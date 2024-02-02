Как японцы полируют свои шары?

Думаю, что вы, мои дорогие читатели, обязательно спросите: "А зачем же они это делают?!"

Очень хочется ответить словами поручика Ржевского из анекдота про страусиные яйца. Помните?

Поручик Ржевский собирается на бал и зовёт своего денщика: "Ванька, а ну-ка расскажи мне какую-нибудь историю, чтобы я на балу своей эрудицией блеснул." "Хорошо-с, господин поручик, вот вам история о том, как аборигены в Австралии ловят страусов. Абориген бреет себе голову налысо и закапывается в песок, оставляя на поверхности только бритую макушку. Пробегающий мимо страус, видит что-то круглое и блестящее, думает что это его яйцо, и садится на него, чтобы высиживать. Тут охотник его за ноги и хватает." Ржевский приходит на бал, напивается в дым, и начинает рассказывать свою историю: "Господа, а вы знаете, как аборигены в Австралии ловят страусов? Берут дикаря, бреют ему голову налысо и закапывают в песок, оставляя на поверхности одни только яйца. Мимо бежит страус, видит яйца, и думает, что это его яйца. Садится на них, и тут дикарь его - хрясь копьём в зад!" Повисло тяжёлое молчание. И тут Наташа Ростова спрашивает: "Поручик, а зачем же они ему голову налысо бреют?" "Да хрен их знает, Наташа! Дикари-с!"

Вот именно этой последней фразой Ржевского и хочется ответить.☺

Однако японцев дикарями точно не назовёшь. И причина, по которой в Японии и стар и млад катают и полируют яйца шары очень проста - люди релаксируют, доводя до совершенства форму и блеск своего шара. ЯПОНЦЫ!!