В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии

Вместо похвалы за инклюзивность, они опозорились - за большинство дам отвечал лишь один человек. И вовсе не женщина.
В Латвии несколько лет проходила конференция айтишников - DevTernity. И каждый год на ней должны были выступать красотки из IT-сферы: программистки, дизайнеры и ведущие разработчики. Организаторы мероприятия всячески это пиарили и подчёркивали, что с инклюзивностью и равноправием у них полный порядок - вон сколько женщин приглашают.
Потом выяснилось, что большей части красавиц-айтишниц никогда и не было, за них отдувался организатор Эдуард Сизовс. Он создавал фейковые страницы женщин в соцсетях, прикреплял отфотошопленные картинки с улыбающимися разработчицами и даже вёл переписку с желающими с ними познакомиться. Потом от их имени объявлял, что случился форс-мажор и поучаствовать они не смогут.
Когда об афёре наконец узнали, то больше всего взбесились от того, что он переписывался от имени женщин. Самыми обиженными оказались те, кто хотел наладить с симпатичными айтишницами близкий контакт.
Сначала от участия в конференции отказалась большая часть спикеров, а потом её и вовсе отменили. Инклюзивность, она такая.
Источник:
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