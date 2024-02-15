Южноамериканский тест: Парагвай или Уругвай

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Легко ли вас запутать? Тест предназначен для людей, которые прекрасно разбираются в географии. Хорошо ли вы помните географическое расположение стран и их особенности?
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Метки: Тесты географические тесты латинская америка парагвай страноведческие тесты тест уругвай южная америка
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