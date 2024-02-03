Прощай, Аполло Крид: вспоминая жизнь и карьеру актёра Карла Уэзерса

Затем вместе с Арнольдом Шварценеггером он снимался в "Хищнике" 1987 года и получил главную роль в "Экшн Джексоне" 1988 года.





Шварценеггер так написал по поводу своего смерти своего друга: “Карл Уэзерс навсегда останется легендой. Экстраординарный спортсмен, фантастический актер и великий человек. Без него мы не смогли бы снять "Хищника". И мы, конечно, не провели бы так чудесно время, снимая это. Каждая минута с ним — на съемочной площадке и вне ее — была чистой радостью. Он был из тех друзей, которые заставляют тебя стараться изо всех сил, просто чтобы не отставать от него. Я буду скучать по нему, и мои мысли с его семьей ”.



