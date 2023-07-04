История дочери русских эмигрантов: голливудская звезда Натали Вуд

Родители Натали Вуд, известной также как Натали Захаренко, наслаждались счастливой жизнью в России и оставались бы в ней, если бы не Гражданская война и её последствия. Мама Натали владела фабрикой по производству мыла и свечей в Барнауле, а отец - шоколадной фабрикой в Уссурийске. Однако все изменилось, когда семья решила переехать в США.
Карьера Натали Вуд в качестве актрисы была тесно связана с решением её матери. Женщина сделала всё возможное, чтобы её маленькая дочка смогла оказаться на киноэкранах. В 1943 году, когда ей было всего пять лет, Натали сыграла эпизодические роли в двух фильмах, режиссёром которых был Ирвинг Пичел. Именно это привлекло внимание режиссера к её дочери. Через два года он пригласил Натали на прослушивание в Голливуд. Семья переехала в Лос-Анджелес с надеждой построить успешную актерскую карьеру для Натали и её младшей сестры.
В 1946 году Натали Вуд снялась еще в двух фильмах, которые также были сделаны Ирвингом Пичелом. Однако настоящий прорыв в её карьере произошел в 1947 году, когда она исполнила одну из главных ролей в рождественской ленте под названием "Чудо на 34-й улице". Этот фильм завоевал три Оскара и стал культовым: его постоянно показывают во время Рождества.
Успех "Чуда на 34-й улице" превратил Натали Вуд в яркую звезду Голливуда. Все детство и подростковый возраст она провела, снимаясь в ролях дочерей и младших сестёр. Она стала знаменитостью второго плана, но её имя всегда появлялось на постерах фильмов.
В 1955 году, когда Натали было уже 17 лет, она снялась в фильме "Бунтарь без причины" вместе с Джеймсом Дином. Этот фильм о молодежном протесте против устоявшихся норм общества был номинирован на Оскар трижды, включая номинацию Натали Вуд за лучшую женскую роль второго плана. Как и "Чудо на 34-й улице", этот фильм стал культовым и до сих пор вдохновляет кинематографистов, снимающих фильмы о молодежи.
В 1956 году Натали Вуд снялась в вестерне Джона Форда под названием "Искатели". В этом фильме она исполнила небольшую, но важную роль, за которую получила восторженные отзывы критиков.
Во второй половине 1950-х годов Натали Вуд продолжала активно сниматься в фильмах, но её можно было всё чаще встретить на телеэкране. Она постепенно переходила от детских ролей к ролям в фильмах с любовно-романтическим сюжетом.
Первые "взрослые" роли Натали не вызвали ожидаемого отклика у зрителей. Однако в 1958 году вышла мелодрама под названием "Марджори Морнингстар", в которой она сыграла главную роль в паре с легендарным Джином Келли.
Наталя Вуд успешно переквалифицировалась в героиню романтических фильмов и продолжала сниматься в ряде любовных лент. В 1961 году она исполнила главную роль в романтической драме Элии Казана под названием "Великолепие в траве". В этом фильме она сыграла девушку, которая безумно влюбляется в богатого юношу. Эта роль принесла ей вторую номинацию на Оскар.
В том же 1961 году Вуд вписалась в историю мирового кино, сыграв одну из главных ролей в культовом мюзикле "Вестсайдская история". Этот фильм, снятый в стиле "Ромео и Джульетты" на улицах пуэрториканского квартала в Америке, завоевал 10 Оскаров. Благодаря успеху этих двух фильмов 23-летняя Натали Вуд вернулась на пик своей популярности.
В 1960-х годах Натали стала суперзвездой и продолжала сниматься преимущественно в мюзиклах, комедиях и романтических драмах. В 1963 году она получила свою третью номинацию на Оскар за фильм под названием "Любовь с подходящим незнакомцем". Ее фильмы, такие как "Цыганка" (1963), "Секс и незамужняя девушка" (1964), "Большие гонки" (1965), "Внутренний мир Дэйзи Кловер" (1968), "На слом!" (1966), "Пенелопа" (1966), "Боб и Кэрол, Тед и Элис" (1969) имели огромный успех.
В 1957 году Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Они были прекрасной парой Голливуда, но развелись в 1961 году. В конце 1960-х годов Натали Вуд все реже снималась, а в 1969 году вышла замуж за продюсера и родила дочь. Этот брак также не продолжился долго. Через 11 лет актриса снова воссоединилась со своим первым мужем, и в 1974 году у них родилась вторая дочь.
В 1970-х годах Натали оставалась известной, но пик ее популярности остался в прошлом. Однако она продолжала сниматься в крупных и успешных проектах, таких как "Кандидат" (1972), "Соглядатай" (1975), "Метеор" (1979). Она также возвращалась на телеэкран и все чаще появлялась в телевизионных фильмах и сериалах.
В 1981 году Натали Вуд погибла. Ей было 43 года. Её смерть стала громким событием и вызвала множество споров в прессе. Вместе с мужем, актером Кристофером Уокеном, и капитаном яхты они отправились в плавание. Ночью Натали исчезла, и её тело было обнаружено в воде. Обстоятельства её смерти до сих пор не ясны, и хотя полиция не предъявляет никаких обвинений, в 2013 году было объявлено, что на её теле были обнаружены синяки и царапины, полученные при жизни, что не позволяет уверенно утверждать, что это был несчастный случай.
Натали Вуд - одна из наиболее ярких актрис Голливуда и уникальный пример актёра, который стал известен еще в детстве, развил свою карьеру в подростковом возрасте и успешно переквалифицировался в актрису взрослых ролей. Её слава не угасает уже несколько десятилетий, а её имя остается в истории мирового кино благодаря знаковым ролям в знаковых фильмах. Множество книг и фильмов о ее жизни продолжают привлекать внимание публики, включая документальный проект "Натали Вуд: Что остается за кадром", выпущенный HBO в 2020 году.
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