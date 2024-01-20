Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона

В ноябре 2022 года Чэнь Бангсянь, 50-летний китайский марафонец-любитель, стал известен в социальных сетях за то, что пробежал марафон, куря сигареты на протяжении всей дистанции.
Он завершил 42-километровый городской марафон в Цзяньдэ, провинция Чжэцзян, за впечатляющие три часа 28 минут, обогнав тысячи других участников, все это время куря. Собственно говоря, именно поэтому его и прозвали "Курильщиком". В то время в Китае не было четких правил, запрещающих курение на марафонах.
Впрочем, лучшее время он показал в 2019 году, пробежав эту же дистанцию за 3 часа 32 минуты. И тоже постоянно дымя.
Однако в этом году привычка Чэня привела к серьезным последствиям на Международном марафоне в Сямыне: ему был наложен двухлетний запрет на участие в соревнованиях, результаты забега аннулированы, и возможно, будут приняты дальнейшие дисциплинарные меры со стороны Китайской спортивной ассоциации (CAA).
Это первое наказание в сезоне внутренних марафонов 2024 года и первый случай дисквалификации участника за курение во время забега. Еще один участник, по фамилии Лин, также получил двухлетний бан на этом мероприятии за использование электромобиля первой помощи без разрешения.
В 2022 году именно из-за него курение на марафонах решили признать вредным. А сами спортсмены, ведущие здоровый образ жизни, ужасно возмущались, что им приходится бегать в табачном дыму. Некоторые, особо принципиальные, и вовсе выступили за запрет для "Курильщика" на участие в будущих соревнованиях.
Уже в октябре 2023 года в правилах марафона в Сямыне было указано, что курение на дистанции считается "нецивилизованным поведением" наряду с другими нарушениями, такими как публичное мочеиспускание, разбрасывание мусора, повреждение зеленых насаждений и угроза безопасности других бегунов. Но в прошлом году Чэнь мероприятие пропустил, а вот в этом нарвался на штрафы и запрет.
Согласно Canadian Running, Чэнь является соучредителем Ассоциации бега на дорогах Чжэцзяна Сяньцзю и марафона провинции Чжэцзян в его родном городе Тайчжоу.
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Ему просто не хотелось бежать в одиночестве впереди всех.
)))))))))))))
"лучшее время он показал в 2019 году, пробежав за 3 часа 32 минуты"
афтар, чини балду
Ну так обогнали бы! Зря что ли от всего прекрасного отказывались? Тем более обогнать 50и летнего курильщика со стажем.
Лохи ЗОЖные, по честному победить не могут - меняют правила (на ходу).