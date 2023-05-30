12 образов от бразильянки, которая доказывает, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте

Бразильянка Соланж Аморим начала увлекаться косплеем, когда ей было уже за 50, и не планирует останавливаться. Соланж наряжается в героев из фильмов и мультсериалов и веселится на косплей-вечеринках и фестивалях. Мы собрали несколько образов Соланж, доказывающих, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте.

Роза Кварц из «Вселенной Стивена»