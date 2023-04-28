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Импровизируй, адаптируйся, всё обматывай скотчем

Импровизируй, адаптируйся, всё обматывай скотчем

Автор:
28 апреля 2023 19:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   адаптация   импровизация   подборка   своими руками   
563
18
Подборка посвящается всем тем, кто никогда не сдаётся. И в тот момент, когда заканчивается синяя изолента, а кабельной стяжки практически не осталось... находятся люди, способные на удивительные поступки.
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Метки: Прикол   Юмор   адаптация   импровизация   подборка   своими руками   
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1  комментарий
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Трям 5 минут назад
Этож как надо было наибениться, чтоб на столько промахнуться с креплением номера...
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Бернгард Кёне

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