Первая столица Руси готовится стать туристической жемчужиной Ленобласти

Вот уже 10 лет, начиная с 2014 года, тянется реставрация крепостного комплекса. А сегодня, когда в России развивается отечественный туризм, древнерусский памятник необходимо как можно быстрее привести в порядок и включить в туристические маршруты по Северо-Западу.

В этом году запланировано восстановить северо-восточное и юго-восточное прясла (стеновые ниши) крепости, отреставрировать Тайничную башню, раскрыть заземленную в средневековом слое башню Вещего Олега и построить новое фондохранилище. За неимением площадей экспонаты в настоящее время хранятся в соседней усадьбе «Успенское», которая тоже требует реставрации.

Средства на масштабный проект выделяет Ленинградская область, а также федеральный бюджет. Восстановление исторического облика первой столицы Руси будет проходить под руководством попечительского совета, который создается при музее-заповеднике в Старой Ладоге. Ранее за четыре года восстановили северо-западное прясло, Стрелочную и Раскатную башни. Хотелось бы, что при новом подходе реставрационные работы пойдут более быстрыми темпами.