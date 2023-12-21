Знакомство с будущей женой

Лиам – талантливый и красивый мужчина с особой харизмой. Актер мог бы развивать отношения со многими дамами, но только одна женщина стала его настоящей любовью. Однако Нисон стал исключением. Известно, что в 1981 – 1988 годах жил с Хелен Миррен. Они развивали карьеру и были постоянно заняты, поэтому не сблизились, а расстались. В 1990 году Лиам сыграл главную роль в фильме ужасов «Человек тьмы».

В 1993 году произошло знакомство с Наташей Ричардсон. Разница в возрасте – 11 лет с Лиамом, но это не стало преградой для настоящих отношений.

На момент знакомства была супругой Роберта Фокса. Никсону потребовалось долго и терпеливо ухаживать за своей избранницей. Для этого был потрачен целый год. Затем Наташа ответила взаимностью.

Семейная жизнь

Лиам и Наташа прожили примерно год без росписи. Когда появилась официальная возможность, состоялось бракосочетание. Оно произошло 3 июля 1994 года.

Спустя примерно год произошло пополнение в семьи. Вскоре родился и второй сын: Наташа быстро забеременела повторно.

Личная жизнь складывалась удачно: семья была счастлива. Актеры успешно сочетали работу и семейные отношения. Актриса сыграла роли в таких фильмах, как «Ловушка для родителей», «Английский цирюльник». У Нисона, британского актера, карьера оказалась интереснее и насыщеннее, ведь он снялся в таких популярных фильмах, как «Бэтмен: Начало» (боевик), «Звездные войны», «Банды Нью-Йорка». Возможно, жена бы снималась активнее, но она старалась уделять время и внимание своей семье, детям.

Несчастный случай