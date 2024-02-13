Во Владикавказе мужчина выпил минералку и умер - в бутылке оказался уксус

Со слов очевидца, бутылка была полностью закрытой.
Житель Владикавказа решил освежиться бутылочкой «Джермука». Он купил минеральную воду в обычном магазине, вернулся домой и выпил. Оказалось, он выпил уксус. Мужчине стало плохо и его увезли в больницу. Там ему диагностировали ожог пищевода, уточняет RT.
Хозяйка склада, где мужчина купил минеральную воду, оказалась в шоке. Предпринимательница Фатима Санакоева клянется: она не знала, что вода была с кислотой.
«Я тогда пять упаковок купила. Я уже год там покупаю. Еще Бабаевский склад есть в "Викалине" (оптовый рынок во Владикавказе). Но эту воду я купила на 17-м складе», — рассказала Фатима Санакоева.
Предпринимательница говорит, что больше не будет закупать товар у старых поставщиков, да и вообще теперь боится торговать чем-либо.
Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий "Джермук" для проверки на безопасность, сообщили в пресс-службе ведомства. В то же время представители производителя заявили, что не имеют никакого отношения к отравлению.
«Это исключено. Вода из источника. Мы уксус не добавляем. Пусть проверяют другие бутылки. Не может же быть такого, чтобы в одной был уксус, а в других — вода. Это абсурд», — говорит учредитель и совладелец торгового дома «Джермук» Ратмир Алибеков.
Позже стало известно, что мужчина, выпивший уксус, скончался в больнице. Врачи не смогли его спасти - кислота нанесла слишком сильный ожог внутренним органам. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. Бутылки с водой были изъяты из дома и магазина, где он её купил, проводится проверка, уточнили в СК.
Источник:
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Хотел бы сильно пить- выпил бы у магазина.
Открывал и пил- ничего не чувствовал ??? странно
На конвейере в 1 бутылку другое не попадет никогда
1. Во Владикавказе минералка течет дома из крана. Никто её покупать для того, чтобы выпить дома, не будет.
2. Даже, если предположить этот бред, то уксус (эссенция, если мужик получил летальные ожоги гортани) дороже воды. Какой вменяемый производитель/коммерсант будет лить жидкость более дорогую? Ещё пусть шампусик/вискарик там случайно обнаружат.
3. Хотя я слышал байки про похмельных бедолаг, которые путали уксус с другими напитками. Но всё-таки, не почуять уксусную эссенцию, это пипец как надо жаждой мучаться!
Сдается мне, что очередной высер либо конкурентов водички, либо ципсошники скрепы шатают на Кавказе.
Играли в хоккей там во дворе, домой забежал весь распаренный, около графина стакан с водой стоит. Хвать и залпом. Только на 4-5 глотке почуял что это не вода.
Отец налил и отставил, сидели на кухне болтали, бабушка приехала, ну а я чего, у графина всегда стакан стоял. А что может там быть? ))
Резко мать 2 пальца в рот, но все не вышло, знатно прикосел.
Всегда вспоминаем теперь.
Ну а так - если не ждешь подставы от бутылки, не будешь же нюхать и проверять, открыл и буль буль...