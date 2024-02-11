Материнский капитал по-итальянски: женщина заявила о 12 беременностях за 5 лет

Свою бурную деятельность она развернула в 2014, именно тогда она первый раз подала документы о своей беременности, которой не было. Она ловко подделала подписи своего гинеколога, печати и фирменные бланки, ей поверили. Роды засчитали, пособия по декрету выплатили. И тут понеслось. За следующие 5 лет она заявила о 12 беременностях, 5 из них якобы закончились успешными родами.



Так, на свет появились Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэль. А вот остальные 6 заканчивались выкидышами и бурным сочувствуем коллег по работе.



Псевдо-роды проходили успешно, денежки на счет перечислялись исправно, из декретных отпусков предприимчивая Барбара не вылазила. Но годы шли, а детишки в поле зрения гос органов не попадались, в больницу не появлялись, детские учреждения не посещали. Закралось сомнение в народе, а были ли дети.