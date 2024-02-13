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Во Владикавказе мужчина выпил минералку и умер - в бутылке оказался уксус

Во Владикавказе мужчина выпил минералку и умер - в бутылке оказался уксус

Автор:
13 февраля 2024 18:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Джермук   владикавказ   здоровье   минеральная вода   отравился   отравление   уксус   
2280
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Со слов очевидца, бутылка была полностью закрытой.

Житель Владикавказа решил освежиться бутылочкой «Джермука». Он купил минеральную воду в обычном магазине, вернулся домой и выпил. Оказалось, он выпил уксус. Мужчине стало плохо и его увезли в больницу. Там ему диагностировали ожог пищевода, уточняет RT.

Хозяйка склада, где мужчина купил минеральную воду, оказалась в шоке. Предпринимательница Фатима Санакоева клянется: она не знала, что вода была с кислотой.

«Я тогда пять упаковок купила. Я уже год там покупаю. Еще Бабаевский склад есть в "Викалине" (оптовый рынок во Владикавказе). Но эту воду я купила на 17-м складе», — рассказала Фатима Санакоева.

Предпринимательница говорит, что больше не будет закупать товар у старых поставщиков, да и вообще теперь боится торговать чем-либо.

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий "Джермук" для проверки на безопасность, сообщили в пресс-службе ведомства. В то же время представители производителя заявили, что не имеют никакого отношения к отравлению.

«Это исключено. Вода из источника. Мы уксус не добавляем. Пусть проверяют другие бутылки. Не может же быть такого, чтобы в одной был уксус, а в других — вода. Это абсурд», — говорит учредитель и совладелец торгового дома «Джермук» Ратмир Алибеков.

Позже стало известно, что мужчина, выпивший уксус, скончался в больнице. Врачи не смогли его спасти - кислота нанесла слишком сильный ожог внутренним органам. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. Бутылки с водой были изъяты из дома и магазина, где он её купил, проводится проверка, уточнили в СК.

Источник:

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Метки: Джермук   владикавказ   здоровье   минеральная вода   отравился   отравление   уксус   
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26  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Да как можно выжрать бутылку уксуса и не заметить? Уксус аж глаза режет. Упоротый что ли был?
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7k
Евгений Д 6 секунд назад
Темная история. И не понятно со всех сторон.
Хотел бы сильно пить- выпил бы у магазина.
Открывал и пил- ничего не чувствовал ??? странно
На конвейере в 1 бутылку другое не попадет никогда
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18k
тов.Suhov 4 минуты назад
Керимыч не одобряет...
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724
Борис Колесниченко 12 минут назад
он дибил, уксус от минералки не может отличить? Я как то выпил уксус, думал вода, выплюнул.
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5k
Артур 16 минут назад
Какой концентрации должен быть уксус, что бы обжечь пищевод и помереть? Процентов 60 не меньше. Так глаза бы щипало. Так что - пургу гонят
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Опохмелялся?
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4k
Pill 36 минут назад
У нас в магазине сегодня снимали Джермук с продажи.
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11k
Борис Карабанов 39 минут назад
Торгашку за торговлю небезопасной продукцией надо садить, а то этим барыгам на людей плевать, ради прибыли. И производителя тоже садить. Совсем обнаглели, лишь бы прибыль в карман ложить.
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21k
sos1960sos 48 минут назад
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4k
poбт 53 минуты назад
даже от "крота" никто не помер
а б/лядь пить уксус и думать что это минералка нужно очень постараться
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998
Anatolij Час назад
Эх, опять Покемонка суету наводит.
1. Во Владикавказе минералка течет дома из крана. Никто её покупать для того, чтобы выпить дома, не будет.
2. Даже, если предположить этот бред, то уксус (эссенция, если мужик получил летальные ожоги гортани) дороже воды. Какой вменяемый производитель/коммерсант будет лить жидкость более дорогую? Ещё пусть шампусик/вискарик там случайно обнаружат.
3. Хотя я слышал байки про похмельных бедолаг, которые путали уксус с другими напитками. Но всё-таки, не почуять уксусную эссенцию, это пипец как надо жаждой мучаться!
Сдается мне, что очередной высер либо конкурентов водички, либо ципсошники скрепы шатают на Кавказе.
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3k
Дмитрий Час назад
Я конечно может чего-то не понимаю. Как можно не отличить уксус от воды, когда пытаешься выпить?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
348168



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