Баянистый воскресный юморок

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Метки: Юмор позитив смешные картинки
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Численность 450-500 человек
Приехал Пушкин на бал и выыходя из кареты немного подскользнулся в грязи, но на ногах устоял и прошел дальше.
Один человек это видел и понеслась:
Первый - второму:
Видел как Пушкин на бал приехал, подскользнулся , чуть не упал.
Второй-третьему: Пушкин на бал приехал , почти в грязь упал.
Третий -четвертому: Пушкин всё колено замарал в грязи ,когда на бал приехал, говорят пьяный был.
Седьмой - восьмому: Пушкин в говно на бал приехал , из кареты выходил , пару раз в грязь бахнулся...
20- 21: Пушкин на бал пьяный приехал, с цыганами , все в хлам, обнимались с медведем , в грязи валялись...
99-100 : Представляешь, вчера приехал на бал а там Гоголь сидит на дереве и дрочит...
И вот какой парадокс, со мной на потоке в ВУЗе учился Сметанин, вот более позитивного и юморного человека я не встречал в жизни на тот момент. И очень долго сея фамилия у меня ассоциируется с хорошим настроением, а ну никак с занудством.
при условии если это качественная вакцина, протестированная вакцина и т.д.
а потом сайт один козёл выкупил и всё сломал
В 90-х УБЛ стоял всех импортнячих, продававшихся в стране.
Микрик - микровыключатель. Блокировка пуска до эпохи УБЛ. УБЛ на Вятках появились в середине 90-х. До этого были микрики. Как только начали ставить УБЛ - крючки люка стали менять горстями - по 20-30 крючков на механика в неделю. Советские люди, если не открывалось, привыкли рвануть посильнее. Сейчас хилые потомки бросают на второй попытке.
А микрик - как в холодильнике, дверь открылась, работа прекратилась. Но воды раньше наливало больше полбака и всё это сразу на пол. Сейчас так с гидростопа заливают.
Вспомнил я этот "импульсный". Было раза три. Пару просто менял, а один умер в закрытом состоянии. Затрахался ломать через верх. Кажется, аристон с этим выпендривался, но это не точно.
УБЛ часто открывается сразу. По крайней мере достаточно быстро, чтоб клиент не заметил. Это индивидуально. 3 минуты - максимально (и очень редко, обычно 1-1,5 минуты). Если больше - пора менять
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P.S. Я тут ещё порылся, и понял что истину мы не найдем. (Но я прав!)* Короче. За достоверность информации ответственность нести не готов, но попалась такая: были "комбинированные" замки. Если своими словами, то я понял так, что: эти три минуты насколько всех бесили, что внедрение "быстрого" замка сулило прибыли. Но конструкция и форма этого замка значительно отличалась от существующих. А созданные линейки машинок были рассчитаны на привычную форму замков. В результате, как временное решение, чтобы не выпасть из рынка, некоторые производители СМ заказали производителям замков модель в том же корпусе, но с функцией "быстрого" отключения. Те, в свою очередь, оставили термистор на включение, но сделали его "обход" на выключение, это позволило максимально дешево остаться в тренде. Далее уже производители компонентов изначально их проектировали "быстрыми". А далее эта технология получила такую популярность, что фирмы-производители компонентов наладили выпуск аналогов-замен для старых машинок, где изначально должны были работать термисторы, на импульсные замки.
* Я прав в том, что все производители давно уже внедрили эту технологию. Бош/Сименс больше других от этого пострадали, т.к. такую большую компанию сложнее переориентировать, но и они сделали такой замок, иначе у них бы не осталось шанса конкурировать в премиум-классе.
2. Сейчас вот вспомнил - на некоторых моделях "обычная" УБЛ открывается кнопкой с панели. Никаких импульсов - хитропопый рычаг и тросик до УБЛ. А на какой то модели был тросик вниз, аварийный. Снимается нижняя декоративная крышка, дёргается тросик и заблокированная УБЛ открывается. Штука хорошая, но сложная и не прижилась.
3. На Бош-Сименс (это давно одна компания) на ходовых марках стоят обычные УБЛ, ножет на каких то премиальных и есть, мне не попадались. На самом деле над машиной никто не стоит (ладно, есть небольшая группа любителей, у меня папаша из таких был, он привык на Сибири за 40 лет) и минута- полторы это не два часа, обычно подходишь - машина уже разблокировалась. На части машин есть сигнал (индикатор и\или звуковой)
4. Выключить термистор нельзя - он механический. А делать его обход - это сложная схема. Можно, но никому не нужно.
За 25 лет работы я насмотрелся на кучу новинок-прибамбасов, которые отмерли со временем, ибо сложны, отражаются на себестоимости (не путать с конечной ценой), а интересны только части клиентов и только первый сезон
1. Почти все сложные прививки не сочетаются с алкоголем, вплоть до летального исхода
2. Бухарик и ОРЗ - это несовместимые понятия. У него почки скорее овалятся или печень, чем ковид зацветёт