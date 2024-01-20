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Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона

Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона

Автор:
20 января 2024 10:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Китай   бегун   зож   курение   марафоны   
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В ноябре 2022 года Чэнь Бангсянь, 50-летний китайский марафонец-любитель, стал известен в социальных сетях за то, что пробежал марафон, куря сигареты на протяжении всей дистанции.

Он завершил 42-километровый городской марафон в Цзяньдэ, провинция Чжэцзян, за впечатляющие три часа 28 минут, обогнав тысячи других участников, все это время куря. Собственно говоря, именно поэтому его и прозвали "Курильщиком". В то время в Китае не было четких правил, запрещающих курение на марафонах.


Впрочем, лучшее время он показал в 2019 году, пробежав эту же дистанцию за 3 часа 32 минуты. И тоже постоянно дымя.

Однако в этом году привычка Чэня привела к серьезным последствиям на Международном марафоне в Сямыне: ему был наложен двухлетний запрет на участие в соревнованиях, результаты забега аннулированы, и возможно, будут приняты дальнейшие дисциплинарные меры со стороны Китайской спортивной ассоциации (CAA).



Это первое наказание в сезоне внутренних марафонов 2024 года и первый случай дисквалификации участника за курение во время забега. Еще один участник, по фамилии Лин, также получил двухлетний бан на этом мероприятии за использование электромобиля первой помощи без разрешения.

В 2022 году именно из-за него курение на марафонах решили признать вредным. А сами спортсмены, ведущие здоровый образ жизни, ужасно возмущались, что им приходится бегать в табачном дыму. Некоторые, особо принципиальные, и вовсе выступили за запрет для "Курильщика" на участие в будущих соревнованиях.

Уже в октябре 2023 года в правилах марафона в Сямыне было указано, что курение на дистанции считается "нецивилизованным поведением" наряду с другими нарушениями, такими как публичное мочеиспускание, разбрасывание мусора, повреждение зеленых насаждений и угроза безопасности других бегунов. Но в прошлом году Чэнь мероприятие пропустил, а вот в этом нарвался на штрафы и запрет.

Согласно Canadian Running, Чэнь является соучредителем Ассоциации бега на дорогах Чжэцзяна Сяньцзю и марафона провинции Чжэцзян в его родном городе Тайчжоу.



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Метки: Видео   Китай   бегун   зож   курение   марафоны   
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10  комментариев
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5k
Харон 2 часа назад
Если бы он не курил во время марафона, пришёл бы первым на 1 час раньше остальных.
Ему просто не хотелось бежать в одиночестве впереди всех.
)))))))))))))
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23k
BiZ Минуту назад
"Он завершил 42-километровый городской марафон за три часа 28 минут"
"лучшее время он показал в 2019 году, пробежав за 3 часа 32 минуты"
афтар, чини балду
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1k
DrKlizmi 6 минут назад
Если засветил марку сигарет-может стать богатым человеком!
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857
ZeroCross.ru Полчаса назад
Вот в прошлом веке помню с Ленинградским Беломором полтос по лесу фигануть просто в удовольствие. А сейчас не тот беломорчик, не тот !!!
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16k
Типа граф 39 минут назад
Мало ли что он там курил , может стимуляторы какие .
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8k
Pravednik84 Час назад
А сами спортсмены, ведущие здоровый образ жизни, ужасно возмущались, что им приходится бегать в табачном дыму.

Ну так обогнали бы! Зря что ли от всего прекрасного отказывались? Тем более обогнать 50и летнего курильщика со стажем.
Лохи ЗОЖные, по честному победить не могут - меняют правила (на ходу).
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288
Alex 2 часа назад
Тут еще вопрос не только факт не только самого курения, а что именно он курил?
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42k
Сергей 2 часа назад
А сигаретки то он сам набивает, не мешало бы проверить, чем.
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