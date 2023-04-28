Импровизируй, адаптируйся, всё обматывай скотчем

Подборка посвящается всем тем, кто никогда не сдаётся. И в тот момент, когда заканчивается синяя изолента, а кабельной стяжки практически не осталось... находятся люди, способные на удивительные поступки.

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1. Когда сломалось любимое кресло, а покупать новое не на что... 0

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7. Не бита, не крашена 0

8. Нет грузовой газельки? Не беда 0

9. Нет кириллической раскладки? 0

10. Сделайте! 0

11. Как сохранить пальцы, но увеличить нагрузку 0

12. Современные объёмные дорожные знаки 0

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14. Когда закончился плиточный клей 0 Источник:

15. Алюминиевая вилка работала бы ещё лучше 0 Источник:

16. Преодолевайте сложности 0 Источник: