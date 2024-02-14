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Как в Монголии хоронят высокопоставленных лошадей

Как в Монголии хоронят высокопоставленных лошадей

Автор:
14 февраля 2024 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Монголия   животные   интересно   лошадь   похороны   факты   фото   
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Удивительное дело, но лошадей в Монголии хоронят лучше, чем некоторых людей. Разумеется, когда речь идёт о VIP-лошадях, т.е. лошадях-знаменитостях.

Для них в этой стране даже есть, не удивляйтесь, специальное кладбище. И каждый монгол мечтает, чтобы его лошадь удостоилась права быть погребённой не в безымянном месте где-то в степи, а именно на этом кладбище, с могильным камнем и скульптурой-копией в полный рост почившего животного.

Находится это знаменитое кладбище близ города Арвайхээр, названного в честь легендарного скакуна, побеждавшего на скачках в течении 20 с лишним лет.

Интересно, что это новомодная современная фишка, и каких-то известных древних кладбищ вип-лошадей в Монголии нет никаких сведений. Хотя сам ритуал похорон скакуна существует много веков. Просто обычно лошадей хоронили, как и людей, просто в степи под горкой из камней.

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В плане погребения лошадей необычен тот факт, что людей монголы традиционно в землю не закапывали, они либо сжигали тело, либо отправляли его на дно водоема, либо заваливали грудой камней. А вот лошадь предавали как раз земле.

Интересен и сам ритуал похорон лошади, даже не знаменитой.

Ей обязательно проводят вскрытие, чтобы определить причину кончины. После этого вырезают сердце, отнимают голову, а тело сжигают на ритуальном костре под камлание ламы.

Сердце засаливают в очень сильном соляном растворе, держат там несколько дней, а затем предают земле. То есть похороны проходят непосредственно сердца.

Голову же вываривают, чтобы вся плоть отделилась от кости, тщательно удаляют все возможные остатки с черепа, обрабатывают его солью и оставляют прокалиться на солнце.

Ну а уже после кладут сверху на могильную насыпь.

Сейчас лошадям могут устанавливать памятники. И захоранивают рядом с хозяином, как можно увидеть на этом фото.

На памятнике лошади обязательно будет её имя на табличке и изображения самой лошади (памятник слева, посредине кадра).

На кладбище известных лошадей такие памятники стоят бок о бок друг с другом.

Кроме того, на этом кладбище для особо знаменитых лошадей изготавливают статую-копию лошади в полный рост и в соответствии с её мастью.

Получается, эдакий пантеон из нескольких десятков вип-вип лошадей, самых известных чемпионов на отдельных постаментах в окружении сотни памятников без статуй и тысяч черепов лошадей совсем попроще.

Памятники с фигурами самых лучших чемпионов окружены кольцом из нескольких тысяч черепов лошадей, участвовавших в множестве забегов, но не снискавших какой-либо славы.

Но как скаковые лошади они имеют право на погребение на этом особом кладбище. А вот обычную лошадь захоронить здесь монгол не сможет, как бы он не мечтал об этом и не хотел для своего любимца...

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Метки: Монголия   животные   интересно   лошадь   похороны   факты   фото   
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1  комментарий
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Alex 58 минут назад
Зачем на шею тряпку мотают, с расцветкой парашной?
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