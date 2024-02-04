FISHKINET
Сообщество Юмор 18318 постов • 3654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Баянистый воскресный юморок

Баянистый воскресный юморок

Автор:
04 февраля 2024 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   позитив   смешные картинки   
11132
32

Сделай воскресенье немного позитивным

×
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   позитив   смешные картинки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98k
FOX98 2 дня назад
Про собачку улыбнуло, у нас тоже такое чудо жило. Кавказец, здоровый и безумно добрый. Обниматься любил до ужаса и на машине ездить. Хороший был пес. После него решили больше собак не заводить, уж очень больно когда они стареют и умирают(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
JeanLuk 21 час назад
Комментарий к фото
Я "m" потследний раз, наверное, классе в 5ом писал, использую только "т" и " "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
JeanLuk 21 час назад
Комментарий к фото
Всё ж поболее:
Численность 450-500 человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
424
LeonID S JeanLuk 4 часа назад
Комментарий к фото
Ну тогда русской свадьбой не обойдемся. Придется применять кавказскую свадьбу, там даже резерв в бой вступить не успеет ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
На_ник 2 дня назад
На счёт баянов: -не нравится - придумай лучше! Если не придумал и сказал "баян" - сам должен понять, кто ты после этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Сталкер 2 дня назад
Эй, ещё вариант забыли:


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Oleg SC 2 дня назад
зачем вообще армия если со всех сторон Италия? Сами итальянцы не считают их за отдельное государство..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
pokevon 2 дня назад
Про Пушкина по другому знаю:
Приехал Пушкин на бал и выыходя из кареты немного подскользнулся в грязи, но на ногах устоял и прошел дальше.
Один человек это видел и понеслась:
Первый - второму:
Видел как Пушкин на бал приехал, подскользнулся , чуть не упал.
Второй-третьему: Пушкин на бал приехал , почти в грязь упал.
Третий -четвертому: Пушкин всё колено замарал в грязи ,когда на бал приехал, говорят пьяный был.
Седьмой - восьмому: Пушкин в говно на бал приехал , из кареты выходил , пару раз в грязь бахнулся...
20- 21: Пушкин на бал пьяный приехал, с цыганами , все в хлам, обнимались с медведем , в грязи валялись...
99-100 : Представляешь, вчера приехал на бал а там Гоголь сидит на дереве и дрочит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Михаил Михайлович Автор поста pokevon День назад
Спасибо
! У меня теперь весь понедельник с самого утра позитивный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SaveUs 2 дня назад
Точно баяны, аж из глаз что-то боызнуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Алина 2 дня назад
Комментарий к фото
Скоро будет в тренде. Сейчас всё через интернет можно сделать, пенсионерам и поругаться негде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Михаил Сметанкин 2 дня назад
Я в интернет что, захожу, чтобы читать полотна текста, которые еще и мелким шрифтом написаны?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Михаил Михайлович Автор поста Михаил Сметанкин День назад
Нет, не для этого. А для того, чтобы все в интернете знали, что Михаил Сметанкин чемпион по занудству. Или переводя в современные реалии зануда 80 lvl.
И вот какой парадокс, со мной на потоке в ВУЗе учился Сметанин, вот более позитивного и юморного человека я не встречал в жизни на тот момент. И очень долго сея фамилия у меня ассоциируется с хорошим настроением, а ну никак с занудством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Михаил Михайлович Автор поста Михаил Сметанкин 22 часа назад
Ты что, предположить даже не можешь, что возможно, автозамена сработала и Сметанкина на Сметанина заменила? Прикинь, у меня в контактах есть и Сметанин, и словарь это знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 2 дня назад
Комментарий к фото
Вакцины это крутая шутка - они помогают борться в болезнями

при условии если это качественная вакцина, протестированная вакцина и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 2 дня назад
Комментарий к фото
я не знаю кто эти люди который приходят и такие "Ну это баян, я час наад его видел на другом сайте" - возможно у них очень много свободного времени что они могут 24\7 сидеть и смотреть ВЕСЬ интернет и точно знать что баян, а что нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз 2 дня назад
Комментарий к фото
Нас двое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов 2 дня назад
Вы будете смеяться, но там остывает и уменьшается от этого часть замка.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
37k
Андрей Иванов 2 дня назад
Профессор прав:
1. Почти все сложные прививки не сочетаются с алкоголем, вплоть до летального исхода
2. Бухарик и ОРЗ - это несовместимые понятия. У него почки скорее овалятся или печень, чем ковид зацветёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
iskra Андрей Иванов 2 дня назад
Бухарики вполне болеют вирусными инфекциями. И герпесом и гепатитом и ОРВИ. Лично я не представляю,насколько надо проспиртоваться,что бы вирусы погибли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
iskra Андрей Иванов 2 дня назад
Хороший алконавт мало отличается от больного гриппом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Рома Андрей Иванов 2 дня назад
Мне как -то сделали прививку от столбняка , а через полчаса НА АПСАЛЮТНО РОВНОМ МЕСТЕ НАЧАЛСЯ ЛЮТЫЙ ПСИХОЗ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Михаил Михайлович
"Как хорошо, что есть Россия - святая, вечная земля. Пусть будут земли и другие, но мне нужна одна моя." Потомственный выдиратель чипов из стиралок!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Туристы из России устроили субботник на пляже в Индии и попали в новости
Туристы из России устроили субботник на пляже в Индии и попали в новости
13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия
13 фотографий со съёмок фильмов тех времён, когда за кадром творилась настоящая магия
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
У россиян изымают загранпаспорта из-за неправильного города
У россиян изымают загранпаспорта из-за неправильного города
Ни что так не укрепляет семью, как это
Ни что так не укрепляет семью, как это
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неожиданное открытие

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#история#интересно#люди#интересное#Автовсячина#Китай#позитив
#животные#автомир#Юмор#аварии#США#в мире#кино#подборка#нападение#соцсети
#машина#Прикол#собака#ДТП#авто аварии#забавно#фильм#природа#новости#Спасение
Разработаны датчики, заряжающиеся от разговоров вокруг (2 фото) Разработаны датчики, заряжающиеся от разговоров вокруг (2 фото) Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам 20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают 20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя 30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее 30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее

На что жалуетесь?

Вернуться