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Ремонт кухни обогатил британцев на 60 тыс. фунтов стерлингов

Ремонт кухни обогатил британцев на 60 тыс. фунтов стерлингов

Автор:
25 апреля 2024 10:36
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Великобритания   дом   золото   клад   монета   ремонт   
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Роберт Фукс и его жена Бетти нашли больше 1000 золотых и серебряных монет XVII века во время ремонта кухни в своём доме в Дорсете. Они продали клад на аукционе за 60740 фунтов стерлингов (около 7 млн рублей).

Роберт и Бетти нашли монеты, когда принялись демонтировать пол, чтобы увеличить высоту кухни.

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"Этому дому 400 лет, так что работы было много, - рассказывает Бетти. Мы сняли всю обшивку и вернулись к каменным стенам. Мы решили увеличить высоту потолка, опустив пол".

Орудуя киркой, Роберт, инженер-агроном, раскопал на глубине около 50 см разбитую чашу с монетами.

"Это невероятно и удивительно. Думаю, их спрятали во время Гражданской войны в Англии", - добавила 43-летняя медсетра.

Клад отправили на проверку и чистку в Британский музей, продажей занималась аукционная компания Duke's Auctioneers.

Золотая монета Карла I 1636 года ушла с молотка за 5000 фунтов стерлингов, а монета Якова I 1621 года - за 2700 фунтов. Другие экземпляры относятся к периоду правления Елизаветы I, Филиппа и Марии.

Лоты были проданы почти вдвое дороже, чем предполагали аукционисты Duke's.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   дом   золото   клад   монета   ремонт   
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Дмитрий Час назад
У них государству сдавать не надо ничего что ли? Регулярно: нашёл-продал-обогатился!
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2908 постов (2735 в горячем)

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