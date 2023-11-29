В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии

Когда об афёре наконец узнали, то больше всего взбесились от того, что он переписывался от имени женщин. Самыми обиженными оказались те, кто хотел наладить с симпатичными айтишницами близкий контакт.

Сначала от участия в конференции отказалась большая часть спикеров, а потом её и вовсе отменили. Инклюзивность, она такая.