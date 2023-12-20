Анжелика, подарившая жизнь

Надо сказать, зашоренность и безграмотность в этой области царили вопиющие даже в городах. Не говоря уже о сельской местности. И Анжелике приходилось отстаивать право на каждый свой профессиональный шаг.

Она окончила столичный хирургический колледж и три года стажировалась для получения сертификата акушерки. После чего даже поступила в университет на медицинский факультет, куда женщинам вход был заказан.