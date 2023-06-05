В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

Представители ВВС утверждают, что они здесь не при чём.
В штате Вирджиния потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation. В нём были дочь и двухлетняя внучка американского бизнесмена и мультимиллионера Джона Румпеля. Он активно поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа. Не добрым словом, а мешком долларов - Румпель постоянно «донатит» республиканцам.
В этом крушении пока не всё понятно. Борт вылетел из Теннеси и направился в Лонг-Айленд, но в полёте сделал разворот и оказался в бесполётной зоне над Вашингтоном.
С пилотом пытался связаться авиадиспетчер, но тот не ответил. Тогда в воздух подняли шесть истребителей F-16, после этого бизнес-джет рухнул на землю.
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Представители ВВС утверждают, что самолёт они не сбивали. А громкие звуки в ролике - из-за того, что два истребителя выстрелили предупреждающими сигнальными огнями и перешли звуковой барьер. Также есть версия, что джет разгерметизировался в воздухе.
Была ли это ошибка пилота джета или тут замешаны какие-то другие обстоятельства - сейчас разбираются следователи и эксперты.
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