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Откуда взялся праздник День всех Влюблённых и как его отмечают в разных странах

Откуда взялся праздник День всех Влюблённых и как его отмечают в разных странах

Автор:
14 февраля 2024 10:59
Сообщество : Факты
Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   валентинки   интересно   мило   открытки   
1660
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Отношение ко Дню всех Влюблённых неоднозначное, однако во всём мире его продолжают праздновать. Давайте сегодня выясним, как он появился и что в нём особенного.

История Дня всех Влюблённых уходит корнями в Древний Рим. Согласно легенде, Святой Валентин был христианским священником, который жил в Риме в III веке н.э. В то время император Клавдий II запретил молодым людям вступать в брак, считая, что неженатые мужчины лучше служат в армии. Валентин тайно совершал свадьбы для молодоженов, за что был арестован и казнен 14 февраля. С тех пор этот день считается Днем Валентина.



Интересно и то, что после Дня всех Влюблённых, в Риме был ещё один праздник - фестиваль луперкалии. Он проводился ежегодно в третий день после февральских ид (15 февраля по юлианскому календарю). Жрецы из пещеры Луперка собирались, чтобы на специальном алтаре приносить в жертву молодых коз и собак. После ритуалов люди обнажались и, прикрыв бёдра козлиной шкурой, что символизировало облик божества, бегали по городу и стегали встречных кусками шкур. Тогда считалось, что удар луперка дарует женщинам плодовитость и лёгкие роды, потому они подставляли тела под удары. В конце 5-го века Папа Римский запретил этот праздник. Вот такой по соседству с днём любви был праздник.


История праздника влюблённых прошла сквозь столетия, продолжая развиваться. В Средние Века, например, вера в то, что 14 февраля создаются птичьи пары, привела к тому, что этот день стал символом любви и романтики. Люди начали обмениваться письмами и подарками, чтобы выразить свою нежность и привязанность друг к другу.



В Викторианскую эпоху День всех Влюблённых стал особенно популярным. Были созданы первые валентинки - открытки с нежными посланиями, изображениями сердец и влюблённых. Кроме того, шоколадные конфеты стали стандартным подарком на этот день, что стало еще одной традицией.


В 20 же веке этот день стал максимально коммерческим. Стали снимать романтические фильмы, играть на чувствах людей, выпускать специальные подарки и всячески вынуждать людей тратить деньги.



Сегодня День всех Влюблённых отмечается по всему миру. В разных странах есть свои уникальные традиции и обычаи в этот день.


Япония

Например, в Японии этот отмечается несколько необычно. Женщины обычно дарят шоколад своим мужчинам. В зависимости от типа шоколада, который они дарят, это может быть выражение дружбы (гири-чоколад), обязательство (ходжо-чоколад) или проявление любви (хонмэи-чоколад).

Бразилии

В Бразилии День всех Влюбленных отмечается не 14 февраля, а в начале июня, когда празднуется День Святого Антония. В этот день люди прославляют любовь и дружбу, а также устраивают громкие вечеринки и парады.
Франции

Во Франции День всех Влюблённых отмечается с особой романтикой и стилем. Один из знаковых обычаев - закрепление клюквенной птицы на плече влюблённых. Также популярными являются романтические ужины в ресторанах и прогулки по паркам.

А вы отмечаете 14 февраля?

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Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   валентинки   интересно   мило   открытки   
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1k
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
Нет, не отмечаю.
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5k
Искандер 5 минут назад
Плохая попытка "обелить" эот праздник всех "радужных"!
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888
Андрей Граф 13 минут назад
гей праздник
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1k
Кондратий Собакин Полчаса назад
День Святого Валентина! Как нежны друг к другу в этот день влюбленные, как стремятся сделать друг для друга что-то приятное, яркое, запоминающееся. Но все разбивается о жестокую реальность:
- В ж..у не дам!
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10k
Сол Гудман 37 минут назад
Обычный день, это не праздник
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16k
Alex 37 минут назад
А я сегодня с утра над собой ржу )))) Короче, мы с женой всю эту чепухню не празднуем, от слова совсем, что-то купить/подарить можно абсолютно в любой другой день, ваще не вопрос. И тут мне надо забрать заказ из магазина (очередной парфюм), дата выдачи сегодня (заказывал без задней мысли, так совпало). И вот, картина маслом- я, никогда не отмечающий этот праздник, 14-го февраля шурую по улице с пакетом из Летуаля ))))) ска.....
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70
apached8t 57 минут назад
Легионеры Римской империи, лишённые женского общества дрючили друг друга. И вы собираетесь это праздновать?
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2k
Жирный бот Час назад
Мы с женой друг другу подарки подарили..
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131
Андрей Час назад
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11k
Vacony Час назад
просто повод подарить что то друг другу.. почему бы и нет.. ?
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1k
Gadova 2 часа назад
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93k
Доктор Джонс 2 часа назад
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15k
Ничоси 2 часа назад
А я отмечаю 8 июля День семьи, любви и верности.
А день всех влюбленных во всё- не мой праздник
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кстати, я заметил, что отмечать День поминовения святого Валентина обожают именно те, кто также и обожает "бороться с мракобесием": "бухаловом на Пасху", "омовение задниц на Крещение" и т.д.. Совпадение или "л" - логика?
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631
Elise Norge 2 часа назад
Не отмечаю. У нас есть свои Праздники - 23 февраля и 8 марта. Вот их люблю и уважаю.
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13k
Владимир 2 часа назад
Вот сижу думаю купить цветы или нет
не отмечаю но в принципе лишний повод купить цветы жене. Чтоб не бурчала с недовольным лицом
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405
Виктор 2 часа назад
Никогда не отмечал, как и вся моя родня. У нас есть свои, советские и этого вполне достаточно.
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46
Dima 2 часа назад
«My life... My rules...» из той же оперы!
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
14 февраля превратился во второе 8е марта .
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39k
Александр 2 часа назад
Никогда не отмечаю, жена первые годы совместной жизни пыталась намекать, но нет. Я такого праздника не знаю.
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
А вы отмечаете 14 февраля?(с)
Исключительно День Петра и Февронии! С размахом!
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