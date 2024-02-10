Доигрался. Художника Слонова отправили под арест по "делу о неваляшках"

Скандальный красноярский художник Василий Слонов наконец-уже пришелл к успеху. На этот раз доля «перформансов», ранее уже ни раз балансировавших на грани Уголовного кодекса, привысила критическую норму.

На этот раз на Слонова-таки завели уголовное дело из-за демонстрации экстремистской символики. 8 февраля в его квартире прошёл обыск, силовики изъяли технику. Об этом сообщила жена Слонова.

К тому же, как утверждается, сам художник был задержан в аэропорту Красноярска при попытке вылета в Казахстан.