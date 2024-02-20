FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8596 постов • 906 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Майклу Джею Фоксу аплодировали стоя на церемонии вручения BAFTA

Майклу Джею Фоксу аплодировали стоя на церемонии вручения BAFTA

Автор:
20 февраля 2024 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: bafta   Майкл Джей Фокс   актёр   болезнь   паркинсон   церемония   
2197
6
1

62-летний актёр встал с инвалидной коляски, чтобы вручить награду в номинации "Лучший фильм". Звезда трилогии "Назад в будущее" почти 30 лет борется с болезнью Паркинсона. Фокса переполняли эмоции, когда зал встрелил его овациями.

Фокс объявил картину "Оппенгеймер" победителем в номинации "Лучший фильм" на церемонии, проходившей в лондонском Royal Festival Hall.

"Не зря говорят, что кино - это магия, ведь фильмы могут изменить ваш день. Они могут изменить ваше мировоззрение, а иногда - и вашу жизнь", - сказал Майкл.

Знаменитости, в их числе Кейт Бланшетт, Райан Гослинг и Марго Робби, поднялись со своих мест, чтобы поддержать актёра.

В январе пятикратный обладатель "Эмми" удостоился награды за документальный фильм "Неизменный: Майкл Дж. Фокс".

Фокс объявил о своём диагнозе в 1998 году, он открыто рассказывает о постоянной борьбе с дегенеративным заболеванием центральной нервной системы.

"Однажды у меня закончится бензин. Однажды я просто скажу: "Хватит. Сегодня я не выйду из дома". И я не стану заставлять себя. Мне 62 года, - сказал он в интервью Town & Country в ноябре. - Конечно, если бы я умер завтра, это было бы преждевременно, но не было бы чем-то неслыханным. Так что нет, я этого не боюсь".

Фокс пришёл на церемонию BAFTA вместе со своей женой Трейси Поллан.

Болезнь Паркинсона - второе по распространённости нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Недуг поражает преимущественно дофамин-продуцирующие нейроны в определённой области мозга, называемой чёрной субстанцией.

Актёру диагностировали заболевание в 1991 году, в возрасте 29 лет.

За последние годы Фокс получил несколько физических травм, в том числе перелом руки, плеча и кисти.

В 2000 году Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, который помог многим получить помощь и поддержку, необходимую в борьбе с заболеванием.



Мужчина в костюме и бандане выбежал на сцену и встал за спинами Кристофера Нолана, Киллиана Мерфи и Эммы Томас, когда они получали главную премию фестиваля — «Лучший фильм». Церемонию прерывать не стали. Томас полностью произнесла благодарственную речь, после чего онлайн-трансляцию приостановили.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: bafta   Майкл Джей Фокс   актёр   болезнь   паркинсон   церемония   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ron 3 часа назад
Спасибо, держись, Марти МакФлай! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Ви 2 часа назад
Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Лопатин Михаил 3 часа назад
Грустно всё это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

504280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории
10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" Майкл Джей Фокс чуть не погиб на съемках фильма "Назад в будущее 3" «Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса «Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса 40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус" 40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус" Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество

На что жалуетесь?

Вернуться