Весны не будет: канадский сурок-предсказатель сдох

Есть в Канаде такая забавная традиция - День Сурка. 2 февраля будят сурка в норе и он предсказывает, как долго еще будет длиться зима. Но в этот раз все пошло не по плану.
Каждый год в Канаде и США 2 февраля бедных сурков будят и смотрят как они себя ведут. Если сурок спросонья увидит свою тень и в ужасе метнется обратно в нору, то зима будет еще ближайшие 6 недель. А вот если зверек тень свою не увидит и паниковать не станет, то весна будет ранняя и теплая. Сурок берется не абы какой, а особый. Последние 9 лет приход весны в Канаде предсказывал Фред ла Мармотт, знаменитый пушистый оракул провинции в Валь-д’Эспуар, Квинсленд. В 80% сурок верно определял будущую погоду.
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В честь этого события каждый год устраивается мероприятие - День сурка. Собираются местные жители, проводятся ярмарки, короче, народ веселится как может. Но в этот раз за 40 минут до начала мероприятия Фреда обнаружили мертвым. По предварительной информации сурок скончался в поздней осенью или в начале декабря, во время спячки.
Что бы праздник окончательно не был испорчен, на сцену вывели ребенка в шапке сурка и ребенок заявил, что весна придет только через 6 недель.
В следующем году предсказания будет делать Фред Младший, один из сыновей Фреда ла Мармотта.
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