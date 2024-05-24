Замок Уитли – уютный вытрезвитель эпохи Просвещения

Хотя большую часть года несокрушимая дверь остаётся запертой, раз в год, в майский день, камеру открывают для публики. Все желающие ощутить, каково это – спать в 1800-х годах, могут запереться в тёмной камере на пять невыносимо долгих минут, почувствовав себя ночными бедокурами. После этого они даже получают сертификат в память о своей мужественной и, что немаловажно, исключительно добровольной причастности к криминальному миру.