Самый скупой богач в мире: немецкий пенсионер годами питался на помойке, накопил €700 тысяч и приобрёл несколько домов для сдачи в аренду

В немецком городе Дармштадт живёт 80-летний Хайнц. Живёт один, раньше работал инженером на крупном предприятии, поэтому получает очень даже неплохую пенсию в €3,6 тысяч.

А ещё он очень любит копаться в помойке.

Оттуда тащит просроченные продукты и одежду, бытовые приборы и деревяшки, с помощью которых отапливает свой дом. Годами тратит сущие гроши, всё благодаря родной свалке: