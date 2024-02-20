Майклу Джею Фоксу аплодировали стоя на церемонии вручения BAFTA

"Не зря говорят, что кино - это магия, ведь фильмы могут изменить ваш день. Они могут изменить ваше мировоззрение, а иногда - и вашу жизнь", - сказал Майкл.

Знаменитости, в их числе Кейт Бланшетт, Райан Гослинг и Марго Робби, поднялись со своих мест, чтобы поддержать актёра.

В январе пятикратный обладатель "Эмми" удостоился награды за документальный фильм "Неизменный: Майкл Дж. Фокс".