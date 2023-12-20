Анжелика, подарившая жизнь

Профессиональное родовспоможение позволило сохранить множество жизней и рожениц, и малышей. Но переход от полуграмотных повитух к профессиональной помощи произошёл не вдруг. И немаловажную роль в этом сыграла простая женщина.
После завершения Семилетней войны население Франции резко уменьшилось. И король Людовик XV принял решение использовать как стратегию поддержания рождаемости такое направление как акушерство.
Анжелика дю Кудро (1712-1789) – главная придворная акушерка 20 лет провела в дороге. И стараниями этой отважной женщины ситуацию удалось исправить.
Надо сказать, зашоренность и безграмотность в этой области царили вопиющие даже в городах. Не говоря уже о сельской местности. И Анжелике приходилось отстаивать право на каждый свой профессиональный шаг.
Она окончила столичный хирургический колледж и три года стажировалась для получения сертификата акушерки. После чего даже поступила в университет на медицинский факультет, куда женщинам вход был заказан.
Когда она прибыла из столицы в Оверни, за её плечами было уже 11 лет практики. И просто ужаснулась вопиющей дремучести. Рожениц в провинции заставляли прыгать и скакать. Зачастую просто выдавливали плод, если роды затягивались. О спасении ребёнка, если он не подавал признаков жизни или был просто слабым, речи не шло.
Дю Кудро с ужасом осознала, что кроме неё несчастные женщины ни от кого не получат помощи. И в 1758 году акушерка создала на удивление реалистичный манекен, изображающий репродуктивную систему женщины. Для создания матки использовалась мешковина и кожа, а нижняя часть туловища была выполнена из настоящих костей.
С помощью системы верёвок, струн и ремней манекен сужался и расширялся, имитируя родовую деятельность. А влажные губки внутри помогали понять, что предпринимать во время кровотечения или отхода околоплодных вод.
Плюс к этому, акушерка изготовила куклу-младенца. А ещё несколько изображали дефекты, чтобы будущие акушерки заранее понимали, с чем им возможно придётся столкнуться.
К манекену прилагалась книга с подробным описанием и картинками разных ситуаций, с которыми акушерка могла столкнуться. На обучение к Анжелике потянулись хирурги из разных городов.
Позднее стараниями акушерки появилось «Краткое изложение искусства родов» в картинках, для неграмотных. Что примечательно, женщина подошла к созданию очень деликатно, обойдя ненужную чувственность и пошлость:
Я собрала в этом пособии всё наиболее существенное в этом искусстве и наиболее доступное для тех, кто наименее образован в этом вопросе.
По самым скромным подсчётам акушерка побывала примерно в 40 населённых пунктах и лично обучила около 4 тысяч человек. Ещё за 6 тысяч – тех, что обучали уже её ученицы, несла личную ответственность.
По колено в грязи, в забрызганном кровью переднике она проводила часы и дни, давая новые жизни и утешая женщин. Особенное участие она проявляла к незамужним и бедным роженицам.
По сохранившимся сведениям, дю Кудро не была замужем (или рано овдовела) и не имела детей. Но тех малышей, которых могло не быть, не окажись рядом этой акушерки, можно смело считать её детьми.
Единственный сохранившийся образец её манекена находится в Музее Флобера и истории медицины в Руане. Дю Кудро стала национальной героиней и международным символом прогресса в медицине и своим примером доказала, что даже в сложных условиях можно достичь невероятных высот, если ты искренно веришь в своё правое дело и любишь свою работу.
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