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Давайте вместе вспомним, каким был город в год 300-летия.
Интересного вам просмотра!
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3.
Трамвай 90 маршрута поворачивает с Греческого проспекта на улицу Некрасова. Это был последний год, когда трамваи ходили по Греческому.
5.
Невского проспекта за рекламой практически совсем не видно... Тут тебе и Нокиа, и Самсунг и "Нескафе" со "Старым Мельником".
8.
Торговля сигаретами около станции метро "Невский проспект". Дом книги закрыт на реконструкцию в преддверии празднования 300-летия города.
9.
Растяжка, напоминающая о грядущем празднике на перекрёстке Московского проспекта и Кузнецовской улицы.
Справа в углу - ещё один осколок эпохи: ресторан быстрого питания "БлинДональтс". Таких ресторанчиков в городе было довольно много, последний из них закрылся в 2012 году.
10.
Уникальный трёхсекционный трамвай ЛВС-93 (выпущена одна штука) поворачивает с Карповского моста на набережную реки Карповки.
13.
Парковка вдоль Невского - легко. Парковка на тротуаре Невского - так же легко. Ух, какой же беспорядок в те годы был с этим.
17.
Продолжается строительство нового вокзала Санкт-Петербурга - Ладожского. Он будет сдан в эксплуатацию 15 июня 2003 года.
18.
Город приводит в порядок центральные улицы к празднику, но коммуналки остаются коммуналками. С тех пор прошёл 21 год, а вопрос так до конца и не решён.
20.
Два музейных трамвая, ЛМ-47 и ЛМ-33 около трамвайного парка номер 4 на Дегтярном переулке.
К концу года трампарк будет закрыт, а в 2008 году - снесён.
22.
Закатный Невский проспект. А сам закат спрятался где-то в бесконечной череде реклaмных растяжек.
24.
Вид на перекрёсток Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, а так же на станцию метро "Невский проспект".
26.
Переговорный пункт Северо-Западного Телекома на Большой Морской улице неподалёку от арки Генштаба.
28.
Трамвайная линия в северной части Московского проспекта неподалёку от станции метро "Фрунзенская. Закроют её в 2006 году.
30.
Рок-фестиваль "Наши в городе" рядом с гостиницей "Прибалтийская" и реклама телефона Siemens A50.
31.
Старенькие автобусы Лиаз-677, хоть и выглядят совсем печально, но пока ещё бегают по маршрутам города.
Снимок сделан на перекрёстке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности.
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Ненавижу питерских... они меня набухивают до полусмерти...