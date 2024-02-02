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Как японцы полируют свои шары?

Как японцы полируют свои шары?

Автор:
02 февраля 2024 12:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Япония   дороданго   забавно   полировка   фото   хобби   чудики   шары   
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Японцы опять придумали себе занятие, до которого никто не додумался, а если и додумался, то никому оно сто лет и не нужно.

Японцы, конечно, большие затейники! Чего только стоят эти их безумные телешоу. "Скользкую лестницу", к примеру, видели? Несколько человек усердно стараются забраться по ступенькам на самый верх - кто первый, тот победил. А сверху на лестницу периодически выливается несколько вёдер гелеобразной смазки, и лидер гонки, забавно в ней барахтаясь под смех и улюлюканье зрителей, соскальзывает вниз, часто увлекая за собой и других участников.



Или суперпопулярное в Японии телешоу "Угадай жену". Там участники-мужчины должны узнать свою супругу среди нескольких женщин по ягодицам, выставленным через специальные прорези в картонной стене. Не буду описывать, как происходит процесс "узнавания", дабы Дзен не заблокировал статью.☺

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Поэтому совсем неудивительно, что именно японцу, а точнее, японскому ювелиру, пришла в голову идея, до которой никто и нигде в мире больше не смог додуматься: скатывать шары из алюминиевой фольги и полировать их до зеркального блеска.

А вслед за ювелиром всё население страны восходящего Солнца вдруг стало одержимо скатыванием и полировкой таких шаров.

Думаю, что вы, мои дорогие читатели, обязательно спросите: "А зачем же они это делают?!"

Очень хочется ответить словами поручика Ржевского из анекдота про страусиные яйца. Помните?

Поручик Ржевский собирается на бал и зовёт своего денщика: "Ванька, а ну-ка расскажи мне какую-нибудь историю, чтобы я на балу своей эрудицией блеснул." "Хорошо-с, господин поручик, вот вам история о том, как аборигены в Австралии ловят страусов. Абориген бреет себе голову налысо и закапывается в песок, оставляя на поверхности только бритую макушку. Пробегающий мимо страус, видит что-то круглое и блестящее, думает что это его яйцо, и садится на него, чтобы высиживать. Тут охотник его за ноги и хватает." Ржевский приходит на бал, напивается в дым, и начинает рассказывать свою историю: "Господа, а вы знаете, как аборигены в Австралии ловят страусов? Берут дикаря, бреют ему голову налысо и закапывают в песок, оставляя на поверхности одни только яйца. Мимо бежит страус, видит яйца, и думает, что это его яйца. Садится на них, и тут дикарь его - хрясь копьём в зад!" Повисло тяжёлое молчание. И тут Наташа Ростова спрашивает: "Поручик, а зачем же они ему голову налысо бреют?" "Да хрен их знает, Наташа! Дикари-с!"

Вот именно этой последней фразой Ржевского и хочется ответить.☺

Однако японцев дикарями точно не назовёшь. И причина, по которой в Японии и стар и млад катают и полируют яйца шары очень проста - люди релаксируют, доводя до совершенства форму и блеск своего шара. ЯПОНЦЫ!!

Я думаю, что шары из алюминиевой фольги это своеобразное развитие стародавней японской забавы - скатывания и полировки шаров из земли и воды. Такие шары из грязи называются ДОРОДАНГО.

Вот они - дороданго. Красотища! Не правда ли?

Но давайте вернёмся к шарам из фольги. Далее будет несколько фотографий процесса их изготовления. Вдруг вам захочется его повторить и приобщиться к релаксации и медитации по-японски?

Берём 16-метровый рулон алюминиевой фольги, разматываем его и формируем вот такой шарообразный комок:

Затем, вооружившись молотком, стараемся придать комку, как можно более правильную форму:

Каких-то несколько часов работы медитации и комок фольги превращается в шар:

Потом начинаем шлифовать этот шарик мелкой наждачной бумагой:

постепенно доводя его до совершенства:

Далее приходит время полировки:

После нескольких десятков часов усердного труда релаксации над шаром, получаем вот такой идеальный результат:

Как думаете, а вы смогли бы потратить несколько дней и сделать такой же? Или это доступно только японцам?


Источник:

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Метки: Япония   дороданго   забавно   полировка   фото   хобби   чудики   шары   
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1k
Фёдор 59 минут назад
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11k
BarOb 11 минут назад
Вот же ипанутые.
А где подробную инструкцию скачать?
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20k
Bill 16 минут назад
Если бы заглавная фотография была другая - то сюда бы заглянуло гораздо больше читателей.
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
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26k
СергейПименов 37 минут назад
- Полирую шары.
- И часто полируешь?

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12k
Б.Касторский 38 минут назад
Это как с пазлами, например, нечто медитативное и в чем не слишком много смысла. Я судоку люблю. Помогает отвлечься. Так почему бы и нет? Чем лучше срача на форумах или чтения статей про страсть японцев к скатыванию шариков?
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2k
Ал 55 минут назад
Главный вопрос не "как", а "зачем".
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35k
БамбарбияКиргуду 56 минут назад
С подключением интернета,автор.Эта хуня уже лет как десять прошла.Или в архиве фишек покопалась?
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1k
wantwant Час назад
Тут даже кот-бездельник заплакал!
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3k
Максим Макашев Час назад
как гласит бородатая шутка: в дурдоме и шнурки гладят, и супом умываются
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