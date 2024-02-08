"Я вообще нифига не понимаю": парень без опыта в IT подделал резюме, устроился разработчиком с окладом в 300К и влип

Теперь продуманный товарищ ищет того, кто разбирается во всей этой кухне и поможет ему удержаться в компании.
В соцсетях завирусилась история о продуманном человеке, которого соблазнили большие деньги. Парнишка "нарисовал" себе в резюме опыта и случайно прошёл собеседование. А когда началась реальная работа, быстро понял, что 300 тысяч рублей за красивые глаза не заплатят.
Теперь хитровыдуманный товарищ ищет настоящего разработчика и обещает ему платить 50% з/п, если тот будет выполнять задания в срок и без дураков. Интересно, что свою аферу парнишка заканчивать даже по окончанию испытательного срока не собирается. Говорит, что ему обещали повышения зарплаты - значит, его раб сможет получать больше.
Конечно, столь наглый способ получать неплохие деньги не мог не возмутить пользователей сети. Правда, некоторые считают, что парень историю выдумал. Хотя...
В принципе, попытаться пройти собеседование, не имея нужного опыта, можно. На видео ниже - пранк работодателя, во время которого парень попытался устроиться кодером, не имея понятия о сути профессии.
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Правда, даже если удастся какими-то правдами и неправдами пройти собеседование, удержаться на рабочем месте вряд ли получится.
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1 февраля звони бухгалтерия, слетел SQL. говорю давайте виртуальную машину на сутки откатим и всего делов. Нет сказали аутсорсеры 1с мы сами, восстановите нам только файлы БД в виде копии... Ну OK чего думаю навязываться...
Прошло 3 дня, естественно БД подцепить они не смогли, звонят с просьбой откатить виртуалку. Ну сказано\сделано. Все завелось с потерей 1х суток по бухгалтерии. Так эти мудаки выкатили счет на 80к за восстановление СУБД. Хорошо что до директора не дошли бухи с этой выплатой. Позвонил 1с-никам популярно объяснил что они мудаки и всей конторой ничего не сделали. Проблема решалась за 2 часа восстановление виртуалки. Сегодня убедил руководство не работать с этой конторой, расторгаем договор, натравил юристов на них, пусть страдают.
Встречаются два приятеля - давно не виделись.
- О, привет, как ты, где ты?
- Да нормально, пожарным вот устроился.
- Ну и как?
- Да отлично. Зарплата хорошая. График работы удобный. Отпуск большой. Бесплатная дорога. Санатории там разные, социалка... Всё отлично... Но как пожар - хоть увольняйся!
- Не верю! (с)
Контора роняет ценник ценник контракта, а потом ищет негров за копейки, чтоб его реализовать
её больше интересовал мой знак зодиака.....
всё хорошо, паспорт на оформление.
расстроилась, когда узнала что уже под 40 (выгляжу сильно младше возраста)
Помоему так большинство программистов сейчас и работает.