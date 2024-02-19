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Разборки у рынка «Садовод»: нелегалы против полиции

Разборки у рынка «Садовод»: нелегалы против полиции

Автор:
19 февраля 2024 21:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Год Нисанов   Москва   садовод   
909
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Рынок «Садовод» очень часто мелькает в криминальных сводках. Последнее – дело о нападении на полицейских.

Рынок «Садовод» очень часто мелькает в криминальных сводках. Последнее – дело о нападении на полицейских.


Обстановка у ТЦ, мягко выражаясь, особенная – там вечно паркуются маршрутки и нелегальные такси. Водители буквально не дают прохода покупателям, которые выходят с рынка «Садовода», очень настойчиво предлагая свои услуги.


Насколько опасно с ними связываться, становится понятным после случившегося.


Полицейские проводили рейд на данной локации, проверяя документы у мигрантов. Один из них чего-то испугался и попытался скрыться. Во время бегства он наехал на полицейского, что автоматически превратило дело в уголовное.


Когда же полицейские задержали молодого «бомбилу» Суроба Юсупова, то 21-летнему парню тут же стало «плохо». Причем, без особых видимых причин.


Тут же набежали толпы мигрантов, которые попытались отбить у полицейских своего соотечественника. Хулиганы кидали снег в стражей порядка и повредили полицейскую машину. Сотрудники были вынуждены открыть огонь в воздух и вызвать подмогу.


Задержанных было более 80 человек. Одни будут депортированы, другие сядут в тюрьму. «Таксиста» суд оставил под стражей на два месяца.



51 участник драки отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского. 22 человека отправлены в центр временного содержания иностранных граждан, после чего будут выдворены из России.


Расследование нашумевшего дела поставил на контроль лично глава СК России Александр Бастрыкин.


Но вернемся к месту происшествия – рынок «Садовод» - рай для оптовиков с самых дальних регионов России и со всего СНГ. Как шутят, найти здесь можно все что угодно, кроме места для парковки. После закрытия «Черкизона» криминальные элементы и нелегальные предприниматели облюбовали это место. Наркотики, контрафакт, драки – все это антураж ТЦ «Садовод».


Здесь даже можно отправить деньги на Украину. Отдаешь деньги некому «Ахмеду» на рынке «Садовод», а украинский получатель подходит на рынок у себя в городе и забирает у такого же «Ахмеда» перевод за вычетом комиссии. И никто не спрашивает, куда идут средства – то ли «родственнику», то ли на поддержку ВСУ.


ЦБ считает ТК «Садовод» и «Фуд Сити», которые принадлежат Году Нисанову, пионерами в освоении криптовалют для «серых» расчетов.


Профилактические рейды полиция проводит регулярно, но насколько эффективно? Многие «бизнесмены», замешанные в темных делах, откуда-то заранее знают о них и просто не выходят на работу. Видимо, срабатывает высокопоставленная «крыша», о которой неоднократно писали в СМИ, упоминая миллиардера Нисанова и круг его «друзей».


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Метки: Год Нисанов   Москва   садовод   
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19  комментариев
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34k
Юр21 11 часов назад
Эти работяги лишь пена в этом котле, надо бомбить владельцев этих бизнесов на мигрантах, особенно сурово разобраться с "крышей", если конечно стали в яйцах хватит... А гоняя работяг с проблемой не разберёшься.
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84
Dima 14 минут назад
да закройте уже вольер с приматами, теперь по всей России разбежались.
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5k
Отвратительный Мужик 15 минут назад
Рабочие в страну должны приезжать на рабочие места . Предприятия и фирмы должны подавать заявки каких им мигрантов и сколько привезти .Если мигрант теряет работу то он уезжает обратно в свой солнечный жопастан.
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3k
portroy Час назад
Это "новость" из прошлого года! КГ/АМ!
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8k
tamin 7 часов назад
Яеркизон убили, пора и садовод уничтожать!
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18k
бат св 9 часов назад
я помню Черкизон и Лужкова с его словами "Тельман, я люблю тебя"
..интересно кто из московских чиновников любит господина Нисанова.
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85
Alex 10 часов назад
Помню во время чеченской войны, какой то чеченский террорист в разговоре с русским солдатом насмехался, что мол, в Москве чеченская мафия стрижет с русских деньги и отправляет в чечню, что бы покупать оружие для убийства русских военных .
Меня тогда настолько это поразило, думал ,ну как же так может быть, кто это допускает... А мы удивляемся, что сейчас неназываемые мусульмане так вольготно себя чувствуют...
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6k
Трям 10 часов назад
Почему отсутствуют несколько предупредительных выстрелов в голову?
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3
Без Паники 11 часов назад
Пока их кто-то крышует, с ними тяжело справиться. Сперва, надо разобраться с крышей. Будет хуже, если их крышуют и устраивают рейды (для вида) одни и те же люди. Сольют пару шестёрок чтобы галочку поставить и снова за работу.
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85
Alex Без Паники 10 часов назад
Скорее всего, так и есть
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11k
Billi_Bons 11 часов назад
Рынок «Садовод» обнести колючкой и сжечь напалмом.
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2k
Александр Ломовицкий 11 часов назад
когда не получается выманить зверя из логова то логово обкладывают хворостом и поджигают. уничтожить рынок и негде будет собираться черножопым. найдут новое место и там устроить фаершоу и так до тех пор пока сами не уедут из страны.
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13k
Владимир 11 часов назад
Пока открыт, заколотить все выходы и сжечь нахер, вместе с Фудсити. Поскорбим, наверное.
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54k
Прораб 11 часов назад
Чемодан-вокзал-аул!
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В мире всегда найдётся место для историй. В наше время многие истории перекочевали в новости. Здесь я озвучиваю самые интересные по моему мнению
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