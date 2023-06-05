В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

В этом крушении пока не всё понятно. Борт вылетел из Теннеси и направился в Лонг-Айленд, но в полёте сделал разворот и оказался в бесполётной зоне над Вашингтоном.

С пилотом пытался связаться авиадиспетчер, но тот не ответил. Тогда в воздух подняли шесть истребителей F-16, после этого бизнес-джет рухнул на землю.