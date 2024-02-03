Прощай, Аполло Крид: вспоминая жизнь и карьеру актёра Карла Уэзерса

Та самая звезда из "Хищника" и "Рокки" умер во сне в возрасте 76-и лет.
Сообщение о смерти опубликовала семья Уэзера, через его агента, в котором сообщила, что он "мирно скончался во сне" 1 февраля.
После того, как в 1960-х годах он стал звездой футбола и завершил профессиональную карьеру в начале 70-х, Уэзерс начал осваивать карьеру киноактера. Популярность ему принес фильм 1976 года "Рокки", в котором он сыграл роль Аполло Крида, изначально предназначавшуюся для реального боксера Кена Нортона. Естественно, в последующих трех фильмах о Рокки роль Крида принадлежала только ему.
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В 2020 году он сказал об игре в этом фильме: “Было трудно избежать ударов на съемочной площадке. Были моменты, когда мы намеренно набрасывались друг на друга. Меня всегда беспокоило, что если я ударю Слая, нанесу удар правильно, это может причинить боль. И для этого не было причин. И я думаю, что он был примерно таким же ”.
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Затем вместе с Арнольдом Шварценеггером он снимался в "Хищнике" 1987 года и получил главную роль в "Экшн Джексоне" 1988 года.
Шварценеггер так написал по поводу своего смерти своего друга: “Карл Уэзерс навсегда останется легендой. Экстраординарный спортсмен, фантастический актер и великий человек. Без него мы не смогли бы снять "Хищника". И мы, конечно, не провели бы так чудесно время, снимая это. Каждая минута с ним — на съемочной площадке и вне ее — была чистой радостью. Он был из тех друзей, которые заставляют тебя стараться изо всех сил, просто чтобы не отставать от него. Я буду скучать по нему, и мои мысли с его семьей ”.
Фильмография актера насчитывает 48 ролей в 47 фильмах. Среди его последних ролей был Гриф Карга в "Мандалорец", который принес ему номинацию на "Эмми" как выдающийся приглашенный актер в драматическом сериале. Он также был режиссером двух эпизодов.
У актера осталось двое сыновей.
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