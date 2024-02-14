От простых до неповторимых: приблуды, собранные своими руками

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Дело самоделкиных живёт и здравствует. Примечательно, что для создания хорошей самоделки не всегда обязательно переделывать комбайн в вертолёт, порой обычной пробки из-под шампанского достаточно.
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Мне кажется, она хочет сказать типа " убейте меня"