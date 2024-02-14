Как в Монголии хоронят высокопоставленных лошадей

Для них в этой стране даже есть, не удивляйтесь, специальное кладбище. И каждый монгол мечтает, чтобы его лошадь удостоилась права быть погребённой не в безымянном месте где-то в степи, а именно на этом кладбище, с могильным камнем и скульптурой-копией в полный рост почившего животного.

Находится это знаменитое кладбище близ города Арвайхээр, названного в честь легендарного скакуна, побеждавшего на скачках в течении 20 с лишним лет.

Интересно, что это новомодная современная фишка, и каких-то известных древних кладбищ вип-лошадей в Монголии нет никаких сведений. Хотя сам ритуал похорон скакуна существует много веков. Просто обычно лошадей хоронили, как и людей, просто в степи под горкой из камней.