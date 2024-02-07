Невероятные вещи, успевшие попасть в объектив камеры

6146
15
Невероятные трюки и аварии, выживаемость растений и редкие артефакты. Подборка представляет собой настоящую солянку.
×
×
4. Решил не испытывать судьбу
7.
9. Как он ещё не самоубился?
Источник:
Ссылки по теме:
- Что здесь происходит?! Необъяснимая унитазная подборка
- Пост про пятницу... в среду
- "Молчанию ягнят" в этом году исполняется 33 года
- Ничто не бодрит сильнее тревожности
- Нелогичная подборка про логику
Метки: Прикол Юмор интересное невероятное подборка чудеса
Новости партнёров
реклама
На одной пули чётко читаются следы от нарезов в канале ствола. из которого она, собственно и была выпущена. А что же со второй ? А ничего ! Гладкая. Читал забавные версии, что она ( вторая пуля) могла быть выпущена из гладкоствольного оружия )) Я бы по советовал бы им ознакомится с конструкцией пуль для гладкоствольного оружия.
Итак, что мы имеем ? Одна пуля была выстрелена а вторая нет, как же они встретились ? Да очень просто ! Вероятнее всего, пуля попала в патрон, который в свою очередь, находился в кармане, подсумке, в ящике с патронами и т.п. Куда же делась гильза ? Ударом пулю вполне могло вырвать из гильзы.
Вообще, таких столкнувшихся друг с другом пуль в музеях ни одна и не две. Но именно первая приведённая, так будоражит всем кровь и вызывает яростные интернет споры.
- Пятьдесят на пятьдесят, либо встречу, либо нет.
рсе, была такая система доитнернетного общения.) уже многое видел такого, как и разборки на предмет настоящего и не очень... Тут не всё лажа, но половина точно. А половина из половины под вопросом.
2. Врезалась в препятствие. Корму занесло инерцией вправо.
3. Сползла назад.
и там был трос, и гавносрачь
и три пули ля сошлись..
как был санлихт и сдохни тварь