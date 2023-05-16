Запрет на вождение медведей: история и последствия

Наша страна полна стереотипов, и один из самых известных гласит, что по улицам страны свободно гуляли медведи. Возможно, этот стереотип возник не просто так, поскольку до 1867 года, когда Александр II запретил вождение медведей по улицам, такие встречи были возможны. Этот запрет, однако, привел к трагическим последствиям.
С древних времён на Руси было распространено явление вождения медведей по улицам. Вероятно, первыми дрессировщиками стали языческие волхвы, которые считали медведей священными животными. Их опыт был унаследован скоморохами, а затем и крестьянами-медведниками, для которых это стало способом заработка. Медведи бродили по селам и городам, сопровождаемые звуками барабана или бубна, — на это зрелища всегда собирался поглазеть народ. В то время медведь был не только частью "хлеба и зрелищ", но и имел глубокое символическое значение. Он символизировал плодородие, здоровье и силу. Крестьяне стремились прикоснуться больными местами к телу медведя, а владельцев приглашали обойти дом вместе с животным или просто пройтись у порога, чтобы оберечь свой дом от бедствий. На центральной площади медведь показывал различные шутливые сценки, пародировал бар, чиновников, священников. Зрители щедро жертвовали как медведю на пропитание, так и его проводникам.
А вот церковь считала эту практику греховной, неприличной и связанной со скоморошеством. Возможно, именно поэтому еще в 1648 году царь Алексей Михайлович велел запретить выступления скоморохов по всей стране. Нарушители запрета, включая владельцев медведей, могли быть наказаны ссылкой на каторгу и избиением.
В 1860-х годах власти начали противостоять этой практике по другим причинам. В Санкт-Петербурге в 1865 году Общество покровительства животных выступило против показов медведей в населенных пунктах. В таких выступлениях животных подвергали жестоким пыткам, чтобы они не причиняли вреда зрителям. Им вырывали когти, выбивали зубы, вставляли кольца в челюсти, чтобы животное постоянно испытывало боль. Некоторым "непокорным" медведям даже подрезали сухожилия или выкалывали глаза. И вливали в зверя алкоголь, чтобы успокоить его перед выступлениями.
Инициатива по запрету использования медведей для развлечения исходила от члена Общества покровительства животных Шестакова. Его иск был подан в Кабинет министров с требованием запретить эту жестокую практику, которая часто приводила к несчастным случаям.
Пётр Валуев (министр внутренних дел) поддержал общество и добавил, что животных "мучат и истязают", бьют их дубинками и постоянно рывками дергают цепи, в которые заковано животное. Несмотря на то, что запрет на использование медведей нанёс бы серьёзный удар определенной сфере народного хозяйства, Александр II согласился с доводами и подписал указ "О запрете использования медведей в развлекательных целях" в декабре 1866 или январе 1867 года. Было предоставлено всего пять лет на осуществление этого указа, и его результатом стало массовое истребление медведей. Кровь несчастных косолапых потекла рекой.
"Практика дрессировки медведей для развлечения не только является жестоким издевательством над животными, но и способствует развитию жестокости, безнравственности и бродяжничества у обучающих их лиц", — пишет историк Владимир Борейко в статье о влиянии запрета на вождение медведей.
В то время Сергачский уезд в Нижегородской области считался Всероссийским центром дрессировки медведей. Уже с 1781 года на гербе города изображался медведь, а медведя-артиста называли "сергацким барином". Вероятно, практика вождения медведей началась в XVII веке, когда скоморохи, уклоняясь от преследования властей, прятались в лесах. А в этих лесах медведей было в избытке. В романе Максима Горького "Знахарка" можно встретить упоминание о мордвинке Иванихе, которая охотилась на медведей с помощью секиры и ножа в сергачских лесах. Медвежата отправлялись на обучение в так называемую "медвежью академию". Жители тридцати деревень занимались дрессировкой медведей.
Нетрудно представить, что указ царя стал серьёзным ударом для всех, связанных с этим промыслом. Писатель Мельников-Печерский в своих заметках 1874 года отмечал, что запрет на вождение медведей превратился в настоящее истребление этих животных. Он писал: "В тридцати деревнях не одну сотню учёных медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли; всё-таки – отхожий промысел".
По оценке писателя Бориса Маковкина, в Центральной России было уничтожено от 4500 до 5000 косолапых. Он также уточнил, что это делали власти. Эти цифры, безусловно, впечатляют и, скорее всего, несколько преувеличены, но масштабы медвежьего уничтожения всё равно были пугающими. Выпускать изуродованных и покалеченных животных в лес было невозможно, так как они не смогли бы там выжить.
И, конечно же, не все подчинялись указу царя. Процесс вождения медведей по деревням продолжался до начала XX века. Искусствовед Анна Некрылова упоминает, что последние упоминания о вождении медведей относятся уже к эпохе НЭПа. Крестьяне даже приводили своих медведей в Москву, разыгрывая с ними "шутливые" сценки на площадях. Но полное прекращение этой практики наступило в результате коллективизации и событий, происходивших в 1930-х годах.
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