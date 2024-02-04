Баянистый воскресный юморок

Разработаны датчики, заряжающиеся от разговоров вокруг (2 фото)

Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя

Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам

20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают

Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя

30 до жути пугающих снимков, к которым просто нужно присмотреться чуть внимательнее