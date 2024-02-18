10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории

Многие думают, что жители Древнего Египта значительно отличались от современных людей, но это не совсем так. Потому что они, как и мы, следовали моде, пользовались духами, выгуливали своих питомцев, устраивали вечеринки, пили пиво и даже танцевали! Только всё это они делали по-своему. В этом посте вы узнаете факты из жизни древних египтян, о которых нам не рассказывали в школе.
1. Члены семьи завтракали отдельно друг от друга
2. Во время застолья гостям показывали деревянную мумию
3. Особое отношение к обуви
4. Любовь к домашним животным
5. Египетские женщины носили платья с открытой грудью
6. Танцоры не носили одежду
7. Ароматические шишки для головы
8. Пиво было настолько важным, что они использовали его в качестве оплаты
9. Своеобразные стрижки у детей
10. Погребальные портреты
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"Препараты соплодий хмеля оказывают успокаивающее, мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое и болеутоляющее действие. Применяют их при повышенной нервной и половой возбудимости, бессоннице, неврастении, радикулитах, заболеваниях почек"
https://www.getty.edu/art/collection/object/103TQNhttps://www.getty.edu/art/collection/object/103TQN
А про остальные факты - образованные школьники читали "Таис Афинская".