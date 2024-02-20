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Первая столица Руси готовится стать туристической жемчужиной Ленобласти

Первая столица Руси готовится стать туристической жемчужиной Ленобласти

Автор:
20 февраля 2024 20:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Ленинградская область   Старая Ладога   туризм   
197
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Известно ли вам, что первая столица Руси находится в Ленобласти, а не на Новгородчине? Именно с крепости Старая Ладога начинает отсчет древнерусской истории Нестор летописец. Вот уже более тысячи лет возвышается городище с крепостными стенами на реке Волхов, храня исторические тайны IХ века.

Вот уже 10 лет, начиная с 2014 года, тянется реставрация крепостного комплекса. А сегодня, когда в России развивается отечественный туризм, древнерусский памятник необходимо как можно быстрее привести в порядок и включить в туристические маршруты по Северо-Западу.


В этом году запланировано восстановить северо-восточное и юго-восточное прясла (стеновые ниши) крепости, отреставрировать Тайничную башню, раскрыть заземленную в средневековом слое башню Вещего Олега и построить новое фондохранилище. За неимением площадей экспонаты в настоящее время хранятся в соседней усадьбе «Успенское», которая тоже требует реставрации.


Средства на масштабный проект выделяет Ленинградская область, а также федеральный бюджет. Восстановление исторического облика первой столицы Руси будет проходить под руководством попечительского совета, который создается при музее-заповеднике в Старой Ладоге. Ранее за четыре года восстановили северо-западное прясло, Стрелочную и Раскатную башни. Хотелось бы, что при новом подходе реставрационные работы пойдут более быстрыми темпами.

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Метки: Ленинградская область   Старая Ладога   туризм   
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13  комментариев
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22k
kσρβγς 4 часа назад
Ладога считается древнейшим городом России: она основана в 753 году. Гипотезу о том, что здесь располагалась первая столица Руси, поддерживает лишь часть историков. Из Ипатьевской летописи известно, что Ладога принадлежала первому древнерусскому князю Рюрику. С 862 по 864 год он постоянно находился здесь и лишь потом основал Новгород. Ладогу считают первой официальной резиденцией Рюрика и его дружины. (c)

И еще вопрос - с какого времени считать государство Русь...
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32k
Юрьевич 3 часа назад
"Известно ли вам, что первая столица Руси находится в Ленобласти, а не на Новгородчине?"

Спорный вопрос.
Многие считают, что становление славянской государственности началось с двух городов, которые основали Словен и Рус: Словенск и Руса, соотвественно, на противоположных берегах Ильмень озера. Словенск был уничтожен полностью и рядом с ним был отстроен Новгород. Город Руса существует до сих пор и носит название Старая Руса. Уже потом пришёл к Новгороду Рюрик, ну и дальше классическая история. Сам Рюрик пришёл и плотно сел контролировать торговый путь из Варяг в Греки, или его пригласили - споры идут до сих пор.
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16k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Был там лет двенадцать назад - отличный музей, очень интересная экспозиция! Молодцы.
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46k
Alex Ivanov 3 часа назад
Да так по жизни...май-сентябрь, не пожалеете, но есть лотерея - питерская погода)
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39k
albedo 4 часа назад
Известно ли вам, что первая столица Руси находится в Ленобласти, а не на Новгородчине?
=========================
Норманнская ТЕОРИЯ известна.
Это ОДНА ИЗ теорий происхождения государства Российского.
Но далеко не единственная.
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_Kura_
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