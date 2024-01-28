Англичане согласились сдать в аренду Гане сокровища, которые награбили в 19 веке в той же Гане

Два ведущих национальных музея Великобритании подписали соглашение с правительством Ганы о временном возврате золотых реликвий, украденных во время военных действий в 19 веке.
В прошлом году в мае нынешний Асантехене (король Ганы) Осей Туту II встретился в Лондоне с директорами Британского музея (BM) и Музея Виктории и Альберта (V & A). В ходе переговоров было достигнуто соглашение о временной передаче в аренду на 3 года 32 уникальных экспонатов из золота и драгметаллов. Все они были незаконно вывезены англичанами 150 лет назад в ходе рейдов.
Кстати, через 3 месяца после этой встречи из Британского музея сперли кучу греческих и римских ценностей, что привело к отставке директора музея. Но столь досадное происшествие не помешало подготовить ценности для временной передачи Гане. Вернуть награбленное благородные музеи не могут, мешают английские законы. А так они, несомненно, все, конечно же, бы отдали, наверное.
В этом году исполняется 150 лет со дня английской экспедиции 1874 года, в результате которой был разграблен королевский дворец в Гане. В 1896 году последовала британская военная операция, которая привела к дальнейшим разграблениям.
В совместном заявлении BM и V & A признается, что изъятые предметы имели “культурное, историческое и духовное значение для народа асанте”. Ну а грабеж также “неразрывно связан с британской колониальной историей в Западной Африке”. Некоторые награбленные предметы были частью британской компенсации, принудительно извлеченной из Асантехене, в то время как другие были проданы на аукционе и позже разошлись по музеям и частным коллекционерам.
Музей Виктории и Альберта предоставляет 17 экспонатов, в том числе все 13 золотых предметов, приобретенных на лондонском аукционе в апреле 1874 года, которые были награблены во время февральского налета на королевский дворец.
Среди экспонатов находится золотая трубка мира, которую использовали для курения табака в присутствии Асантехене для приветствия приезжих дипломатов. Эта трубка стала самым дорогим предметом, купленным на лондонском аукционе королевских ювелиров Garrard's, и была приобретена V & A за 85 фунтов стерлингов. Солдаты, которые изначально похитили ее из королевского дворца, вероятно, не осознавали ценности этой трубки мира, рассматривая ее как декоративное золотое изделие.
Также будут возвращены кольца, ножны, золотые диски души, ножи, ожерелья и многое другое. Среди самых интересных экспонатов из BM - миниатюрное украшение для лютни и арфы из золота. Предметы, возвращаемые взаймы, представляют собой лишь часть коллекций Asante BM и V & A, которые включают как награбленные предметы, так и приобретенные законным путем.
Вот только англичане тревожатся, что передача даже в аренду ценностей в Гану, повлияет на другие африканские иски о реституции против BM и V & A, особенно из Нигерии и Эфиопии. Возможно, ганское соглашение создаст шаблон для возвращения предметов, захваченных в ходе военной операции против Бенина в 1897 году и в битве против эфиопского императора при Макдале в 1868 году.
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Это сейчас оно считается незаконно А тогда было - у кого ружьё, у того и закон.
Ну, а, если всё-таки незаконно, то как насчёт полезных ископаемых, выкачанных из колоний в Африке и Азии?