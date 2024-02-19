Разборки у рынка «Садовод»: нелегалы против полиции

Рынок «Садовод» очень часто мелькает в криминальных сводках. Последнее – дело о нападении на полицейских.

Обстановка у ТЦ, мягко выражаясь, особенная – там вечно паркуются маршрутки и нелегальные такси. Водители буквально не дают прохода покупателям, которые выходят с рынка «Садовода», очень настойчиво предлагая свои услуги.

Насколько опасно с ними связываться, становится понятным после случившегося.

Полицейские проводили рейд на данной локации, проверяя документы у мигрантов. Один из них чего-то испугался и попытался скрыться. Во время бегства он наехал на полицейского, что автоматически превратило дело в уголовное.

Когда же полицейские задержали молодого «бомбилу» Суроба Юсупова, то 21-летнему парню тут же стало «плохо». Причем, без особых видимых причин.

Тут же набежали толпы мигрантов, которые попытались отбить у полицейских своего соотечественника. Хулиганы кидали снег в стражей порядка и повредили полицейскую машину. Сотрудники были вынуждены открыть огонь в воздух и вызвать подмогу.

Задержанных было более 80 человек. Одни будут депортированы, другие сядут в тюрьму. «Таксиста» суд оставил под стражей на два месяца.