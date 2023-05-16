Запрет на вождение медведей: история и последствия

А вот церковь считала эту практику греховной, неприличной и связанной со скоморошеством. Возможно, именно поэтому еще в 1648 году царь Алексей Михайлович велел запретить выступления скоморохов по всей стране. Нарушители запрета, включая владельцев медведей, могли быть наказаны ссылкой на каторгу и избиением.

В 1860-х годах власти начали противостоять этой практике по другим причинам. В Санкт-Петербурге в 1865 году Общество покровительства животных выступило против показов медведей в населенных пунктах. В таких выступлениях животных подвергали жестоким пыткам, чтобы они не причиняли вреда зрителям. Им вырывали когти, выбивали зубы, вставляли кольца в челюсти, чтобы животное постоянно испытывало боль. Некоторым "непокорным" медведям даже подрезали сухожилия или выкалывали глаза. И вливали в зверя алкоголь, чтобы успокоить его перед выступлениями.