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Нарывается? Бритни Спирс рассказала, как целовалась с Беном Аффлеком

Нарывается? Бритни Спирс рассказала, как целовалась с Беном Аффлеком

Автор:
08 февраля 2024 18:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бен Аффлек   Джей Ло   бритни спирс   откровения   ссоры   шоу бизнес   
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На личной странице Бритни Спирс решила вспомнить былое и опубликовала архивное фото.

Судя по всему, после развода Бритни пытается показать, что всё же интересует мужчин. На своей странице Бритни опубликовала архивное фото, на котором она стоит рядом с Бэном Аффлеком и Дианой Варрен. В подписи она упомянула горячие поцелуи Бена, которые она до сих пор не может забыть.

Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! О боже, я просто сплетница, — двусмысленно высказалась Бритни.

Зачем Бритни написала этот пост - не известно. Но многие думают, что виной всему старая вражда между Бритни и Джей Ло, на которой недавно женился Аффлек. Впрочем, некоторые уверены, что Бритни все выдумала и таким образом пытается привлечь к себе внимание.

Тем не менее вражда не утихла между звёздами. Бритни Спирс много раз сравнивала себя с Джей Ло и говорила, что той просто повезло. Когда бывшая поп-звезда освободилась из-под опеки отца, она заявила:

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь сказал Дженнифер Лопес семь дней в неделю обходиться без машины. Я бы хотела, чтобы команда менеджеров заставила Дженнифер Лопес пройти через то, через что прошла я. Как вы думаете, что бы она сделала?

Когда бывший муж упрекнул Бритни Спирс за откровенные фото, она и тут умудрилась приплести Дженнифер Лопес.

Я бы очень хотела, чтобы Федерлайн (бывший муж) посмотрел клип „Big Booty“ (Дженнифер Лопес) и понял, что многие артистки оголялись и делали гораздо более откровенные вещи, когда их собственные дети были очень маленькими!!!, — эмоционально ответила Спирс.

Дженнифер ни разу не отвечала на нападки певицы, возможно и в этот раз она промолчит.


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Метки: Бен Аффлек   Джей Ло   бритни спирс   откровения   ссоры   шоу бизнес   
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14  комментариев
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31k
Юрьевич 4 часа назад
Ну это не уникально... у многих старых шлюх к старости едет крыша.
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Беня Вафлик, по-ходу, любит БОЛЬШИЕ СРАКИ!
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2k
Igor Grishaev 3 часа назад
А с Чарли Чаплином она не целовалась?
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13k
Павел Бреусов 3 часа назад
Ну она хоть ему на кровать не срала...
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10k
Maddy8 3 часа назад
Бритни клёвая. На самом деле её очень жаль. Семья как только она стала знаменитой, забрала у неё все деньги и всё тратили на себя, потом батя переписал на себя опеку, разбазарил её состояние, а она только сейчас вырвалась и у неё там остались хлебные крошки. По сути она была рабом для семьи.
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3k
Aleksandr M. 3 часа назад
Джей Ло производит впечатление мудрой женщины, знающей себе цену. Промолчит снисходительно, надеюсь, не будет реагировать на это тявканье.
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31k
Григорий 4 часа назад
Фи, всего только поцеловались на какой-то пьянке?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
347922



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