Самый актуальный вопрос, конечно же, про собачатину в рационе. Да. В культуре Южной Кореи это действительно присутствует, но уже давно сходит на нет. Особенно, после летней Олимпиады-88, когда в Сеуле, на основных туристических улицах прикрыли все рестораны, где подавали собачатину, чтобы иностранцы не сошли с ума от такого варварства.

Но на деле, мясо собак всё ещё находится в одобренном правительством списке продуктов. Корейцы верят, что суп из этого животного может продлить жизнь, за счёт омоложения организма, а ещё повышает потенцию.

Но сегодня корейцы уже очень активным образом протестуют против ресторанов, подающих собачатину и такие блюда стали скорее экзотикой, чем обыденностью. И да, если кто-то опасается, что вместо говядины им в блюда подложат собаку, то можно не переживать - их мясо сегодня очень дорогое, дороже свинины и говядины.

Большинство корейцев хотя бы раз в жизни, но ели такой суп. Чаще всего в детстве, когда ещё не понимали, что именно едят, но сегодня им в таком не признаться - очень стыдно. Спокойно об этом говорят только пожилые корейцы, для которых такое было абсолютной нормой и частью южнокорейской культуры.