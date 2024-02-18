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10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории

10 фактов из жизни древних египтян, которые не найдёшь в учебниках истории

Автор:
18 февраля 2024 21:40
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Не рассказали   египтяне   история   учебники   факты   
4858
11

Многие думают, что жители Древнего Египта значительно отличались от современных людей, но это не совсем так. Потому что они, как и мы, следовали моде, пользовались духами, выгуливали своих питомцев, устраивали вечеринки, пили пиво и даже танцевали! Только всё это они делали по-своему. В этом посте вы узнаете факты из жизни древних египтян, о которых нам не рассказывали в школе.

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Метки: Жизнь   Не рассказали   египтяне   история   учебники   факты   
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17  комментариев
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476
iskra 4 часа назад
Если пиво бодрит,то это уже не пиво. Наверное,у египтян другой рецепт был. Классически пиво делается из хмеля и солода. Солод - для брожения и получения алкоголя,хмель - успокаивающее средство.Цитата -
"Препараты соплодий хмеля оказывают успокаивающее, мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое и болеутоляющее действие. Применяют их при повышенной нервной и половой возбудимости, бессоннице, неврастении, радикулитах, заболеваниях почек"
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0
G. Mukhranski Полчаса назад
Как-то странно по картинкам.. сииски вообще отсутствовали штоли???
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631
Sadik-mardik Час назад
Древние египтяне были бы в шоке от таких подробностей о себе. Хотя фига там! Перечитал и понял что мы до сих пор египтяне
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20k
Bill 2 часа назад
Погребальный портрет ьородатого мужика датируется 250 годом нашей эры. Египет в это время был в Римской империи. Так что это может быть и римлянин.
https://www.getty.edu/art/collection/object/103TQNhttps://www.getty.edu/art/collection/object/103TQN
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6k
Lexx 2 часа назад
Какие на йух слуги при рабовладельческом строе?
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6k
Кистень 2 часа назад
Тема сисек так и не раскрыта!
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42k
Example 6.2.6 2 часа назад
-Ты кем там клянёшься, раб?
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10k
Zhora 3 часа назад
Судя по картинам, египтяне были белыми и похожими на современных греков.
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450
Alex Liberman Zhora 15 минут назад
Жорик дорогой ты щас офигеешь , нынешние "палестинцы" это те же нынешние "египтяне" то есть арабы кочевники у них и фамилии одинаковые .а фелистемляне и египтяне давно исчезли
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140
r3mba4 3 часа назад
3. Сандали порадовали и удивили одновременно. Всё по уму. Это же обычные вьетнамки, но с защитой пальцев. Тогда ни одна тумбочка не страшна и ни один мизинец никогда не пострадает.)))
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2k
andretry 3 часа назад
4. Любовь к домашним животным - Видимо, автор текста учился по нынешним толерантным западным учебникам... Любой школьник знает, что Древние египтяне боготворили кошек.
А про остальные факты - образованные школьники читали "Таис Афинская".
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