Откуда взялся праздник День всех Влюблённых и как его отмечают в разных странах

Отношение ко Дню всех Влюблённых неоднозначное, однако во всём мире его продолжают праздновать. Давайте сегодня выясним, как он появился и что в нём особенного.
История Дня всех Влюблённых уходит корнями в Древний Рим. Согласно легенде, Святой Валентин был христианским священником, который жил в Риме в III веке н.э. В то время император Клавдий II запретил молодым людям вступать в брак, считая, что неженатые мужчины лучше служат в армии. Валентин тайно совершал свадьбы для молодоженов, за что был арестован и казнен 14 февраля. С тех пор этот день считается Днем Валентина.
Интересно и то, что после Дня всех Влюблённых, в Риме был ещё один праздник - фестиваль луперкалии. Он проводился ежегодно в третий день после февральских ид (15 февраля по юлианскому календарю). Жрецы из пещеры Луперка собирались, чтобы на специальном алтаре приносить в жертву молодых коз и собак. После ритуалов люди обнажались и, прикрыв бёдра козлиной шкурой, что символизировало облик божества, бегали по городу и стегали встречных кусками шкур. Тогда считалось, что удар луперка дарует женщинам плодовитость и лёгкие роды, потому они подставляли тела под удары. В конце 5-го века Папа Римский запретил этот праздник. Вот такой по соседству с днём любви был праздник.
История праздника влюблённых прошла сквозь столетия, продолжая развиваться. В Средние Века, например, вера в то, что 14 февраля создаются птичьи пары, привела к тому, что этот день стал символом любви и романтики. Люди начали обмениваться письмами и подарками, чтобы выразить свою нежность и привязанность друг к другу.
В Викторианскую эпоху День всех Влюблённых стал особенно популярным. Были созданы первые валентинки - открытки с нежными посланиями, изображениями сердец и влюблённых. Кроме того, шоколадные конфеты стали стандартным подарком на этот день, что стало еще одной традицией.
В 20 же веке этот день стал максимально коммерческим. Стали снимать романтические фильмы, играть на чувствах людей, выпускать специальные подарки и всячески вынуждать людей тратить деньги.
Сегодня День всех Влюблённых отмечается по всему миру. В разных странах есть свои уникальные традиции и обычаи в этот день.
Япония
Например, в Японии этот отмечается несколько необычно. Женщины обычно дарят шоколад своим мужчинам. В зависимости от типа шоколада, который они дарят, это может быть выражение дружбы (гири-чоколад), обязательство (ходжо-чоколад) или проявление любви (хонмэи-чоколад).
Бразилии
В Бразилии День всех Влюбленных отмечается не 14 февраля, а в начале июня, когда празднуется День Святого Антония. В этот день люди прославляют любовь и дружбу, а также устраивают громкие вечеринки и парады.
Франции
Во Франции День всех Влюблённых отмечается с особой романтикой и стилем. Один из знаковых обычаев - закрепление клюквенной птицы на плече влюблённых. Также популярными являются романтические ужины в ресторанах и прогулки по паркам.
А вы отмечаете 14 февраля?
Источник:
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Сейчас тоже полно этих всяких. Нет прямых данных, что Вы содомит, но мало ли.
А день всех влюбленных во всё- не мой праздник
Исключительно День Петра и Февронии! С размахом!