Самый скупой богач в мире: немецкий пенсионер годами питался на помойке, накопил €700 тысяч и приобрёл несколько домов для сдачи в аренду

На еду 80-летний мужик не тратит и 5 евро в месяц - все продукты таскает с помойки.
В немецком городе Дармштадт живёт 80-летний Хайнц. Живёт один, раньше работал инженером на крупном предприятии, поэтому получает очень даже неплохую пенсию в €3,6 тысяч.
А ещё он очень любит копаться в помойке.
Оттуда тащит просроченные продукты и одежду, бытовые приборы и деревяшки, с помощью которых отапливает свой дом. Годами тратит сущие гроши, всё благодаря родной свалке:
Я живу экономно, так я воспитан! На еду я не трачу даже 5 евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то ещё, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре.
У него нет мобильного телефона и телевизора. Единственные расходы прижимистого деда - на компьютер и Интернет. Хороший ноутбук он на помойке не нашёл, поэтому пришлось купить, и оплатить доступ в сеть. Там Хайнц смотрел лекции об инвестициях и думал, куда вложить накопленные денежки. Пока копался в мусоре, мужик отложил €700 тысяч (около 70 млн рублей) и решил купить недвижимость.
Приобрёл несколько зданий рядом со своим жилищем, сделал в них своими силами ремонт и сдал в аренду. Раньше ковырялся в помойке, теперь стал солидным домовладельцем. Если всё пойдёт как надо, к 90-летнему юбилею «властелин свалки» скупит целую улицу в своём городе.
Источник:
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Другой вопрос нахрена ему то это все. Если он надеется прожить долго питаясь просрочкой то это маловероятно.
У нас тоже встречаются граждане превращающие свои квартиры в помойки - наверное у такого расстройство есть свое название в психиатрии.