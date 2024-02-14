Откуда взялся праздник День всех Влюблённых и как его отмечают в разных странах

Интересно и то, что после Дня всех Влюблённых, в Риме был ещё один праздник - фестиваль луперкалии. Он проводился ежегодно в третий день после февральских ид (15 февраля по юлианскому календарю). Жрецы из пещеры Луперка собирались, чтобы на специальном алтаре приносить в жертву молодых коз и собак. После ритуалов люди обнажались и, прикрыв бёдра козлиной шкурой, что символизировало облик божества, бегали по городу и стегали встречных кусками шкур. Тогда считалось, что удар луперка дарует женщинам плодовитость и лёгкие роды, потому они подставляли тела под удары. В конце 5-го века Папа Римский запретил этот праздник. Вот такой по соседству с днём любви был праздник.

История праздника влюблённых прошла сквозь столетия, продолжая развиваться. В Средние Века, например, вера в то, что 14 февраля создаются птичьи пары, привела к тому, что этот день стал символом любви и романтики. Люди начали обмениваться письмами и подарками, чтобы выразить свою нежность и привязанность друг к другу.