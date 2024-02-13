FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11211 постов • 1462 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Самый скупой богач в мире: немецкий пенсионер годами питался на помойке, накопил €700 тысяч и приобрёл несколько домов для сдачи в аренду

Самый скупой богач в мире: немецкий пенсионер годами питался на помойке, накопил €700 тысяч и приобрёл несколько домов для сдачи в аренду

Автор:
13 февраля 2024 18:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   аренда   богач   накопления   недвижимость   пенсионер   
1436
2

На еду 80-летний мужик не тратит и 5 евро в месяц - все продукты таскает с помойки.

В немецком городе Дармштадт живёт 80-летний Хайнц. Живёт один, раньше работал инженером на крупном предприятии, поэтому получает очень даже неплохую пенсию в €3,6 тысяч.

А ещё он очень любит копаться в помойке.

Оттуда тащит просроченные продукты и одежду, бытовые приборы и деревяшки, с помощью которых отапливает свой дом. Годами тратит сущие гроши, всё благодаря родной свалке:

Я живу экономно, так я воспитан! На еду я не трачу даже 5 евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то ещё, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре.

У него нет мобильного телефона и телевизора. Единственные расходы прижимистого деда - на компьютер и Интернет. Хороший ноутбук он на помойке не нашёл, поэтому пришлось купить, и оплатить доступ в сеть. Там Хайнц смотрел лекции об инвестициях и думал, куда вложить накопленные денежки. Пока копался в мусоре, мужик отложил €700 тысяч (около 70 млн рублей) и решил купить недвижимость.

Приобрёл несколько зданий рядом со своим жилищем, сделал в них своими силами ремонт и сдал в аренду. Раньше ковырялся в помойке, теперь стал солидным домовладельцем. Если всё пойдёт как надо, к 90-летнему юбилею «властелин свалки» скупит целую улицу в своём городе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   аренда   богач   накопления   недвижимость   пенсионер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
789
Виталий Кассандров 2 часа назад
неплохую пенсию в €3,6 тысяч и 9 домов ну скорее поехавший руководитель или ИТР какой то фирмы .
Другой вопрос нахрена ему то это все. Если он надеется прожить долго питаясь просрочкой то это маловероятно.
У нас тоже встречаются граждане превращающие свои квартиры в помойки - наверное у такого расстройство есть свое название в психиатрии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Zhora 12 минут назад
И нахрена ТАК жить? Зачем вообще нужны деньги, если их не тратить, а жить как бомж?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
478
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
Он что канцлером работал ? Откуда пенсия в 3.6 у инжинеришки? 2 000 максиммуум. Киздабол старый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
turyst 50 минут назад
Хм... Долго он копил, даже если вообще ничего не тратить, то:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел Час назад
ну в принципе молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138k
parallax 2 часа назад
На 700 тысяч несколько домов в Германии? Это в какой же глухомани он это старьё приобрёл за такие деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279128



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 февраля
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Зачем отдавать ребенка на плавание
Зачем отдавать ребенка на плавание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#позитив#ДТП#кино#Россия#фильм#улыбнуло
#животные#машина#в мире#забавно#интересное#авто аварии#США#Китай#полиция#собака
#Прикол#автомобили#интересно#люди#аварии#кот#Автовсячина#история#Реакция#природа
Зачем отдавать ребенка на плавание Зачем отдавать ребенка на плавание "Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой "Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке Ждать нельзя покупать и продавать. Запятую поставите сами. Прямой эфир на Fishki.net Ждать нельзя покупать и продавать. Запятую поставите сами. Прямой эфир на Fishki.net Как мошенники обманывают пенсионеров в Германии Как мошенники обманывают пенсионеров в Германии 20 трешовых фотографий странных жилищ, которые сделали агенты по недвижимости 20 трешовых фотографий странных жилищ, которые сделали агенты по недвижимости

На что жалуетесь?

Вернуться