17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже

Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже

В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища

Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе