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Прогулка по Санкт-Петербургу 2003 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2003 года

Автор:
10 февраля 2024 21:42
Метки: Питер   Россия   фото   
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31

Давайте вместе вспомним, каким был город в год 300-летия.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Питер   Россия   фото   
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5  комментариев
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Трям 8 часов назад
Ща все не так. Я там был пару месяцев назад и снова свалю в марте-апреле.
Ненавижу питерских... они меня набухивают до полусмерти...
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