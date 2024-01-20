Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона

Он завершил 42-километровый городской марафон в Цзяньдэ, провинция Чжэцзян, за впечатляющие три часа 28 минут, обогнав тысячи других участников, все это время куря. Собственно говоря, именно поэтому его и прозвали "Курильщиком". В то время в Китае не было четких правил, запрещающих курение на марафонах.

Впрочем, лучшее время он показал в 2019 году, пробежав эту же дистанцию за 3 часа 32 минуты. И тоже постоянно дымя.