстраций посредством ручной лепки с использованием глины и других материалов, которые позволяют создавать трехмерные объекты. Иллюстратор с увлечением исследует возможности каждого из них и с удовольствием экспериментирует с новыми текстурами.
Ирма создаёт иллюстрации для клиентов из разных стран мира для рекламы, книг, плакатов, журналов и онлайн-маркетинга.
Источник:
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