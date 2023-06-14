Почему Эйфелеву башню несколько раз хотели снести и кто этому помешал?

На сегодняшний день Эйфелева башня - один из наиболее значимых символов Франции наравне с Лувром, Версальским дворцом и не только. Ей больше не грозит снос, и она продолжает впечатлять и вдохновлять всех, кто посещает Париж и восхищается её красотой и грандиозностью. А ведь башня стала не только значимым историческим памятником, но и серьёзным источником дохода для города.

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