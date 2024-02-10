Доигрался. Художника Слонова отправили под арест по "делу о неваляшках"

Суд Красноярска отправил под домашний арест до 7 апреля художника Василия Слонова по делу об «экстремистской символике", а точнее, из-за неваляшек с тюремными «татуировками».
Скандальный красноярский художник Василий Слонов наконец-уже пришелл к успеху. На этот раз доля «перформансов», ранее уже ни раз балансировавших на грани Уголовного кодекса, привысила критическую норму.
На этот раз на Слонова-таки завели уголовное дело из-за демонстрации экстремистской символики. 8 февраля в его квартире прошёл обыск, силовики изъяли технику. Об этом сообщила жена Слонова.
К тому же, как утверждается, сам художник был задержан в аэропорту Красноярска при попытке вылета в Казахстан.
Как сообщает портал «АиФ-Красноярск», 56-летний уроженец села Шушенское, который так и не сумел закончить Красноярское художественное училище имени Сурикова, на ниве провокации съел не одну собаку.
Под эгидой Музея современного искусства «ПЕРММ» (PERMM), который возглавлял иногент Гельман, ныне находящийся в розыске по линии МВД, Слонов представил выставку «Welcome to Sochi 2014»: Олимпийские кольца в виде виселиц и черепов, монстр Чебурашка и прочие жутковатые сюжеты, которые пытались выдать за «политическую сатиру», местные власти сочли подделкой под искусство и карьеру будущего иногента Гельмана схлопнули.
Прославился Слонов и своим монументом «Родина-мать». Он был установлен к юбилею Победы в 2010 году в Красноярске, представлял из себя фигуру матрешки и выглядел, скорее, как глумление над памятью предков. Однако, это не помешало простоять ему на своем месте аж целых 13 лет. Чудовищный арт-объект демонтировали только в 2023 году.
Как говорилось в пояснительной табличке к композиции:
Родина предстает в образе огромной матрешки, которая олицетворяет смену одного поколения другим. Традиционный образ... воплощает идеи, благодаря которым удалось перенести все тяготы военных и послевоенных лет... Скульптура постепенно покрывается ржавчиной... Ржавчина символизирует запекшуюся кровь...
Прошлой осенью на личной странице художника в соцсети VK была размещена фотография неваляшки с символикой признанного экстремистским и запрещенного в РФ движения «АУЕ». Суд постановил уничтожить игрушку, но Слонов отделался административкой и поэтому не унялся, а продолжил "творить".
Художник и коллега Александр Левченко на суде заявил, что Слонов — «самый матерый патриот».
Это никакой не экстремист, ни разу не экстремист. Все знают о его патриотических убеждениях. Елки-палки, у него даже заставка на телефоне портрет президента стоит. Че уж дальше говорить? Он самый матерый патриот. Не знаю, кто в этом может сомневаться из знающих его, — приводит слова Левченко „7-й канал Красноярск".
Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу на два месяца. Однако суд назначил художнику два месяца домашнего ареста — до 7 апреля — с запретом определенных действий.
На Слонова возбуждено уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
В зависимости от степени вины осужденному по этой статье может грозить штраф в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Источник:
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Прибивал свои гениталии к брусчатке главной площади страны.
Сраная либердрысня очень переживала и кричала, что это просто «недооцененный талант».
Потом его переправили во Францию и весь «цивилизованный мир» узнал, что талантом там и не пахнет.
Просто очередной е@анат.
Тут, похоже тот же случай.
Любой дегенерат, ваяющий дерьмо, отчего-то стал считать себя художником
а сабж это "авангардист" или "дегенерат", что впрочем одно и тоже, имхо.
Эзопов язык появился в противопоставлении с ТИРАНИЕЙ.
Когда тебя убить могут, а тебе и гавкать не дают.
Сегодня это называется ФАШИЗМ.
Любое мнение, высказанное человеком, должно быть обосновано.
И за свои сказанные слова надо отвечать.
Это нормальный процесс.
А то, что описывается в теме, ты совершенно правильно назвал «открытием е@ла».
И к аргументированному мнению не имеет никакого отношения.
Мне пох на происходящее, пожил. Детей жалко - жить при "коричневых" не самое большое счастье.
Увидете, дальше.