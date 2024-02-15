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Южноамериканский тест: Парагвай или Уругвай

Южноамериканский тест: Парагвай или Уругвай

Автор:
15 февраля 2024 10:08
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Тесты   географические тесты   латинская америка   парагвай   страноведческие тесты   тест   уругвай   южная америка   
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1
Легко ли вас запутать? Тест предназначен для людей, которые прекрасно разбираются в географии. Хорошо ли вы помните географическое расположение стран и их особенности?

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Метки: Тесты   географические тесты   латинская америка   парагвай   страноведческие тесты   тест   уругвай   южная америка   
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12  комментариев
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Владимир 2 часа назад
А есть разница?
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827
Виталий Кассандров 12 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6. Вы прекрасно разбираетесь в особенностях Южной Америки и даже Парагвай с Уругваем не смогли вас запутать!
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26k
ЦСКА 20 минут назад
Все что я знаю про Уругвай: Чемпионы мира по футболу 1930, 1950 годов! И то сучайно узнал...
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1
Миша 39 минут назад
"Вы не очень хорошо знаете особенности стран Латинской Америки" - ну да, как бы я мало что знаю про эти земли. Меня там не будет 100 %.
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27k
Wolfram Час назад
7 из 8, только с населением не ответил. Простой тест
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7k
Duckk Час назад
Гондурас!
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3k
PbIBOK Час назад
Больной приходит к врачу и говорит:
Доктор у меня болит голова и задница. Что делать?
Доктор покопался в столе и достал огромную таблетку.
Разломал её о колено пополам и говорит:
Одна половина от головы, вторая- от задницы.
Смотри, не перепутай.
Так и Уругвай с Парагваем
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