Импровизируй, адаптируйся, всё обматывай скотчем

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Подборка посвящается всем тем, кто никогда не сдаётся. И в тот момент, когда заканчивается синяя изолента, а кабельной стяжки практически не осталось... находятся люди, способные на удивительные поступки.
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17. Как сэкономить на открывашке
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