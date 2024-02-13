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Кинотест для всезнаек

Кинотест для всезнаек

Автор:
13 февраля 2024 16:37
Сообщество : Кино
Метки: даты выхода фильмов   интересное   кино   кинотесты   тесты по фильмам   фильмы   
2058
1
Если вы прекрасно помните даты выхода известных фильмов, то тест покажется вам достаточно лёгким. Кстати, вы же помните, что 2004-й год был двадцать лет назад, а не в прошлом году?

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Метки: даты выхода фильмов   интересное   кино   кинотесты   тесты по фильмам   фильмы   
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8  комментариев
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3k
Alexander Parshuto Час назад
9 из 9-ти, сам не ожидал. ))
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680
Werewolf_LT 4 минуты назад
На отлично, вопросы детские :)
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17k
Majul Час назад
Вы прекрасно разбираетесь в фильмах. Вероятно, очень много времени проводите за просмотром хороших картин. Из 9 вопросов вы ответили верно на 7.

Минус Джаред Лето и Зеленая миля, остальное для меня легко оказалось
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20k
Алексей 2 часа назад
Если брать из относительно последнего, то на удивление мне зашла новая "Дюна". Прям зачёт.
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
какие то легкие вопросы . ответил на 8 из 9 и то просто потому что перепутал Спилберга и Скотта . прям как тест на IQ в Идиократии
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