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В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

В США разбился самолёт с семьёй миллионера и спонсора Дональда Трампа

Автор:
05 июня 2023 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: f-16   Дональд Трамп   США   авиакатастрофа   бизнес-джет   вашингтон   видео   джон румпель   истребители   самолет   
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Представители ВВС утверждают, что они здесь не при чём.

В штате Вирджиния потерпел крушение бизнес-джет Cessna Citation. В нём были дочь и двухлетняя внучка американского бизнесмена и мультимиллионера Джона Румпеля. Он активно поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа. Не добрым словом, а мешком долларов - Румпель постоянно «донатит» республиканцам.

В этом крушении пока не всё понятно. Борт вылетел из Теннеси и направился в Лонг-Айленд, но в полёте сделал разворот и оказался в бесполётной зоне над Вашингтоном.

С пилотом пытался связаться авиадиспетчер, но тот не ответил. Тогда в воздух подняли шесть истребителей F-16, после этого бизнес-джет рухнул на землю.

Представители ВВС утверждают, что самолёт они не сбивали. А громкие звуки в ролике - из-за того, что два истребителя выстрелили предупреждающими сигнальными огнями и перешли звуковой барьер. Также есть версия, что джет разгерметизировался в воздухе.

Была ли это ошибка пилота джета или тут замешаны какие-то другие обстоятельства - сейчас разбираются следователи и эксперты.

Источник:

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Метки: f-16   Дональд Трамп   США   авиакатастрофа   бизнес-джет   вашингтон   видео   джон румпель   истребители   самолет   
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41  комментарий
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142k
стас 2 часа назад
чё?!!! опять Путин виноват???
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185
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Минуту назад
Опять Россия вмешалась в работу авиалиспетчеров?
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10k
Михаил 12 минут назад
была новость утром, что типа самолет Сесна не отвечал на предупредительные знаки пилотов ВВС и те сделали предупредительный, походу контрольный выстрел)
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10k
Пётр 14 минут назад
У миллиардера Трампа, спонсор миллионер...забавно)
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10k
Juli 16 минут назад
Вот как Трампа то с этим связали? Убивать родственников каждого богача. что поддерживает Республиканцев??? заипешься...
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3k
Aleks 16 минут назад
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23k
SolomonA 23 минуты назад
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1k
zu4ara 24 минуты назад
Я это так вижу.

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cnob7 Полчаса назад
старый и больной у.ё.б.о.к устраняет возможных кандидатов
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Эпичные и трагические кадры.
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8k
Артём 36 минут назад
Разгерметизация скорей всего.
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1k
Николай 56 минут назад
Блин. Разбираться будут как обычно года три...
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5k
Трям 57 минут назад
У миллиардера есть спонсор миллионер? Однако...
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1k
КАКАнгел Час назад
Очень странное совпадения зная что демократическая партия не чиста на руку .
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2k
u811 Час назад
Ну надо же какая случайность... Совпадение ведь?
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29k
Ваня Час назад
похоже очередная зачистка конкурентов перед выборами...
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5k
BenderRodriguez Час назад
Да их разбивается не так уж и мало. Никто б и не обратил внимания на эту новость. Но достаточно дописать, что это дочь республиканца, поддерживающего Трампа и вуаля! Можно включать вентилятор.
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13k
Shtoppi Час назад
демократы посылают трампу недвусмысленный сигнал перед президентскими выборами 2024?
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1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
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525
Денис Веселов 2 часа назад
Ли Си Цын))))))
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scorpick 2 часа назад
Ну и заголовок!
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