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"Я вообще нифига не понимаю": парень без опыта в IT подделал резюме, устроился разработчиком с окладом в 300К и влип

"Я вообще нифига не понимаю": парень без опыта в IT подделал резюме, устроился разработчиком с окладом в 300К и влип

Автор:
08 февраля 2024 12:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: it   айтишник   вакансия   опыт   продуман   разработчик   
3593
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Теперь продуманный товарищ ищет того, кто разбирается во всей этой кухне и поможет ему удержаться в компании.

В соцсетях завирусилась история о продуманном человеке, которого соблазнили большие деньги. Парнишка "нарисовал" себе в резюме опыта и случайно прошёл собеседование. А когда началась реальная работа, быстро понял, что 300 тысяч рублей за красивые глаза не заплатят.


Теперь хитровыдуманный товарищ ищет настоящего разработчика и обещает ему платить 50% з/п, если тот будет выполнять задания в срок и без дураков. Интересно, что свою аферу парнишка заканчивать даже по окончанию испытательного срока не собирается. Говорит, что ему обещали повышения зарплаты - значит, его раб сможет получать больше.




Конечно, столь наглый способ получать неплохие деньги не мог не возмутить пользователей сети. Правда, некоторые считают, что парень историю выдумал. Хотя...





В принципе, попытаться пройти собеседование, не имея нужного опыта, можно. На видео ниже - пранк работодателя, во время которого парень попытался устроиться кодером, не имея понятия о сути профессии.

Правда, даже если удастся какими-то правдами и неправдами пройти собеседование, удержаться на рабочем месте вряд ли получится.

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Метки: it   айтишник   вакансия   опыт   продуман   разработчик   
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25  комментариев
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26k
Сибиряк 3 часа назад
Этим "мамкиных программистов" щас развелось немерено.
1 февраля звони бухгалтерия, слетел SQL. говорю давайте виртуальную машину на сутки откатим и всего делов. Нет сказали аутсорсеры 1с мы сами, восстановите нам только файлы БД в виде копии... Ну OK чего думаю навязываться...
Прошло 3 дня, естественно БД подцепить они не смогли, звонят с просьбой откатить виртуалку. Ну сказано\сделано. Все завелось с потерей 1х суток по бухгалтерии. Так эти мудаки выкатили счет на 80к за восстановление СУБД. Хорошо что до директора не дошли бухи с этой выплатой. Позвонил 1с-никам популярно объяснил что они мудаки и всей конторой ничего не сделали. Проблема решалась за 2 часа восстановление виртуалки. Сегодня убедил руководство не работать с этой конторой, расторгаем договор, натравил юристов на них, пусть страдают.
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1k
Sumrak58100 4 минуты назад
Вспомнился анекдот.
Встречаются два приятеля - давно не виделись.
- О, привет, как ты, где ты?
- Да нормально, пожарным вот устроился.
- Ну и как?
- Да отлично. Зарплата хорошая. График работы удобный. Отпуск большой. Бесплатная дорога. Санатории там разные, социалка... Всё отлично... Но как пожар - хоть увольняйся!
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17k
_delphin_ 12 минут назад
Любая компания, которая платит такие деньги пропустит кандидата не просто через какой-то техсобес, а техсобес с лидом. И лид сразу вкурит, кто есть что, а кто нЕчто. Тем более на жаве, где в первую очередь спросят, как данные из приватного метода в публичный передать. А потом еще уточнят, что без создания объекта))

- Не верю! (с)
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84
Юлия 13 минут назад
На мой взгляд - брехня полная. При собеседовании на программиста - первый, кто тебя собеседует, это руководитель профильного ИТ отдела, который сам, по определению, лохом в этой области ну никак не является. И отличить программиста от НЕ программиста в любом случае сможет. И если только кандидат устраивает профильный отдел, тогда только его передают дальше - прочим службам.
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89k
Taras Kozalupko 15 минут назад
Это нормальная рабочая схема, которая давно работает в госзакупках.
Контора роняет ценник ценник контракта, а потом ищет негров за копейки, чтоб его реализовать
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449
Elfima 20 минут назад
Нехрена реальному программисту посредник в виде кого-то, когда он сам в подобную компанию на такую же зп может устроится?
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5k
ПЕТР Полчаса назад
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14k
? ? ? 36 минут назад
собеседовался на технаря 23-летней мамзеле......
её больше интересовал мой знак зодиака.....
всё хорошо, паспорт на оформление.
расстроилась, когда узнала что уже под 40 (выгляжу сильно младше возраста)
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19k
Голос Вселенной 56 минут назад
...а потом чувак проснулся, позавтракал и поехал на работу в обыкновенный Магнит, где он работал за другую зп, с кассой, а не с java скриптами...
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11k
Сергей Попов Час назад
Вообще не верю в то, что чел смог на позицию сеньора устроиться без собеседования с техническим сотрудником. Поэтому больше склоняюсь к тому, что это фейк.
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7k
Бу 2 часа назад
нуу собеседование он не прошел
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894
ZeroCross.ru 2 часа назад
ну SE (из тех кого сам знал) сам клавой редко стучит, по опыту прошедших столетий умение "красиво" слушать и не перебивать собеседника на всех уровнях считается мастер-класс-скилом (кроме проектной работы нужно еще заставить программеров сделать говно-код читаемым)
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2k
CynepCTepBa 2 часа назад
Устраиваешься программистом, не умея программировать, получаешь задачу, на рабочем месте открываешь чат жпт, ставишь всякие умные фреймворки, которые за тебя код напишут, получаешь хорошую зп, ну а если затык какой, есть гугл.
Помоему так большинство программистов сейчас и работает.
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7k
klop 2 часа назад
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33k
Slonyash 2 часа назад
И тут перекупы...
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59k
alertol 3 часа назад
Покажите мне контору которая принимает без обсуждения технической части со специалистом, а только смотрит в резюме, и из 300к я готов 50к отдавать вам, при том что я справлюсь (просто не умею "забалтывать" на собезе, я интроверт, я умею работать)
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233
ruslan d 3 часа назад
Ну тут вопросы к конторе , которая так пофигистически набирает персонал ... А сама ситуация не новость , половина врет на собесах ...
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2k
Жирный бот 3 часа назад
Я всегда задания давал на собеседовании, что при мне делают..
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7k
tamin 3 часа назад
Шутка прикольная. А в ИБ сидят идиоты....
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