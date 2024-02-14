В Москве студент хотел взорвать РУДН, но отделался только штрафом

На подозрительного парня обратила внимание староста одной из групп.
Telegram-канал Baza сообщил о попытке взорвать московский РУДН (Российский университет дружбы народов). Староста одной из групп просматривала чаты университета и наткнулась на чат ландшафтных дизайнеров, которые поступили в университет два года назад. В этом чате студент по имени Хьюго М. несколько раз грозился на следующий день взорвать один из корпусов университета. Девушка перепугалась и рассказала о происходящем куратору ВУЗа, а тот уже обратился в полицию.
Полицейские быстро нашли парня, который грозился подорвать универ. Хьюго быстро признался в содеянном. Он пояснил, что на самом деле не собирался взрывать здание, а просто погорячился. Несостоявшегося террориста задержали, а в его квартире провели обыск. Правда, там ничего не нашли. Однако теперь Хьюго могут обвинить по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сообщает Baza. По закону, парня может ждать либо штраф, либо обязательные работы.
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В статье: может ждать либо обязательные работы, либо штраф.
Так уже осудили, признали виновным и назначили наказание? Или следственные действия ещё проводятся?
Типа "будь моя воля всех бы вас к стенке".
А вот если сказать "убъю" - это уже можно воспринять как прямую угрозу, за это можно и подсесть...
На фишках многие, например, ратуют за смертную казнь для отморозков всяческих. Ненаказуемо...