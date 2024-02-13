Кинотест для всезнаек

2058
1
Если вы прекрасно помните даты выхода известных фильмов, то тест покажется вам достаточно лёгким. Кстати, вы же помните, что 2004-й год был двадцать лет назад, а не в прошлом году?
Источник:
Ссылки по теме:
- "О, привет, Марк!": самое ужасное кино в мире
- Детские фильмы с недетским смыслом
- Самые пугающие женщины в кино
- Эти дети сыграли слишком взрослые роли
- 10 киношных злодеев с психическими расстройствами
Новости партнёров
Минус Джаред Лето и Зеленая миля, остальное для меня легко оказалось