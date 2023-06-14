Почему Эйфелеву башню несколько раз хотели снести и кто этому помешал?

Эйфелева башня, которую, между прочим, посещают от 6 до 7 миллионов туристов ежегодно - самый узнаваемый символ Франции и главная достопримечательность Парижа. Но мало кто знает, что за свою историю башня дважды оказалась на грани сноса.
Первоначально Эйфелева башня была задумана как временное сооружение для Всемирной выставки 1889 года. Она вызвала бурю негодования среди французских учёных и искусствоведов, которые не считали ее подходящей для архитектурного плана Парижа. Согласно условиям договора с Гюставом Эйфелем, башню должны были снести в 1909 году.
Но военные помешали её сносу. Как выяснилось, высота 330-метровой конструкции идеально подходит для установления аппаратов радиосвязи. В годы Первой мировой войны башню использовали для глушения немецких радиопередач и перехвата информации, что дало Франции преимущество в области связи.
Во время Второй мировой войны башня снова оказалась под угрозой сноса, когда немецкие войска попытались уничтожить её. Однако комендант Парижа генерал Дитрих фон Хольтиц отказался выполнить приказ и спас башню. Он не был согласен с безумным планом Гитлера по уничтожению Парижа и всех его достопримечательности. За это неповиновение фюреру французы потом прозвали его "спасителем Парижа".
На сегодняшний день Эйфелева башня - один из наиболее значимых символов Франции наравне с Лувром, Версальским дворцом и не только. Ей больше не грозит снос, и она продолжает впечатлять и вдохновлять всех, кто посещает Париж и восхищается её красотой и грандиозностью. А ведь башня стала не только значимым историческим памятником, но и серьёзным источником дохода для города.
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Мало кто знает, что на самом деле оригинальная идея Эйфелевой башни была позаимствована у американской обсерватории Латтинга, построенной в Нью-Йорке ещё в 1853 году. Но Гюстав Эйфель улучшил проект, сделав конструкцию изящнее, выше и совершенней. В результате башню отстроили за два года силами 300 рабочих. Стоило строительство 36 миллионов долларов.
Сейчас бы строительство подобной башни обошлось бы городу в 480 миллионов долларов. В сравнении с другими знаменитыми сооружениями, вроде Останкинской башни или "Бурдж Халифа", стоимость Эйфелевой башни в своё время была относительно невысокой.
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