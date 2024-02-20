Первая столица Руси готовится стать туристической жемчужиной Ленобласти

Известно ли вам, что первая столица Руси находится в Ленобласти, а не на Новгородчине? Именно с крепости Старая Ладога начинает отсчет древнерусской истории Нестор летописец. Вот уже более тысячи лет возвышается городище с крепостными стенами на реке Волхов, храня исторические тайны IХ века.
Вот уже 10 лет, начиная с 2014 года, тянется реставрация крепостного комплекса. А сегодня, когда в России развивается отечественный туризм, древнерусский памятник необходимо как можно быстрее привести в порядок и включить в туристические маршруты по Северо-Западу.
В этом году запланировано восстановить северо-восточное и юго-восточное прясла (стеновые ниши) крепости, отреставрировать Тайничную башню, раскрыть заземленную в средневековом слое башню Вещего Олега и построить новое фондохранилище. За неимением площадей экспонаты в настоящее время хранятся в соседней усадьбе «Успенское», которая тоже требует реставрации.
Средства на масштабный проект выделяет Ленинградская область, а также федеральный бюджет. Восстановление исторического облика первой столицы Руси будет проходить под руководством попечительского совета, который создается при музее-заповеднике в Старой Ладоге. Ранее за четыре года восстановили северо-западное прясло, Стрелочную и Раскатную башни. Хотелось бы, что при новом подходе реставрационные работы пойдут более быстрыми темпами.
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И еще вопрос - с какого времени считать государство Русь...
Спорный вопрос.
Многие считают, что становление славянской государственности началось с двух городов, которые основали Словен и Рус: Словенск и Руса, соотвественно, на противоположных берегах Ильмень озера. Словенск был уничтожен полностью и рядом с ним был отстроен Новгород. Город Руса существует до сих пор и носит название Старая Руса. Уже потом пришёл к Новгороду Рюрик, ну и дальше классическая история. Сам Рюрик пришёл и плотно сел контролировать торговый путь из Варяг в Греки, или его пригласили - споры идут до сих пор.
Откуда пришли братья Словен и Рус со своими людьми- тоже неизвестно. Есть, например, теория, что это те самые этруски, которых в Крыму называли скифами... Этруски были вытеснены другими племенами, перебрались в Крым, где тоже не прижились и были вытеснены, в итоге дошли до оз. Ильмень, где они окончательно и обосновались, ибо эти места были безлюдными и богатыми зверем и рыбой.
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Норманнская ТЕОРИЯ известна.
Это ОДНА ИЗ теорий происхождения государства Российского.
Но далеко не единственная.