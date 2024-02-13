Во Владикавказе мужчина выпил минералку и умер - в бутылке оказался уксус

Хозяйка склада, где мужчина купил минеральную воду, оказалась в шоке. Предпринимательница Фатима Санакоева клянется: она не знала, что вода была с кислотой.

«Я тогда пять упаковок купила. Я уже год там покупаю. Еще Бабаевский склад есть в "Викалине" (оптовый рынок во Владикавказе). Но эту воду я купила на 17-м складе», — рассказала Фатима Санакоева.

Предпринимательница говорит, что больше не будет закупать товар у старых поставщиков, да и вообще теперь боится торговать чем-либо.