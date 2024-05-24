Замок Уитли – уютный вытрезвитель эпохи Просвещения

Одни граждане, перебравшие с горячительным, спокойно засыпают сном праведников. А другие начинают буянить, терроризируя окружающих, и могут нанести вред себе и другим. Соответственно, их явно надо изолировать до прихода в себя.
Более 100 лет назад в этой очаровательной пирамидальной камере в Британии содержались буйные пьяницы. Но сейчас здесь можно получить лишь условное пятиминутное наказание.
Построенный в 1834 году, маленький замок в деревне Уитли когда-то использовался для содержания большого количества пьяниц и хулиганов округи. А теперь стал экзотической достопримечательностью, где любой желающий может по доброй воле стать узником оригинальных казематов на пять минут.
Интересная каменная пирамида с шестью высокими гранями и шарообразной вершиной выделяется на фоне относительно небольшой деревни. В своё время в Уитли было не менее десяти баров на довольно небольшое население. Что ожидаемо провоцировало колоссальное количество пьяниц.
Однако при отсутствии собственного здания суда констеблям приходилось приводить нарушителей порядка в небольшую каменную камеру, где их держали до тех пор, пока на следующий день они не предстанут перед судом в соседнем Оксфорде.
Небольшая комната была высотой около 2,5 метров, а площадь пола составляла всего 1,8 метра. Дверь была сделана из толстого дерева с прочным железным замком, и в ней даже имелись колодки для особо буйных. Тюрьма без окон стала олицетворением общего упадка морали и нравственности в деревне.
Сегодня камера Уитли сохранилась практически в том же состоянии, что и в те времена, когда в ней по ночам содержались опьяневшие селяне, и является охраняемым историческим объектом.
Хотя большую часть года несокрушимая дверь остаётся запертой, раз в год, в майский день, камеру открывают для публики. Все желающие ощутить, каково это – спать в 1800-х годах, могут запереться в тёмной камере на пять невыносимо долгих минут, почувствовав себя ночными бедокурами. После этого они даже получают сертификат в память о своей мужественной и, что немаловажно, исключительно добровольной причастности к криминальному миру.
Источник:
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