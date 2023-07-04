История дочери русских эмигрантов: голливудская звезда Натали Вуд

В 1956 году Натали Вуд снялась в вестерне Джона Форда под названием "Искатели". В этом фильме она исполнила небольшую, но важную роль, за которую получила восторженные отзывы критиков.

Во второй половине 1950-х годов Натали Вуд продолжала активно сниматься в фильмах, но её можно было всё чаще встретить на телеэкране. Она постепенно переходила от детских ролей к ролям в фильмах с любовно-романтическим сюжетом.



