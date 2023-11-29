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В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии

В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии

Автор:
29 ноября 2023 17:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: it   девушки   женщины   конференция   латвия   скандал   спикеры   
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Вместо похвалы за инклюзивность, они опозорились - за большинство дам отвечал лишь один человек. И вовсе не женщина.

В Латвии несколько лет проходила конференция айтишников - DevTernity. И каждый год на ней должны были выступать красотки из IT-сферы: программистки, дизайнеры и ведущие разработчики. Организаторы мероприятия всячески это пиарили и подчёркивали, что с инклюзивностью и равноправием у них полный порядок - вон сколько женщин приглашают.

Но был нюанс: перед каждой конференцией почти все эти барышни внезапно отменяли свои выступления.

Потом выяснилось, что большей части красавиц-айтишниц никогда и не было, за них отдувался организатор Эдуард Сизовс. Он создавал фейковые страницы женщин в соцсетях, прикреплял отфотошопленные картинки с улыбающимися разработчицами и даже вёл переписку с желающими с ними познакомиться. Потом от их имени объявлял, что случился форс-мажор и поучаствовать они не смогут.

Когда об афёре наконец узнали, то больше всего взбесились от того, что он переписывался от имени женщин. Самыми обиженными оказались те, кто хотел наладить с симпатичными айтишницами близкий контакт.

Сначала от участия в конференции отказалась большая часть спикеров, а потом её и вовсе отменили. Инклюзивность, она такая.

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Метки: it   девушки   женщины   конференция   латвия   скандал   спикеры   
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2  комментария
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БамбарбияКиргуду 59 минут назад
А при чём здесь феминизьм,в который ударились организаторы?
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