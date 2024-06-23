Энергетики могут спровоцировать облысение

К такому выводу пришли не британские ученые, а турецкие хирурги по пересадке волос.
В общем, если пить энергетики как не в себя, то даже самые густые и красивые волосы с мужской головы могут преспокойно покинуть голову. Все дело в том, что чрезмерное употребление содержащихся в них разных ингредиентов может негативно сказаться на волосяных фолликулах.
Доктор Абдулазиз Балви, турецкий хирург, специализирующийся на пересадке волос, провел свое исследование, в ходе которого обнаружилось, что неконтролируемое потребление энергетических напитков является предрасполагающим фактором к токсичному накоплению в организме некоторых элементов, таких как кофеин и селен.
«Селен и витамин А токсичны для волос при приеме в высоких дозах, а также могут стать причиной очаговой алопеции — заболевания, при котором иммунная система ошибочно нацеливается на волосковые клетки, что приводит к их выпадению участками».
Такие бренды энергетических напитков, как Red Bull, Prime и Monster, содержат до 150 миллиграммов кофеина. Это почти вдвое больше, чем в чёрном кофе. Умеренное употребление кофеина может способствовать росту волос. Однако избыток кофеина может привести к усилению стресса и гормональному дисбалансу, что, в свою очередь, может повредить волосяные фолликулы.
Кроме того, энергетические напитки могут не только напрямую способствовать выпадению волос, но и усугублять другие проблемы со здоровьем, приводящие к облысению у мужчин. Высокое содержание сахара в этих напитках может способствовать развитию ожирения и диабета, которые ранее также связывали с выпадением волос у мужчин.
Доктор Балви также процитировал китайское исследование с участием более 1000 молодых людей, опубликованное в январе прошлого года, которое показало, что мужчины, потребляющие сладкие напитки, включая энергетические напитки, на 42 процента чаще теряют волосы. Ну и колоссальным фактором является стресс, который мужчины зачастую пытаются заглушить если не алкоголем, то энергетиками. Что в совокупности и приводит к ранней потере волос.
«Приемлемое потребление составляет в среднем пять-семь энергетических напитков в неделю. Выше этой суммы существует риск серьезного ущерба здоровью", - сказал доктор Балви.
А вот британские ученые с турецкими специалистами не согласны. Доктор Бессам Фарджо из Института волос Фарджо сказал, что, хотя теоретически энергетические напитки могут вызвать выпадение волос, это еще предстоит доказать.
«С точки зрения фундаментальной науки не существует установленной токсичной дозы кофеина, которая непосредственно приводит к выпадению волос — умеренное употребление энергетических напитков не представляет значительного риска выпадения волос».
Доктор Киран Дайя, ведущий хирург по пересадке волос в клинике Уимпол и клинике волос Мейфэр в Лондоне, согласился с тем, что доказательства связи энергетических напитков с выпадением волос в настоящее время недостаточно убедительны.
Но отметил, что существует некоторая логика в том, что чрезмерное потребление кофеина, витамина А и селена вызывает проблемы с волосами.
«Как и все остальное, в слишком больших количествах это может стать вредным», — сказал он.
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