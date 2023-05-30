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12 образов от бразильянки, которая доказывает, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте

12 образов от бразильянки, которая доказывает, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте

Автор:
30 мая 2023 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Соланж Аморим   забавно   косплей   образ   фантазия   фото   хобби   
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Косплей — это переодевание в персонажа игры, фильма или мультфильма в попытке перевоплотиться в любимого героя и перенести его в реальную жизнь.

Бразильянка Соланж Аморим начала увлекаться косплеем, когда ей было уже за 50, и не планирует останавливаться. Соланж наряжается в героев из фильмов и мультсериалов и веселится на косплей-вечеринках и фестивалях. Мы собрали несколько образов Соланж, доказывающих, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте.


Роза Кварц из «Вселенной Стивена»

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Мюриэл Бэгг из мультсериала «Кураж — трусливый пес»


Юбаба из «Унесённых призраками»

Соланж выбрала себе псевдоним Tia sol, что в переводе означает Тётушка Солнце.


Фея-крестная из «Шрэка 2»


Бабуля из Looney Tunes

Звездой косплея Соланж стала совершенно случайно. Она просто поспорила с подругой. Первым персонажем для косплея стала бабуля из фильма про Твитти от Looney Tunes.


Софи из «Ходячего замка»


Фея-крёстная из «Золушки»


Мадам Мим из «Меча в камне»


Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»


Бабушка Тала из «Моаны»


Рита Репульса из «Могучих рейнджеров»

Любопытно, что Тётушка Солнце косплеит не только самых популярных героинь, но и персонажей из куда менее известных сериалов и мультиков.


Чиё из аниме «Наруто»

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Метки: Соланж Аморим   забавно   косплей   образ   фантазия   фото   хобби   
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Колорад 2 часа назад
О! "Вези меня, мразь!" косплеят.
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