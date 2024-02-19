Разборки у рынка «Садовод»: нелегалы против полиции

Рынок «Садовод» очень часто мелькает в криминальных сводках. Последнее – дело о нападении на полицейских.
Рынок «Садовод» очень часто мелькает в криминальных сводках. Последнее – дело о нападении на полицейских.
Обстановка у ТЦ, мягко выражаясь, особенная – там вечно паркуются маршрутки и нелегальные такси. Водители буквально не дают прохода покупателям, которые выходят с рынка «Садовода», очень настойчиво предлагая свои услуги.
Насколько опасно с ними связываться, становится понятным после случившегося.
Полицейские проводили рейд на данной локации, проверяя документы у мигрантов. Один из них чего-то испугался и попытался скрыться. Во время бегства он наехал на полицейского, что автоматически превратило дело в уголовное.
Когда же полицейские задержали молодого «бомбилу» Суроба Юсупова, то 21-летнему парню тут же стало «плохо». Причем, без особых видимых причин.
Тут же набежали толпы мигрантов, которые попытались отбить у полицейских своего соотечественника. Хулиганы кидали снег в стражей порядка и повредили полицейскую машину. Сотрудники были вынуждены открыть огонь в воздух и вызвать подмогу.
Задержанных было более 80 человек. Одни будут депортированы, другие сядут в тюрьму. «Таксиста» суд оставил под стражей на два месяца.
51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского. 22 человека отправлены в центр временного содержания иностранных граждан, после чего будут выдворены из России.
Расследование нашумевшего дела поставил на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин.
Но вернемся к месту происшествия – рынок «Садовод» - рай для оптовиков с самых дальних регионов России и со всего СНГ. Как шутят, найти здесь можно все что угодно, кроме места для парковки. После закрытия «Черкизона» криминальные элементы и нелегальные предприниматели облюбовали это место. Наркотики, контрафакт, драки – все это антураж ТЦ «Садовод».
Здесь даже можно отправить деньги на Украину. Отдаешь деньги некому «Ахмеду» на рынке «Садовод», а украинский получатель подходит на рынок у себя в городе и забирает у такого же «Ахмеда» перевод за вычетом комиссии. И никто не спрашивает, куда идут средства – то ли «родственнику», то ли на поддержку ВСУ.
ЦБ считает ТК «Садовод» и «Фуд Сити», которые принадлежат Году Нисанову, пионерами в освоении криптовалют для «серых» расчетов.
Профилактические рейды полиция проводит регулярно, но насколько эффективно? Многие «бизнесмены», замешанные в темных делах, откуда-то заранее знают о них и просто не выходят на работу. Видимо, срабатывает высокопоставленная «крыша», о которой неоднократно писали в СМИ, упоминая миллиардера Нисанова и круг его «друзей».
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..интересно кто из московских чиновников любит господина Нисанова.
Меня тогда настолько это поразило, думал ,ну как же так может быть, кто это допускает... А мы удивляемся, что сейчас неназываемые мусульмане так вольготно себя чувствуют...
"пока у них покупают они в прибыли и их прикрывают потому что они делятся а лиши их дохода"
Что касается их лишних доходов, то нужно просто почаще их проверять. Я уверен, что там большинство торгуют и вообще ведут бизнес "вчёрную". Было бы желание, порядок навести довольно просто... Эта публика никаких хитрых схем не изобретает, интеллекта не хватает, просто работают внаглую .