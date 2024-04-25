Ремонт кухни обогатил британцев на 60 тыс. фунтов стерлингов

"Этому дому 400 лет, так что работы было много, - рассказывает Бетти. Мы сняли всю обшивку и вернулись к каменным стенам. Мы решили увеличить высоту потолка, опустив пол".

Орудуя киркой, Роберт, инженер-агроном, раскопал на глубине около 50 см разбитую чашу с монетами.