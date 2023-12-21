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История любви Лиама Нисона и его жены

История любви Лиама Нисона и его жены

Автор:
21 декабря 2023 18:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Лиам Нисон   звезды   кино   любовь   наташа ричардсон   семья   шоу бизнес   
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Лиам Нисон и Наташа Ричардсон пережили красивую историю любви. Однако трагедия их разлучила. Артист до сих пор остается один, помня любимую женщину.


Содержание

Знакомство с будущей женой

Лиам – талантливый и красивый мужчина с особой харизмой. Актер мог бы развивать отношения со многими дамами, но только одна женщина стала его настоящей любовью. Однако Нисон стал исключением. Известно, что в 1981 – 1988 годах жил с Хелен Миррен. Они развивали карьеру и были постоянно заняты, поэтому не сблизились, а расстались. В 1990 году Лиам сыграл главную роль в фильме ужасов «Человек тьмы».

В 1993 году произошло знакомство с Наташей Ричардсон. Разница в возрасте – 11 лет с Лиамом, но это не стало преградой для настоящих отношений.

На момент знакомства была супругой Роберта Фокса. Никсону потребовалось долго и терпеливо ухаживать за своей избранницей. Для этого был потрачен целый год. Затем Наташа ответила взаимностью.

Семейная жизнь

Лиам и Наташа прожили примерно год без росписи. Когда появилась официальная возможность, состоялось бракосочетание. Оно произошло 3 июля 1994 года.

Спустя примерно год произошло пополнение в семьи. Вскоре родился и второй сын: Наташа быстро забеременела повторно.

Личная жизнь складывалась удачно: семья была счастлива. Актеры успешно сочетали работу и семейные отношения. Актриса сыграла роли в таких фильмах, как «Ловушка для родителей», «Английский цирюльник». У Нисона, британского актера, карьера оказалась интереснее и насыщеннее, ведь он снялся в таких популярных фильмах, как «Бэтмен: Начало» (боевик), «Звездные войны», «Банды Нью-Йорка». Возможно, жена бы снималась активнее, но она старалась уделять время и внимание своей семье, детям.

Несчастный случай

Лиам и Наташа жили счастливо до несчастного случая, который привел к летальному исходу женщины. Биография известного актера, в основном, связана с единственной настоящей любовью, которая подарила чувство радости и гармонии. Семья прожила 15 лет.

В 2009 году пара отправилась на канадский горнолыжный курорт. 16 марта Наташа рискнула выйти на горнолыжную трассу для начинающих, но при этом не надела специальный шлем, чтобы защититься в достаточной мере. Однако произошел несчастный случай, который оборвал счастье семьи в дальнейшем. Наташа не удержалась на ногах, а при падении была травма головы, но изначально никто не мог предположить, какими будут последствия. Ей рекомендовали обратиться к врачу. Женщина отказалась от предложения, ведь визуально повреждений не было, а самочувствие оставалось хорошим.

К сожалению, необратимый процесс все-таки происходил. Как впоследствии оказалось, лопнул сосуд в головном мозге. Это стало причиной сильного внутреннего кровотечения. Через пару часов самочувствие резко ухудшилось.

 Актрису быстро госпитализировали. Через пару дней врачи поняли, что у Наташи наступила смерть мозга: помочь ничем не могли уже, ведь женщина попала в госпиталь слишком поздно.

Лиам Нисон принял сложное решение. Ему пришлось согласиться на то, чтобы женщину отключили от жизнеобеспечивающей аппаратуры. Наташе было только 45 лет. Вскоре органы погибшей актрисы дали для трансплантации тем, кто тяжело болеет.

Тело актрисы было отправлено в Нью-Йорк. Родственники и друзья простились с погибшей. Наташа похоронена в небольшом американском городе.  

Жизнь без любимой женщины

Актер был потрясен неожиданной гибелью Наташи. Его счастливая личная жизнь подошла к концу. Нисон замкнулся в себе. Он был приветлив с журналистами, но ничего не говорил о том, что чувствует. Только в 2016 году написал в социальной сети признание Наташе: призвал дорожить партнерами и стараться быть вместе, как можно чаще. Актер развивает свою карьеру, но по-прежнему остается один, повторного брака не было. За все годы у актера были только мимолетные увлечения, которые не привели к серьезным отношениям. Биография оказалась трагической: любимая женщина, которая открыла новые грани мира, умерла слишком рано.

Лиам воспитывает сыновей и мечтает о том, чтобы их мать была жива и разделяла жизненный опыт с детьми, помогала им. Он всегда будет рядом со своими сыновьями.

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Метки: artist   Лиам Нисон   звезды   кино   любовь   наташа ричардсон   семья   шоу бизнес   
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4  комментария
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Kostick Час назад
грустная история. теперь ещё больше нравится этот актёр. в большинстве, однолюбами бывают только мужчины.
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igor_kvik 9 минут назад
Один из самых лучших актеров. И человек как оказывается прекрасный...
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9k
Бритва Час назад
в сша, наверное, тоже читают истории любви советских и российских артистов.
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