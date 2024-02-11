Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев

Самое простое – наркотический хот-дог. Вероятно, имелось в виду, что он вызывает привыкание и дарит эйфорию. Но вышло по смыслу, что в него добавили травы или еще чего мощнее.

Туалетные знаки

Корейцы любят чистоту в общественных туалетах. Потому стараются дублировать объявления по пользованию для всех иностранцев. Иногда бывает болезненно.

Вот последняя строчка вот этой таблички.