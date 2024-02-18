10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории

Как правило, простые египтяне ходили босиком. Обувь использовали только фараоны, и у них даже был специальный слуга, в обязанности которого входило носить сандалии правителя. Иногда на подошвах обуви знати рисовали портреты их врагов или писали их имена, чтобы при ходьбе они “топтали” этих людей. Кроме того, сандалии считались одним из предметов, которые понадобятся человеку в загробной жизни. Из-за этого их обязательно клали в гробницу рядом с телом умершего. Для фараонов такую обувь часто делали из золота, но в реальной жизни ходить в ней было невозможно.