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Весны не будет: канадский сурок-предсказатель сдох

Весны не будет: канадский сурок-предсказатель сдох

Автор:
04 февраля 2023 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Канада   весна   видео   день сурка   сурок   фреди   
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Есть в Канаде такая забавная традиция - День Сурка. 2 февраля будят сурка в норе и он предсказывает, как долго еще будет длиться зима. Но в этот раз все пошло не по плану.

Каждый год в Канаде и США 2 февраля бедных сурков будят и смотрят как они себя ведут. Если сурок спросонья увидит свою тень и в ужасе метнется обратно в нору, то зима будет еще ближайшие 6 недель. А вот если зверек тень свою не увидит и паниковать не станет, то весна будет ранняя и теплая. Сурок берется не абы какой, а особый. Последние 9 лет приход весны в Канаде предсказывал Фред ла Мармотт, знаменитый пушистый оракул провинции в Валь-д’Эспуар, Квинсленд. В 80% сурок верно определял будущую погоду.


В честь этого события каждый год устраивается мероприятие - День сурка. Собираются местные жители, проводятся ярмарки, короче, народ веселится как может. Но в этот раз за 40 минут до начала мероприятия Фреда обнаружили мертвым. По предварительной информации сурок скончался в поздней осенью или в начале декабря, во время спячки.


Что бы праздник окончательно не был испорчен, на сцену вывели ребенка в шапке сурка и ребенок заявил, что весна придет только через 6 недель.

В следующем году предсказания будет делать Фред Младший, один из сыновей Фреда ла Мармотта.

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Метки: Канада   весна   видео   день сурка   сурок   фреди   
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7  комментариев
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14k
Kucher 43 минуты назад
Не будет для Канады следующего года. Сурок сдох, а это предсказание можно трактовать как - "кирдык Канаде".
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30k
Slonyash 3 минуты назад
Жалко зверюшку...
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14k
MrForstd 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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148k
Виктор Апрель 13 минут назад
В Ленинградском зоопарке тоже умерли сурки, в прошлом году, Ижорик и Августина, почти одновременно, возрастной инсульт, старенькие уже были. Широко известно стало об этом недавно, в конце января, зоопарк никак этого не скрывал, но просто никто из журналистов про сурков до этого не спрашивал, а зоопарк на эту тему громких заявлений не делал. Других пока нет. У них есть потомство, тройня, живут в других зоопарках.
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29k
Владимир 20 минут назад
Даже зверушку др смерти довели..
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5k
5 копеек Полчаса назад
Ежели зима на исходе – скоро будет весна
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