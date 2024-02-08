"Я вообще нифига не понимаю": парень без опыта в IT подделал резюме, устроился разработчиком с окладом в 300К и влип

В соцсетях завирусилась история о продуманном человеке, которого соблазнили большие деньги. Парнишка "нарисовал" себе в резюме опыта и случайно прошёл собеседование. А когда началась реальная работа, быстро понял, что 300 тысяч рублей за красивые глаза не заплатят.

Теперь хитровыдуманный товарищ ищет настоящего разработчика и обещает ему платить 50% з/п, если тот будет выполнять задания в срок и без дураков. Интересно, что свою аферу парнишка заканчивать даже по окончанию испытательного срока не собирается. Говорит, что ему обещали повышения зарплаты - значит, его раб сможет получать больше.



