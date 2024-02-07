FISHKINET
Сообщество Юмор 18328 постов • 3654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Невероятные вещи, успевшие попасть в объектив камеры

Невероятные вещи, успевшие попасть в объектив камеры

Автор:
07 февраля 2024 21:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   невероятное   подборка   чудеса   
6146
15
Включить все анимашки
Невероятные трюки и аварии, выживаемость растений и редкие артефакты. Подборка представляет собой настоящую солянку.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   интересное   невероятное   подборка   чудеса   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Опиум для народа 8 часов назад
Половина интернета спорит, что это пули из битвы при Gallipoli 1915 года, т.е., ПМВ. Вторая половина не менее жарко настаивает, что это пули именно с полей боёв за Сталинград. Дескать, настолько жаркими были бои, так тесно пулям было в воздухе, что сталкивались в полёте друг с другом.
На одной пули чётко читаются следы от нарезов в канале ствола. из которого она, собственно и была выпущена. А что же со второй ? А ничего ! Гладкая. Читал забавные версии, что она ( вторая пуля) могла быть выпущена из гладкоствольного оружия )) Я бы по советовал бы им ознакомится с конструкцией пуль для гладкоствольного оружия.

Итак, что мы имеем ? Одна пуля была выстрелена а вторая нет, как же они встретились ? Да очень просто ! Вероятнее всего, пуля попала в патрон, который в свою очередь, находился в кармане, подсумке, в ящике с патронами и т.п. Куда же делась гильза ? Ударом пулю вполне могло вырвать из гильзы.
Вообще, таких столкнувшихся друг с другом пуль в музеях ни одна и не две. Но именно первая приведённая, так будоражит всем кровь и вызывает яростные интернет споры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
basil pupkin 43 минуты назад
Фото №6 это фотошоп. Там шанс 1 к 10 в 57 степени, как вероятность случайного зарождения жизни :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137k
parallax 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 5 часов назад
Какие страшные у девки с йогуртом ногти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Комментарий к фото
У блондинки спрашивают: какова вероятность того, что выйдя на улицу вы встретите динозавра?
- Пятьдесят на пятьдесят, либо встречу, либо нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Olufsen 6 часов назад
Невероятные вещи, успевшие попасть в объектив камерыПосмотреть
Невероятные вещи, успевшие попасть в объектив камеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
boliwar 6 часов назад
Комментарий к фото
Жить захочешь, еще не так раскорячишься! (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 7 часов назад
Добрая половина, если не больше, постановки или фейки (лажа выдуманная), часто очень древние, как говно мамонта. Не буду лезть в разборки оного. Кто захочет, тот найдёт разборки по много чему. Я со времён фиднета и его эх (кто не в ку
рсе, была такая система доитнернетного общения.) уже многое видел такого, как и разборки на предмет настоящего и не очень... Тут не всё лажа, но половина точно. А половина из половины под вопросом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Искандер 7 часов назад
Историю столкновения двух пуль я читал, когда ещё об интернете даже и не думали! и описано именно так было, как и повествует автор. А вот то, что таких случаев великое множество, слышу впервые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 7 часов назад
1. Ударилась и подпрыгнула на бордюре.
2. Врезалась в препятствие. Корму занесло инерцией вправо.
3. Сползла назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 7 часов назад
канец прастой ит там тигачь
и там был трос, и гавносрачь
и три пули ля сошлись..
как был санлихт и сдохни тварь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 7 часов назад
Целый пост ради рекламы какого-то всратого магазина? Автор, сколько денег дали, или просто, как лоху, скидку тебе предложили потом? Почему нет плашки "Р" у рекламного поста? Держи свой минус - честно заработал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 7 часов назад
первое фото. выпущенная пуля попала в патронташ или ленту. две пули в полете вращаются и разлетятся в разные стороны при столкновении. кто пропагандирует этот бред, что пули столкнулись друг с другом, конченный дебил. случаев, что пули застревали в магазинах, патронах и пулях, множество
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 8 часов назад
Комментарий к фото
пиьдеж. это намеренный выстрел в пулю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131269



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ну не шмогли!": в соцсетях завирусилось выступление женской сборной Чили на соревнованиях по спецназу
"Ну не шмогли!": в соцсетях завирусилось выступление женской сборной Чили на...
Генерал-лейтенант ФТС устроил пьяный дебош и оказался в обезьяннике
Генерал-лейтенант ФТС устроил пьяный дебош и оказался в обезьяннике
Набирающие популярность в сообществах
Как может выглядеть атомный "Сталинград"
Как может выглядеть атомный "Сталинград"
В городе Костанае, в Казахстане, пара местных пещерных русофобов набросились с кулаками на таксиста
В городе Костанае, в Казахстане, пара местных пещерных русофобов набросились с...
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда у тебя полный пакет

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересное#аварии#авто аварии#собака#кино#дети#Китай
#животные#автомир#Прикол#факты#ДТП#Автовсячина#история#подборка#забавно#креатив
#машина#Юмор#люди#интересно#США#Разное#позитив#фильм#Россия#новости
Бабули, не ходите в лес одни гулять Бабули, не ходите в лес одни гулять Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских Деревенский пост, который вызовет наибольшую ярость у... деревенских Пост про настоящую удачу Пост про настоящую удачу Приключения с подгузниками... Те самые ситуации с женских форумов и пабликов Приключения с подгузниками... Те самые ситуации с женских форумов и пабликов Ничто не бодрит сильнее тревожности Ничто не бодрит сильнее тревожности Что здесь происходит?! Необъяснимая унитазная подборка Что здесь происходит?! Необъяснимая унитазная подборка

На что жалуетесь?

Вернуться