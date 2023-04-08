FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 50 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей
17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями

17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями

Автор:
08 апреля 2023 09:33
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   клад   люди   металлоискатель   находка   фото   
696
18

Верите вы в это или нет, но настоящие счастливчики существуют! Да-да, некоторых людей фортуна просто обожает и при возможности обязательно им это демонстрирует! Но речь не только о тех, кто выиграл в лотерею. Нечто ценное можно найти прямо под ногами.

Даже не имея карты с отметкой, где закопан клад, владельцы металлоискателей умудряются находить немыслимо дорогие и редкие вещицы. Кладоискатели при этом напоминают: прежде чем найти что-то драгоценное, придётся перерыть груду металла и пройти десятки километров.


Прекрасные кулончики, все сделаны из серебра

×
×

Моя лучшая находка за последнее время. Крутые часы были найдены на детской площадке на севере США


Улов за два месяца поисков в реке — целая куча золотых колец


Моя первая находка металлоискателем


Я не верю, кажется, я нашёл золотой браслет от Картье


Сегодня удачно прогулялся с металлоискателем


Монета, которую я нашёл сегодня


Впервые с помощью металлоискателя нашёл золото


Эти вещицы найдены под пирсом во время отлива с помощью металлоискателя

В индуизме есть традиция — бросать в море подношения богам. Такой обряд помогает отогнать неудачи и злых духов.


Настоящая спасательная операция

Я нырял со своим металлоискателем в частном озере и смог вернуть владельцам несколько ценных вещей, в том числе обручальное кольцо за 5000 долларов, которое было потеряно почти 5 лет назад.

Мой коллега ищет клады с помощью металлоискателя. Недавно он нашёл вещицу, которая вероятно принадлежала викингам


«Рука веры» — крупнейший в мире золотой самородок, найденный с помощью металлоискателя


При весе в 27,21 килограммов золотой самородок находился всего в 30 сантиметрах от поверхности земли.

Находка с удивительной историей

Так взволнован! Вчера вечером нашёл это кольцо. Год выпуска 1967. Мы с братом попытались отыскать его владельцев, и у нас получилось. Они плакали от счастья, ведь оно досталось им от покойной мамы. Кольцо было украдено в 80-х.


Мама подруги — заядлый копатель, она нашла этот странный крест на юге Англии


С помощью металлоискателя парень обнаружил древний церемониальный топор древних инков

Шлем из погребения Вальсгерде, найденный в Швеции

Шлем датируется 650-750 годами нашей эры.


Найдено в пределах одного из поместий

Фотография сделана из какой-то керамики, возможно, поэтому она до сих пор не повреждена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: в мире   клад   люди   металлоискатель   находка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Андрей Иванов Час назад
С моим везением я найду ночной горшок и немецкий фугас, который тут же и рванёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 минуты назад
Комментарий к фото
печатки..отличные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 15 минут назад
3 копейки медные 1814года, плюс несколько советских копеек ) все что мне удалось найти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1152470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
Говорите прямо... Ещё прямее! Всё о намёках
Говорите прямо... Ещё прямее! Всё о намёках
Набирающие популярность в сообществах
За что расстреляли при Горбачеве заслуженного ветерана ВОВ
За что расстреляли при Горбачеве заслуженного ветерана ВОВ
Cотрудники Tesla делились друг с другом приватными записями автовладельцев
Cотрудники Tesla делились друг с другом приватными записями автовладельцев
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Царь горы

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересно#подборка#дтп#кино#знаменитости#Приколы#факты
#Юмор#автомобили#история#люди#полиция#забавно#авто аварии#картинки#соцсети#собака
#интересное#автомир#животные#Автовсячина#Китай#аварии#Россия#Мемы#США#в мире
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок 16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже 16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе

На что жалуетесь?

Вернуться