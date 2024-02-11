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Материнский капитал по-итальянски: женщина заявила о 12 беременностях за 5 лет

Материнский капитал по-итальянски: женщина заявила о 12 беременностях за 5 лет

Автор:
11 февраля 2024 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Италия   беременность   выплаты   декрет   мощеничество   роды   
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Жительница Рима Барбара Иоэле придумала грандиозный план, как улучшить свое материальное положение.

Свою бурную деятельность она развернула в 2014, именно тогда она первый раз подала документы о своей беременности, которой не было. Она ловко подделала подписи своего гинеколога, печати и фирменные бланки, ей поверили. Роды засчитали, пособия по декрету выплатили. И тут понеслось. За следующие 5 лет она заявила о 12 беременностях, 5 из них якобы закончились успешными родами.

Так, на свет появились Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэль. А вот остальные 6 заканчивались выкидышами и бурным сочувствуем коллег по работе. 

Псевдо-роды проходили успешно, денежки на счет перечислялись исправно, из декретных отпусков предприимчивая Барбара не вылазила. Но годы шли, а детишки в поле зрения гос органов не попадались, в больницу не появлялись, детские учреждения не посещали. Закралось сомнение в народе, а были ли дети.

Правоохранительными органами был сделан запрос в римский роддом, который числился по документам многодетной мамаши, а там только руками развели и сообщили, что данную гражданку знать не знают и рожать она к ним не приезжала.

Вот тут-то и вскрылась чудовищная правда, что это не многодетная мать-одиночка, а хитрая мошенница, получившая незаконным путем декретных выплат аж на 111 тысяч евро.

Суд над мадам прошел успешно, ее приговорили к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество, досталось и ее сожителю Давиде Пиццинато за соучастие в подделке документов. Его посадили на 7 месяцев.

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Метки: Италия   беременность   выплаты   декрет   мощеничество   роды   
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АнтонПолднев 40 минут назад
111000€ - 20 месяцев тюрьмы (не забываем про УДО). Неплохая математика...
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862
Шурман 50 минут назад
Странноватое у них законодательство , у нас так просто в дикрет не уйти и все работают практически до последнего , жена дочку рожала за день до этого работала а с утра мы поехали в больницу и мне гинеколог говорит ну готовься вечером будешь второй раз папой . Приехали домой и чемодан ее уже лежал у меня в машине , она посидела попила чай и говорит ой блин начинается , мы в машину и в больницу , родила за 10 минут :) а вот что бы свидетельство о рождении получить мне пришлось в регистратуре просидеть 2 часа пока его дали , а у них как то все странно происходит . Кстати и о выплатах , до января этого года я 13 лет ни копейки ни получил и моя жена так же , все потому что я работают как частный предприниматель а жена на Европу , в январе получили письмо что типа детям все равно они выплатят деньги и в конце января я проверяю счет и просто присел на жопу , мы получили 115 штук евро и там сколько центов :)))) ну ок покрыли часть ипотеки сразу а детям внеочередные подарки . Кстати это еще вся выплата сказали еще будет перерасчет и прилетит тоже крупная сумма денег , я вот переживаю за налоги в следующем году
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