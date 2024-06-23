Энергетики могут спровоцировать облысение

В общем, если пить энергетики как не в себя, то даже самые густые и красивые волосы с мужской головы могут преспокойно покинуть голову. Все дело в том, что чрезмерное употребление содержащихся в них разных ингредиентов может негативно сказаться на волосяных фолликулах.

Доктор Абдулазиз Балви, турецкий хирург, специализирующийся на пересадке волос, провел свое исследование, в ходе которого обнаружилось, что неконтролируемое потребление энергетических напитков является предрасполагающим фактором к токсичному накоплению в организме некоторых элементов, таких как кофеин и селен.