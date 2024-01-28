Англичане согласились сдать в аренду Гане сокровища, которые награбили в 19 веке в той же Гане

В этом году исполняется 150 лет со дня английской экспедиции 1874 года, в результате которой был разграблен королевский дворец в Гане. В 1896 году последовала британская военная операция, которая привела к дальнейшим разграблениям.





В совместном заявлении BM и V & A признается, что изъятые предметы имели “культурное, историческое и духовное значение для народа асанте”. Ну а грабеж также “неразрывно связан с британской колониальной историей в Западной Африке”. Некоторые награбленные предметы были частью британской компенсации, принудительно извлеченной из Асантехене, в то время как другие были проданы на аукционе и позже разошлись по музеям и частным коллекционерам.



