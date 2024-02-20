Майклу Джею Фоксу аплодировали стоя на церемонии вручения BAFTA

62-летний актёр встал с инвалидной коляски, чтобы вручить награду в номинации "Лучший фильм". Звезда трилогии "Назад в будущее" почти 30 лет борется с болезнью Паркинсона. Фокса переполняли эмоции, когда зал встрелил его овациями.
Фокс объявил картину "Оппенгеймер" победителем в номинации "Лучший фильм" на церемонии, проходившей в лондонском Royal Festival Hall.
"Не зря говорят, что кино - это магия, ведь фильмы могут изменить ваш день. Они могут изменить ваше мировоззрение, а иногда - и вашу жизнь", - сказал Майкл.
Знаменитости, в их числе Кейт Бланшетт, Райан Гослинг и Марго Робби, поднялись со своих мест, чтобы поддержать актёра.
В январе пятикратный обладатель "Эмми" удостоился награды за документальный фильм "Неизменный: Майкл Дж. Фокс".
Фокс объявил о своём диагнозе в 1998 году, он открыто рассказывает о постоянной борьбе с дегенеративным заболеванием центральной нервной системы.
"Однажды у меня закончится бензин. Однажды я просто скажу: "Хватит. Сегодня я не выйду из дома". И я не стану заставлять себя. Мне 62 года, - сказал он в интервью Town & Country в ноябре. - Конечно, если бы я умер завтра, это было бы преждевременно, но не было бы чем-то неслыханным. Так что нет, я этого не боюсь".
Фокс пришёл на церемонию BAFTA вместе со своей женой Трейси Поллан.
Болезнь Паркинсона - второе по распространённости нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Недуг поражает преимущественно дофамин-продуцирующие нейроны в определённой области мозга, называемой чёрной субстанцией.
Актёру диагностировали заболевание в 1991 году, в возрасте 29 лет.
За последние годы Фокс получил несколько физических травм, в том числе перелом руки, плеча и кисти.
В 2000 году Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, который помог многим получить помощь и поддержку, необходимую в борьбе с заболеванием.
Мужчина в костюме и бандане выбежал на сцену и встал за спинами Кристофера Нолана, Киллиана Мерфи и Эммы Томас, когда они получали главную премию фестиваля — «Лучший фильм». Церемонию прерывать не стали. Томас полностью произнесла благодарственную речь, после чего онлайн-трансляцию приостановили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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