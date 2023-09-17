Итальянец утонул в цистерне с вином

Трагедия произошла на винодельне Ca'di Rajo в Сан-Поло-ди-Пьяве, в провинции Тревизо.
Два работника должны были планово прочистить элемент цистерны, но в какой-то момент один из надышавших винных паров потерял сознание и упал на пол. 47-летний винодел Марко Беттолини поняв, что коллеги долго нет, пошел посмотреть, что же там произошло. Когда понял масштаб трагедии, то бросился спасать коллегу, оттащил его от края резервуара, но так же потерял сознание и упал на дно цистерны.
Первая жертва паров в это время находилась в критическом состоянии. Оказать помощь Марко было не кому и он утонул в остатках вина на дне цистерны.
Симоне Чеккетто, владелец компании, уже заявил, что проводится проверка и выжившему рабочему будет оказана вся необходимая помощь. Главный прокурор Марко Мартани сказал, что собранная предварительная информация предполагает, что “никто не должен был входить в этот автоклав без средств защиты”.
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