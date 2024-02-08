Нарывается? Бритни Спирс рассказала, как целовалась с Беном Аффлеком

Судя по всему, после развода Бритни пытается показать, что всё же интересует мужчин. На своей странице Бритни опубликовала архивное фото, на котором она стоит рядом с Бэном Аффлеком и Дианой Варрен. В подписи она упомянула горячие поцелуи Бена, которые она до сих пор не может забыть.

Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто сплетница, — двусмысленно высказалась Бритни.