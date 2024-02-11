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Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев

Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев

Автор:
11 февраля 2024 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Корея   Юмор   азиаты   английский язык   еревод   забавно   люди   
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Азиатам английский дается зачастую еще тяжелее, чем нам. У них совсем не стыдно допускать на постерах и в рекламе совершенно чудовищные ляпы.

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Самое простое – наркотический хот-дог. Вероятно, имелось в виду, что он вызывает привыкание и дарит эйфорию. Но вышло по смыслу, что в него добавили травы или еще чего мощнее.


Туалетные знаки

Корейцы любят чистоту в общественных туалетах. Потому стараются дублировать объявления по пользованию для всех иностранцев. Иногда бывает болезненно.

Вот последняя строчка вот этой таблички.

Toilet is painful. Туалет, знаете ли, ЭТО БОЛЕЗНЕННО. Знаете, как бы лучше другой поищу. Что-то как-то перехотелось…

А вот Rush the toilet peaper. ПОТОРОПИ туалетную бумагу, скорей, скорей. Какие у них там все нервные.

Вероятно, имелось ввиду слово Flush. Но у дизайнера не хватило места, и он решил – ну какая разница?

Мой любимый знак! Он дословно ЗАПРЕЩАЕТ БЕРЕМЕННОСТЬ. Вероятно, они пытались написать, что не предназначено для пользования беременными.

Но вышло вообще по жести. А потом удивляются, что в Корее самая низкая рождаемость.

Классика!

Привычное «No Smoking!» корейцы сумели превратить в «НЕТ! КУРИ!». Спасибо, если вы настаиваете, то я продолжу.

Как говорится, если бог хотел дать мне знать, хочет он, чтобы я покончила со своими вредными привычками, или нет, то вот он.

А вот сморкаться они мне все же запретили.

НО СМОРКИНГ!

Еще один гениальный вариант. Вероятно, дальше идти нельзя, кури здесь.

Побуждающие к плохим привычкам и поступкам знаки преследуют иностранцев. Например, тут заставляют пить.

Но все же стоит ходить в корейские туалеты. Тут, судя по всему, есть кабинки, куда можно выбросить свои печали (и ничего больше!). Адресок быть хоть оставили, или метку на гугл-картах…

Дерьмовый салат

Горячий салат со сметаной и дерьмом, короче. Вероятно, имелся в виду краб. Но смех было уже не остановить.

Ладно, салат с дерьмом нам не подходит, в ресторан не пойдем. Лучше купим продукты и приготовим дома. Заходим в магазин, а там…

ВРАЖЕСКИ НАСТРОЕННАЯ КАПУСТА. Я ведь не собиралась сегодня больше нарываться на наприятности, был такой дивный полный сморкинга день.

Выходишь голодный на улицу а там ЦЕНТР УНИЧТОЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО.

И так спокойно сразу на душе становится, прямо прояснилось.

А вот насчет этого знака я даже теряюсь… Бессмыслица какая-то.

«Наречия друг друга! Один другого будет вовлечен, будете связаны (с)». Меня как будто пытали на трех языках одновременно.

Кто вообще понял, чего они от инострацев хотели-то? Возможно, авторы этого знака так и не смогли добиться того, о чем так старательно просили, и сидят там расстроенные.

Разгадаем вместе загадку последнего объявления?

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Метки: Корея   Юмор   азиаты   английский язык   еревод   забавно   люди   
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Viktor Час назад
Да и с русским у них напруга!

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21k
kσρβγς 2 часа назад
Мдя... аффтару б неплохо самому узнать, что "знак" может переводиться и как "вывеска"...
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GoodNeon

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