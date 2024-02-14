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От простых до неповторимых: приблуды, собранные своими руками

От простых до неповторимых: приблуды, собранные своими руками

Автор:
14 февраля 2024 19:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   очумелые ручки   подборка   своими руками   что ты такое   
1221
15
Дело самоделкиных живёт и здравствует. Примечательно, что для создания хорошей самоделки не всегда обязательно переделывать комбайн в вертолёт, порой обычной пробки из-под шампанского достаточно.
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Метки: Прикол   Юмор   очумелые ручки   подборка   своими руками   что ты такое   
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6  комментариев
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38k
АнтонПолднев Полчаса назад
Нет, не крутая. Чтобы оторвать пакет, нужно садиться на корточки, залазить под раковину, одной рукой держать рулон, второй отрывать. Либо доставать рулон на свет божий и отрывать. А если доставать, то не проще ли держать в ящике под рукой?
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2k
Сергей Зайцев 57 секунд назад

Мне кажется, она хочет сказать типа " убейте меня"
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168
Алексей Хлапов 5 минут назад
Комментарий к фото
А тут что? Прицеп "подкат" и ОКА припаркованы на одном месте.
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