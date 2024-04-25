Ремонт кухни обогатил британцев на 60 тыс. фунтов стерлингов

Роберт Фукс и его жена Бетти нашли больше 1000 золотых и серебряных монет XVII века во время ремонта кухни в своём доме в Дорсете. Они продали клад на аукционе за 60740 фунтов стерлингов (около 7 млн рублей).
Роберт и Бетти нашли монеты, когда принялись демонтировать пол, чтобы увеличить высоту кухни.
"Этому дому 400 лет, так что работы было много, - рассказывает Бетти. Мы сняли всю обшивку и вернулись к каменным стенам. Мы решили увеличить высоту потолка, опустив пол".
Орудуя киркой, Роберт, инженер-агроном, раскопал на глубине около 50 см разбитую чашу с монетами.
"Это невероятно и удивительно. Думаю, их спрятали во время Гражданской войны в Англии", - добавила 43-летняя медсетра.
Клад отправили на проверку и чистку в Британский музей, продажей занималась аукционная компания Duke's Auctioneers.
Золотая монета Карла I 1636 года ушла с молотка за 5000 фунтов стерлингов, а монета Якова I 1621 года - за 2700 фунтов. Другие экземпляры относятся к периоду правления Елизаветы I, Филиппа и Марии.
Лоты были проданы почти вдвое дороже, чем предполагали аукционисты Duke's.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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