Нарывается? Бритни Спирс рассказала, как целовалась с Беном Аффлеком

На личной странице Бритни Спирс решила вспомнить былое и опубликовала архивное фото.
Судя по всему, после развода Бритни пытается показать, что всё же интересует мужчин. На своей странице Бритни опубликовала архивное фото, на котором она стоит рядом с Бэном Аффлеком и Дианой Варрен. В подписи она упомянула горячие поцелуи Бена, которые она до сих пор не может забыть.
Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто сплетница, — двусмысленно высказалась Бритни.
Зачем Бритни написала этот пост - не известно. Но многие думают, что виной всему старая вражда между Бритни и Джей Ло, на которой недавно женился Аффлек. Впрочем, некоторые уверены, что Бритни все выдумала и таким образом пытается привлечь к себе внимание.
Тем не менее вражда не утихла между звёздами. Бритни Спирс много раз сравнивала себя с Джей Ло и говорила, что той просто повезло. Когда бывшая поп-звезда освободилась из-под опеки отца, она заявила:
Я бы хотела, чтобы кто-нибудь сказал Дженнифер Лопес семь дней в неделю обходиться без машины. Я бы хотела, чтобы команда менеджеров заставила Дженнифер Лопес пройти через то, через что прошла я. Как вы думаете, что бы она сделала?
Когда бывший муж упрекнул Бритни Спирс за откровенные фото, она и тут умудрилась приплести Дженнифер Лопес.
Я бы очень хотела, чтобы Федерлайн (бывший муж) посмотрел клип „Big Booty“ (Дженнифер Лопес) и понял, что многие артистки оголялись и делали гораздо более откровенные вещи, когда их собственные дети были очень маленькими!!!, — эмоционально ответила Спирс.
Дженнифер ни разу не отвечала на нападки певицы, возможно и в этот раз она промолчит.
Источник:
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Сначала читаем комментарий, потом отвечаем. Схема такая. Пользуйтесь.