FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6915 постов • 3070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Итальянец утонул в цистерне с вином

Итальянец утонул в цистерне с вином

Автор:
17 сентября 2023 10:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ca di Rajo   Италия   автоклав   вино   винодел   цистерна   
823
2

Трагедия произошла на винодельне Ca'di Rajo в Сан-Поло-ди-Пьяве, в провинции Тревизо.

Два работника должны были планово прочистить элемент цистерны, но в какой-то момент один из надышавших винных паров потерял сознание и упал на пол. 47-летний винодел Марко Беттолини поняв, что коллеги долго нет, пошел посмотреть, что же там произошло. Когда понял масштаб трагедии, то бросился спасать коллегу, оттащил его от края резервуара, но так же потерял сознание и упал на дно цистерны.


Первая жертва паров в это время находилась в критическом состоянии. Оказать помощь Марко было не кому и он утонул в остатках вина на дне цистерны.

Симоне Чеккетто, владелец компании, уже заявил, что проводится проверка и выжившему рабочему будет оказана вся необходимая помощь. Главный прокурор Марко Мартани сказал, что собранная предварительная информация предполагает, что “никто не должен был входить в этот автоклав без средств защиты”.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ca di Rajo   Италия   автоклав   вино   винодел   цистерна   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Rom 48 минут назад
Такое ощущение, что работники завода это делали первый раз. Да? За все года никогда чистить что то не приходилось? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87297



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это произошло на самом деле
Это произошло на самом деле
Реклама Bentley с блондинкой вызвала вал пародий в соцсетях. В роли люксового авто теперь Citroën, МАЗ, ЗИЛ, БТР и даже "Мотолыга"
Реклама Bentley с блондинкой вызвала вал пародий в соцсетях. В роли люксового авто...
Набирающие популярность в сообществах
Не Бременские и не Музыканты
Не Бременские и не Музыканты
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#подборка#животные#люди#Прикол#сарказм#Автовсячина#машина#Санкт-Петербург#фотография
#фото#интересно#СССР#факты#автомобили#автомир#Москва#Мемы#соцсети#Рецепт
#Юмор#история#кино#Россия#позитив#Подмосковье#фильм#новости#улыбнуло#Госдума
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции Правила жизни итальянцев Правила жизни итальянцев В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

На что жалуетесь?

Вернуться