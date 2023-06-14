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Почему Эйфелеву башню несколько раз хотели снести и кто этому помешал?

Почему Эйфелеву башню несколько раз хотели снести и кто этому помешал?

Автор:
14 июня 2023 15:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Время   Прошлое   архитектура   интересное   история   франция   
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Эйфелева башня, которую, между прочим, посещают от 6 до 7 миллионов туристов ежегодно - самый узнаваемый символ Франции и главная достопримечательность Парижа. Но мало кто знает, что за свою историю башня дважды оказалась на грани сноса.

Первоначально Эйфелева башня была задумана как временное сооружение для Всемирной выставки 1889 года. Она вызвала бурю негодования среди французских учёных и искусствоведов, которые не считали ее подходящей для архитектурного плана Парижа. Согласно условиям договора с Гюставом Эйфелем, башню должны были снести в 1909 году.

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Но военные помешали её сносу. Как выяснилось, высота 330-метровой конструкции идеально подходит для установления аппаратов радиосвязи. В годы Первой мировой войны башню использовали для глушения немецких радиопередач и перехвата информации, что дало Франции преимущество в области связи.

Во время Второй мировой войны башня снова оказалась под угрозой сноса, когда немецкие войска попытались уничтожить её. Однако комендант Парижа генерал Дитрих фон Хольтиц отказался выполнить приказ и спас башню. Он не был согласен с безумным планом Гитлера по уничтожению Парижа и всех его достопримечательности. За это неповиновение фюреру французы потом прозвали его "спасителем Парижа".

На сегодняшний день Эйфелева башня - один из наиболее значимых символов Франции наравне с Лувром, Версальским дворцом и не только. Ей больше не грозит снос, и она продолжает впечатлять и вдохновлять всех, кто посещает Париж и восхищается её красотой и грандиозностью. А ведь башня стала не только значимым историческим памятником, но и серьёзным источником дохода для города.

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Мало кто знает, что на самом деле оригинальная идея Эйфелевой башни была позаимствована у американской обсерватории Латтинга, построенной в Нью-Йорке ещё в 1853 году. Но Гюстав Эйфель улучшил проект, сделав конструкцию изящнее, выше и совершенней. В результате башню отстроили за два года силами 300 рабочих. Стоило строительство 36 миллионов долларов.

Сейчас бы строительство подобной башни обошлось бы городу в 480 миллионов долларов. В сравнении с другими знаменитыми сооружениями, вроде Останкинской башни или "Бурдж Халифа", стоимость Эйфелевой башни в своё время была относительно невысокой.

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Метки: Время   Прошлое   архитектура   интересное   история   франция   
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3  комментария
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868
Шурман Час назад
Много чего хотели снести , у нас атомиум хотели снести много раз но местные им не дали . А от красивых видов фуфловой башни остались только воспоминания . Все огорожено теперь забором с пропускной системой и досмотром вещей . В ноябре были с женой и сказали что больше ни ни .
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28k
Serg2001 3 минуты назад
Интересно всё-таки у них получается у этих "цивилизованных европейцев". Фашистский оккупант у них "спаситель Парижа". А Алексей Ботян, спасший польский Краков и его жителей от гибели, оказался в итоге кровавым оккупантом.
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3k
americos Полчаса назад
Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он часто обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.
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