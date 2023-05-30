12 образов от бразильянки, которая доказывает, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте

Косплей — это переодевание в персонажа игры, фильма или мультфильма в попытке перевоплотиться в любимого героя и перенести его в реальную жизнь.
Бразильянка Соланж Аморим начала увлекаться косплеем, когда ей было уже за 50, и не планирует останавливаться. Соланж наряжается в героев из фильмов и мультсериалов и веселится на косплей-вечеринках и фестивалях. Мы собрали несколько образов Соланж, доказывающих, что заниматься любимым хобби можно в любом возрасте.
Роза Кварц из «Вселенной Стивена»
Мюриэл Бэгг из мультсериала «Кураж — трусливый пес»
Юбаба из «Унесённых призраками»
Соланж выбрала себе псевдоним Tia sol, что в переводе означает Тётушка Солнце.
Фея-крестная из «Шрэка 2»
Бабуля из Looney Tunes
Звездой косплея Соланж стала совершенно случайно. Она просто поспорила с подругой. Первым персонажем для косплея стала бабуля из фильма про Твитти от Looney Tunes.
Софи из «Ходячего замка»
Фея-крёстная из «Золушки»
Мадам Мим из «Меча в камне»
Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»
Бабушка Тала из «Моаны»
Рита Репульса из «Могучих рейнджеров»
Любопытно, что Тётушка Солнце косплеит не только самых популярных героинь, но и персонажей из куда менее известных сериалов и мультиков.
Чиё из аниме «Наруто»
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