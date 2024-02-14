В Москве студент хотел взорвать РУДН, но отделался только штрафом

Telegram-канал Baza сообщил о попытке взорвать московский РУДН (Российский университет дружбы народов). Староста одной из групп просматривала чаты университета и наткнулась на чат ландшафтных дизайнеров, которые поступили в университет два года назад. В этом чате студент по имени Хьюго М. несколько раз грозился на следующий день взорвать один из корпусов университета. Девушка перепугалась и рассказала о происходящем куратору ВУЗа, а тот уже обратился в полицию.