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Прощай, Аполло Крид: вспоминая жизнь и карьеру актёра Карла Уэзерса

Прощай, Аполло Крид: вспоминая жизнь и карьеру актёра Карла Уэзерса

Автор:
03 февраля 2024 05:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аполло Крид   Карл Уэзерс   звезды   мандалорец   рокки   хищник   шоу бизнес   
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Та самая звезда из "Хищника" и "Рокки" умер во сне в возрасте 76-и лет.

Сообщение о смерти опубликовала семья Уэзера, через его агента, в котором сообщила, что он "мирно скончался во сне" 1 февраля.

После того, как в 1960-х годах он стал звездой футбола и завершил профессиональную карьеру в начале 70-х, Уэзерс начал осваивать карьеру киноактера. Популярность ему принес фильм 1976 года "Рокки", в котором он сыграл роль Аполло Крида, изначально предназначавшуюся для реального боксера Кена Нортона. Естественно, в последующих трех фильмах о Рокки роль Крида принадлежала только ему.

В 2020 году он сказал об игре в этом фильме: “Было трудно избежать ударов на съемочной площадке. Были моменты, когда мы намеренно набрасывались друг на друга. Меня всегда беспокоило, что если я ударю Слая, нанесу удар правильно, это может причинить боль. И для этого не было причин. И я думаю, что он был примерно таким же ”.


Затем вместе с Арнольдом Шварценеггером он снимался в "Хищнике" 1987 года и получил главную роль в "Экшн Джексоне" 1988 года.


Шварценеггер так написал по поводу своего смерти своего друга: “Карл Уэзерс навсегда останется легендой. Экстраординарный спортсмен, фантастический актер и великий человек. Без него мы не смогли бы снять "Хищника". И мы, конечно, не провели бы так чудесно время, снимая это. Каждая минута с ним — на съемочной площадке и вне ее — была чистой радостью. Он был из тех друзей, которые заставляют тебя стараться изо всех сил, просто чтобы не отставать от него. Я буду скучать по нему, и мои мысли с его семьей ”.


Фильмография актера насчитывает 48 ролей в 47 фильмах. Среди его последних ролей был Гриф Карга в "Мандалорец", который принес ему номинацию на "Эмми" как выдающийся приглашенный актер в драматическом сериале. Он также был режиссером двух эпизодов.


У актера осталось двое сыновей.

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Метки: Аполло Крид   Карл Уэзерс   звезды   мандалорец   рокки   хищник   шоу бизнес   
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