Согласитесь, первая ассоциация про еду в Стране утренней свежести - это известная история про поедание собак. Правда ли это и кто ответственный за то, что практически каждый человек в стране не представляет и дня без одной-двух чашек кофе?
Сегодняшняя кухня Южной Кореи весьма здоровая: в меню всегда много овощей и ферментированных продуктов, что благотворно сказывается на работе пищеварения и микрофлоре кишечника. Но всю эту полезность южнокорейцы любят обильно присыпать красным перцем. Примечательно, что до 17 века кухня у них не была острой, но когда завезли перец, то жители страны в какой-то момент уже потеряли чувство меры и теперь для них "остро" - это значит "вкусно".
Красный перец прекрасно сочетался с весьма пресным рисом, входящим в основной рацион жителей Южной Кореи. Теперь красный перец присутствует практически во всех блюдах, что иностранцам доставляет весьма непривычные ощущения, причём дважды (ну вы поняли).
Есть, к примеру, корейский карри, который делится на 6 уровней остроты, где нулевая - это где острота практически не чувствуется. Большинство европейских туристов отдают предпочтение 1-2 уровню, а корейцы спокойненько едят шестой уровень, закусывая халапеньо и острой пастой.
Самый актуальный вопрос, конечно же, про собачатину в рационе. Да. В культуре Южной Кореи это действительно присутствует, но уже давно сходит на нет. Особенно, после летней Олимпиады-88, когда в Сеуле, на основных туристических улицах прикрыли все рестораны, где подавали собачатину, чтобы иностранцы не сошли с ума от такого варварства.
Но на деле, мясо собак всё ещё находится в одобренном правительством списке продуктов. Корейцы верят, что суп из этого животного может продлить жизнь, за счёт омоложения организма, а ещё повышает потенцию.
Но сегодня корейцы уже очень активным образом протестуют против ресторанов, подающих собачатину и такие блюда стали скорее экзотикой, чем обыденностью. И да, если кто-то опасается, что вместо говядины им в блюда подложат собаку, то можно не переживать - их мясо сегодня очень дорогое, дороже свинины и говядины.
Большинство корейцев хотя бы раз в жизни, но ели такой суп. Чаще всего в детстве, когда ещё не понимали, что именно едят, но сегодня им в таком не признаться - очень стыдно. Спокойно об этом говорят только пожилые корейцы, для которых такое было абсолютной нормой и частью южнокорейской культуры.
Современные корейцы активно заводят себе собак в качестве домашних питомцев, причём очень о них заботятся, водят в собачьи "детские сады" и в СПА. Существует множество волонтёров, которые занимаются изъятием собак с ферм, где их убивают на мясо.
И ещё один важный элемент корейской кухни - кофе. Южная Корея находится на втором месте в Азии, по количеству потребителей кофе. А всё началось, не поверите, с российской подданной немецкого происхождения Антуанетты Зонтаг. В 1884 году она нанесла визит в Корею, будучи родственницей российского посла, где завела дружбу с королевой Мин. Есть, кстати, мнение, что как раз вот эта-то дружба и погубила королеву, когда Мин стала слишком уж открыто высказывать своё мнение против Японии. Она была уверена в поддержке и защите со стороны Российского Государства. Японцы, мол, были настолько недовольны речами королевы Мин, что проникли во дворец и убили её.
После убийства муж королевы сбежал из дворца и нашёл укрытие на территории российской дипломатической миссии. В 1896 году Зонтаг угостила его на завтрак кофе и король пришёл в настоящий восторг от бодрящего напитка и стал просить его каждое утро.
Вслед за ним кофе стали пить чиновники, аристократический класс, а за ними и средний. Выпить его можно было в первом кафе Кореи, принадлежащим, к слову, Антуанетте Зонтаг.
Когда закончилась Русско-японская война, Зонтаг покинула Корею, а вот культура кофепития не только прижилась, а стала культовой. В нынешней Южной Корее 56% выпивает больше одной чашки в день, а 26% даже больше двух. По статистике, мужчины пью кофе почаще женщин.
Источник:
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Теперь в стране нельзя разводить собак для употребления в пищу.
Так что какая бы культура там не была, сейчас официальный запрет и скоро отомрут старичьё и вообще ничего не будет. Ну только если бомжи, но они и у нас дуркуют.
Нет у них никаких "6-и уровней карри", просто потому что карри нет. 8-) Это из индийской кухни. Есть только красный стручковый перец, который добавляют во всё, даже в "итальянскую" пиццу. Я привык.
По потреблению кофе - да всё примерно как в Москве. Есть кофейни где цена сильно выше (например, "coffee nine"). Позиционируют себя как место, где собираются "креаклы". Но пока что дела у них хуже чем у Старбакса.
Интерес к Корее только на уровне русско-японской войны.