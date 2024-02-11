Материнский капитал по-итальянски: женщина заявила о 12 беременностях за 5 лет

Жительница Рима Барбара Иоэле придумала грандиозный план, как улучшить свое материальное положение.
Свою бурную деятельность она развернула в 2014, именно тогда она первый раз подала документы о своей беременности, которой не было. Она ловко подделала подписи своего гинеколога, печати и фирменные бланки, ей поверили. Роды засчитали, пособия по декрету выплатили. И тут понеслось. За следующие 5 лет она заявила о 12 беременностях, 5 из них якобы закончились успешными родами.
Так, на свет появились Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэль. А вот остальные 6 заканчивались выкидышами и бурным сочувствуем коллег по работе.
Псевдо-роды проходили успешно, денежки на счет перечислялись исправно, из декретных отпусков предприимчивая Барбара не вылазила. Но годы шли, а детишки в поле зрения гос органов не попадались, в больницу не появлялись, детские учреждения не посещали. Закралось сомнение в народе, а были ли дети.
Правоохранительными органами был сделан запрос в римский роддом, который числился по документам многодетной мамаши, а там только руками развели и сообщили, что данную гражданку знать не знают и рожать она к ним не приезжала.
Вот тут-то и вскрылась чудовищная правда, что это не многодетная мать-одиночка, а хитрая мошенница, получившая незаконным путем декретных выплат аж на 111 тысяч евро.
Суд над мадам прошел успешно, ее приговорили к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество, досталось и ее сожителю Давиде Пиццинато за соучастие в подделке документов. Его посадили на 7 месяцев.
Источник:
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