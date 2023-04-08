17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями

Верите вы в это или нет, но настоящие счастливчики существуют! Да-да, некоторых людей фортуна просто обожает и при возможности обязательно им это демонстрирует! Но речь не только о тех, кто выиграл в лотерею. Нечто ценное можно найти прямо под ногами.
Даже не имея карты с отметкой, где закопан клад, владельцы металлоискателей умудряются находить немыслимо дорогие и редкие вещицы. Кладоискатели при этом напоминают: прежде чем найти что-то драгоценное, придётся перерыть груду металла и пройти десятки километров.
Прекрасные кулончики, все сделаны из серебра
Моя лучшая находка за последнее время. Крутые часы были найдены на детской площадке на севере США
Улов за два месяца поисков в реке — целая куча золотых колец
Моя первая находка металлоискателем
Я не верю, кажется, я нашёл золотой браслет от Картье
Сегодня удачно прогулялся с металлоискателем
Монета, которую я нашёл сегодня
Впервые с помощью металлоискателя нашёл золото
Эти вещицы найдены под пирсом во время отлива с помощью металлоискателя
В индуизме есть традиция — бросать в море подношения богам. Такой обряд помогает отогнать неудачи и злых духов.
Настоящая спасательная операция
Я нырял со своим металлоискателем в частном озере и смог вернуть владельцам несколько ценных вещей, в том числе обручальное кольцо за 5000 долларов, которое было потеряно почти 5 лет назад.
Мой коллега ищет клады с помощью металлоискателя. Недавно он нашёл вещицу, которая вероятно принадлежала викингам
«Рука веры» — крупнейший в мире золотой самородок, найденный с помощью металлоискателя
При весе в 27,21 килограммов золотой самородок находился всего в 30 сантиметрах от поверхности земли.
Находка с удивительной историей
Так взволнован! Вчера вечером нашёл это кольцо. Год выпуска 1967. Мы с братом попытались отыскать его владельцев, и у нас получилось. Они плакали от счастья, ведь оно досталось им от покойной мамы. Кольцо было украдено в 80-х.
Мама подруги — заядлый копатель, она нашла этот странный крест на юге Англии
С помощью металлоискателя парень обнаружил древний церемониальный топор древних инков
Шлем из погребения Вальсгерде, найденный в Швеции
Шлем датируется 650-750 годами нашей эры.
Найдено в пределах одного из поместий
Фотография сделана из какой-то керамики, возможно, поэтому она до сих пор не повреждена.
Источник:
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