Итальянец утонул в цистерне с вином

Первая жертва паров в это время находилась в критическом состоянии. Оказать помощь Марко было не кому и он утонул в остатках вина на дне цистерны.

Симоне Чеккетто, владелец компании, уже заявил, что проводится проверка и выжившему рабочему будет оказана вся необходимая помощь. Главный прокурор Марко Мартани сказал, что собранная предварительная информация предполагает, что “никто не должен был входить в этот автоклав без средств защиты”.